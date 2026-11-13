Inteligența artificială a ajuns să fie o cheltuială recurentă pentru tot mai mulți tineri din Generația Z. Aceștia plătesc abonamente la instrumente AI pentru a lucra mai repede, pentru a-și dezvolta afacerile și pentru a-și organiza activitățile cotidiene. Unii consideră că productivitatea suplimentară justifică sumele cheltuite, chiar dacă abonamentele ajung să coste sute de dolari anual sau lunar.

În urmă cu doi ani, Kyle Largo a început să folosească ChatGPT pentru a descoperi cum își poate îmbunătăți productivitatea. Între timp, inteligența artificială a devenit indispensabilă în activitatea sa zilnică.

Tânărul de 28 de ani locuiește în Dumaguete și conduce un studio care produce reclame video cu ajutorul inteligenței artificiale. Printre clienții săi se numără companii americane din domeniul sănătății.

Pentru activitatea profesională, Largo plătește abonamente lunare la Claude, ChatGPT, ElevenLabs și Grok. Acestea îl costă în total 248 de dolari pe lună. La această sumă se adaugă aproximativ 100 de dolari anual pentru Gemini.

Antreprenorul din din Generația Z consideră că banii cheltuiți reprezintă o investiție. Instrumentele AI l-au ajutat să-și construiască o sursă de venit sustenabilă și să reducă semnificativ timpul necesar producerii materialelor video.

Unele videoclipuri scurte care i-ar fi ocupat în mod obișnuit una sau două ore pot fi realizate acum într-o fracțiune din acest timp.

Largo spune că inteligența artificială nu i-a înlocuit competențele profesionale, ci l-a ajutat să le folosească mai eficient, potrivit Reuters.

„Încă am propriile mele competențe, de care sunt mândru. Pur și simplu, m-a făcut mai eficient”, spune acesta.

Utilizarea instrumentelor AI nu se limitează la activitatea profesională a lui Largo. Atunci când nu lucrează, acesta apelează la aceleași tehnologii pentru a-și organiza viața personală.

Inteligența artificială îl ajută să-și gestioneze bugetul, să-și planifice călătoriile și să aleagă ținutele. De asemenea, o folosește pentru organizarea antrenamentelor și chiar pentru terapie.

Dacă ar trebui să renunțe la unele abonamente, antreprenorul spune că instrumentele AI nu s-ar afla printre primele cheltuieli eliminate. În schimb, ar lua în calcul renunțarea la servicii de divertisment precum Netflix sau Spotify.

Acesta consideră că inteligența artificială l-a ajutat să-și gestioneze mai bine veniturile și să înțeleagă cum să-și organizeze cheltuielile.

„Dacă nu ar exista inteligența artificială, nu aș ști cum să-mi gestionez bugetul în funcție de ceea ce câștig”, afirmă Largo.

Deși recunoaște că a devenit dependent de aceste instrumente, tânărul consideră că timpul economisit și creșterea productivității justifică prețul abonamentelor.

Experiența lui Kyle Largo reflectă o tendință mai amplă în rândul tinerilor. Potrivit unui studiu recent realizat de Bank of America Institute, cheltuielile Generației Z pentru abonamente au crescut cu aproape 14% în iulie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului precedent.

Categoria „lectură și informare”, care include și serviciile bazate pe inteligență artificială, a înregistrat cea mai rapidă creștere dintre toate categoriile de abonamente analizate.

În cazul celor din Generația Z, cheltuielile pentru această categorie au fost cu 61% mai mari față de iulie 2025.

Creșterea arată că serviciile AI ocupă un loc tot mai important în bugetele tinerilor, alături de celelalte abonamente digitale.

Ryan Marshall, partener la ELA Financial Group din New Jersey, consideră că abonamentele la instrumentele de inteligență artificială pot reprezenta investiții justificate. Totuși, el recomandă utilizatorilor să analizeze mai întâi variantele gratuite disponibile.

În opinia sa, persoanele care folosesc AI doar pentru activități personale nu ar trebui să aloce sume prea mari acestor servicii.

„Dacă ești doar o persoană care caută ajutor pentru uz personal, iar cheltuielile tale pentru un abonament AI depășesc 20 de dolari pe lună, aș spune că probabil cheltuiești prea mult”, afirmă Marshall.

Situația este diferită în cazul celor care folosesc inteligența artificială în activitatea profesională. Pentru antreprenori precum Largo, plata abonamentelor poate avea o justificare financiară mai solidă.

Marshall explică faptul că aceste tehnologii le permit antreprenorilor să-și extindă capacitatea de lucru fără să fie nevoiți să angajeze imediat personal suplimentar.

„Aceștia ar putea folosi acum tehnologia pentru a-și extinde nivelul de productivitate înainte de a angaja pe cineva”, mai spune el.

Totuși, consultantul financiar avertizează că utilizatorii nu trebuie să-și neglijeze celelalte priorități financiare din cauza cheltuielilor pentru instrumentele de inteligență artificială.