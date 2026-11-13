Președintele Nicușor Dan și premierul Ungariei, Péter Magyar, au discutat vineri, 13 noiembrie, la Dublin, despre relațiile dintre cele două țări. Întâlnirea a durat aproximativ 45 de minute și a avut loc înaintea reuniunii informale a Consiliului European. După discuții, Nicușor Dan a declarat că ambii lideri sunt deschiși să abordeze problemele istorice și diplomatice care limitează cooperarea economică.

Nicușor Dan a descris întrevederea cu șeful Guvernului de la Budapesta drept o discuție deschisă despre relația bilaterală. Potrivit președintelui, cei doi au recunoscut că există loc pentru o cooperare mai strânsă. Ei și-au exprimat disponibilitatea de a discuta în perioada următoare problemele care întrețin tensiunile dintre cele două țări.

„Am avut o întâlnire bilaterală cu prim-ministrul maghiar în care, în mod foarte deschis, am acceptat fiecare dintre noi că există un potențial al acestei relații, că există probleme istorice, diplomatice, ale acestei relații, pe care avem deschiderea să discutăm în perioada următoare, pentru a închide aceste tensiuni care afectează potențialul de colaborare cu impact economic”, a declarat Nicușor Dan, potrivit TVR Info.

Nicușor Dan și Péter Magyar au mai discutat în iulie, la încheierea summitului NATO de la Ankara. La acel moment, președintele român a anunțat pe X că a avut un scurt schimb de opinii cu premierul Ungariei. La Dublin, cei doi și-au exprimat disponibilitatea de a continua dialogul asupra problemelor care afectează cooperarea economică dintre România și Ungaria, potrivit lui Nicușor Dan.

Irlanda a găzduit reuniunea informală în calitate de deținătoare a președinției Consiliului UE. Potrivit Administrației Prezidențiale, reuniunea de la Dublin a fost prima discuție la nivelul liderilor europeni dedicată exclusiv inteligenței artificiale. Pe agendă au figurat schimburi de opinii cu Arthur Mensch, directorul general al Mistral AI, și cu Geoffrey Hinton, laureat al Premiului Nobel.

Înaintea reuniunii, Administrația Prezidențială a transmis că Nicușor Dan urma să pledeze pentru accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale în Uniunea Europeană. Poziția anunțată de Cotroceni viza și evitarea unor noi dependențe critice. Printre partenerii menționați pentru cooperare în acest domeniu se numără Statele Unite, Canada și Japonia.

Întrevederea de la Dublin a avut loc la solicitarea părții ungare și a durat de două ori mai mult decât fusese prevăzut în program, potrivit consilierului prezidențial Valentin Naumescu.