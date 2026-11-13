Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a dispus oprirea la sol a tuturor zborurilor din Statele Unite, vineri, 13 noiembrie, invocând circumstanțe extraordinare și motive de siguranță. Decizia a fost luată după apariția unei probleme de comunicații care afectează toate centrele regionale de control al traficului aerian. Nu se știe deocamdată când vor fi reluate operațiunile normale.

Ordinul FAA le cere aeronavelor programate să decoleze să rămână la sol până la noi instrucțiuni. Măsura a fost adoptată din motive de siguranță, în urma unei defecțiuni care afectează comunicațiile din sistemul de control al traficului aerian.

„Din cauza unor circumstanţe extraordinare şi din motive de siguranţă. Atenţie, toţi operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă a Aviaţiei, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaţionale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA.

Secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, a explicat că problema vizează toate centrele regionale de control al rutelor aeriene, transmite CNN. Aceste unități gestionează zborurile care traversează teritoriul Statelor Unite.

Oficialul a anunțat că specialiștii FAA încearcă să identifice cauza defecțiunii.

„Tehnicienii FAA investighează problema”, a transmis Sean Duffy într-o postare publicată pe rețeaua X.

Potrivit informațiilor publicate de compania de monitorizare a zborurilor Flightradar24, ordinul a fost emis după o întrerupere a funcționării echipamentelor. Avertizarea FAA menționează și probleme de frecvență la nivelul Sistemului Național al Spațiului Aerian.

Autoritatea americană a precizat că aeronavele trebuie să rămână la sol până la noi instrucțiuni. Zborurile internaționale vor fi gestionate individual, în funcție de fiecare situație.

Aeronavele care se aflau deja în aer nu au primit ordin să aterizeze imediat.

Potrivit avertizării emise de FAA, măsura a intrat în vigoare vineri, 13 noiembrie, la ora 15:54, ora Coastei de Est a SUA. Intervalul de aplicare indicat în document se încheie la ora 23:30, ora locală.

Totuși, această oră nu reprezintă o garanție că zborurile vor fi reluate până atunci. Directiva precizează că aeronavele trebuie să rămână la sol până la noi instrucțiuni.

FAA nu a oferit deocamdată o estimare privind momentul în care traficul aerian va reveni la normal. Autoritatea a anunțat că va furniza informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile.

O oprire la sol dispusă de FAA nu înseamnă automat că toate zborurile au fost anulate. Măsura împiedică temporar decolarea aeronavelor vizate, însă operațiunile pot fi reluate după ridicarea restricției.

Perturbările pot provoca întârzieri, pierderea zborurilor de legătură și modificări ale programelor de călătorie. Companiile aeriene trebuie să își adapteze operațiunile în funcție de evoluția situației.

Pasagerii care aveau programate zboruri vineri sunt sfătuiți să verifice site-urile și aplicațiile companiilor aeriene înainte de a pleca spre aeroport. De asemenea, aceștia ar trebui să urmărească notificările primite de la transportatori.

Aceste informări pot conține modificări ale orelor de plecare sau anunțuri privind anularea curselor.

FAA nu a precizat câte zboruri sau câți pasageri ar putea fi afectați de această măsură la nivel național.

O măsură similară, care a afectat întregul trafic aerian din Statele Unite, a fost aplicată în ianuarie 2023.

Atunci, un sistem informatic destinat transmiterii notificărilor către piloți a devenit indisponibil.

Înaintea acelui incident, ultima oprire la sol la nivel național fusese dispusă după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001.