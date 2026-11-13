Liderii europeni au convenit de principiu că Europa ar trebui să participe la eventualele negocieri privind războiul din Ucraina, a declarat președintele Nicușor Dan. Discuțiile ar urma să privească războiul și garanțiile de securitate pentru Ucraina după încheierea lui. Arhitectura de securitate a Europei ar rămâne în afara negocierilor, potrivit poziției susținute în unanimitate la Dublin. La reuniunea informală de vineri, 13 noiembrie, liderii au discutat și despre răspunderea pentru deciziile luate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Nicușor Dan a spus că liderii au discutat despre rolul Europei în eventualele negocieri privind războiul. În privința României, președintele a reiterat interesul pentru protejarea regiunii Mării Negre. El a menționat atât mijloacele militare, cât și pe cele diplomatice și de informații.

„Evident, poziţia noastră cu privire la Marea Neagră este cunoscută şi interesul de a o proteja cu toate elementele şi militare, şi diplomatice, şi de informaţii. Iar în ceea ce priveşte recentele negocieri cu privire la războiul din Ucraina, a existat, cum am spus, o discuţie de principiu. Am stabilit de principiu că e util ca Europa să fie parte din aceste discuţii”, a precizat șeful statului.

Potrivit președintelui, liderii au căzut de acord și asupra limitelor acestor negocieri. Nicușor Dan a afirmat că „s-a stabilit în mod unanim că aceste discuţii nu trebuie să aibă de a face cu arhitectura de securitate a Europei, ci doar strict cu războiul din Ucraina, inclusiv cu garanţiile de securitate din faza de după terminarea războiului”.

Președintele a mai spus că s-a stabilit cine ar urma să reprezinte Uniunea Europeană și Coaliția de Voință, dacă discuțiile vor avea loc. Eventualele decizii ar urma să fie luate ulterior în cadrul fiecăruia dintre cele două organisme.

Inteligența artificială a ocupat o mare parte din discuțiile de la Dublin. Din perspectivă economică, Nicușor Dan a legat dezvoltarea industriei de accesul la capital, de regulile pentru companii în UE și de disponibilitatea energiei. Președintele a subliniat că atât cantitatea de energie disponibilă, cât și prețul acesteia influențează competitivitatea sectorului.

„O mare parte din discuţie s-a concentrat pe inteligenţă artificială, din mai multe perspective, în linii mari, o perspectivă economică, pentru că trăim o revoluţie economică cu inteligenţa artificială, timpul este foarte important şi dezvoltarea acestei noi industrie este legată de foarte multe alte elemente economice, cum ar fi piaţa de capital, cum ar fi reglementarea afacerilor în interiorul Uniunii Europene şi, foarte, foarte important, energia, pentru că există o dependenţă foarte mare de cantitatea şi de preţul energiei, eficienţa acestei noi industrie”, a arătat șeful statului.

O altă temă a fost răspunderea pentru deciziile care implică mai multe sisteme de inteligență artificială. Președintele a dat exemplul unui accident produs la capătul unui proces în care unele decizii sunt luate fără supraveghere umană. În acest caz, una dintre întrebările discutate la Dublin a fost cum poate fi stabilită răspunderea fără ca reglementarea să încetinească dezvoltarea sectorului.

„Dacă într-un lanţ de decizie, în care sunt mai mulţi operatorii AI, de inteligenţă artificială şi pentru care nu există pentru fiecare dintre ele un control uman, dacă se întâmplă la sfârşitul acestui proces un accident, trebuie să existe o responsabilitate. Şi aici, discuţia este foarte complicată. Cum să reglementezi, astfel încât să ai siguranţă, pe de altă parte, să nu întârzii o competiţie economică care se anunţă foarte intensă?”, a arătat președintele.

Nicușor Dan a vorbit și despre consecințele sociale ale folosirii inteligenței artificiale. El estimează că unele specializări vor fi afectate pe măsură ce sistemele AI preiau sarcini îndeplinite acum de oameni. În educație, președintele a atras atenția asupra riscului ca elevii să preia rezultatul oferit de un sistem AI fără să parcurgă etapele de raționament prin care ar ajunge singuri la el.

„Evident, inteligenţa artificială aduce competitivitate, aduce eficienţă companiilor. Pe de altă parte, vor exista într-un viitor nu foarte îndepărtat specializări economice în care omul va fi înlocuit de inteligenţă artificială şi asta va ridica probleme sociale. Pe de o parte, pe de altă parte, cum putem să facem ca educaţia să nu fie afectată de acest fenomen, cum există tentaţia să o facem, pentru că elementul esenţial în educaţie este capacitatea umană de a genera un proces cognitiv cu etape, cu conexiuni şi cu un rezultat final. Şi dacă cumva uităm de acest proces şi suntem tentaţi să mergem direct la rezultatul final pe care inteligenţa artificială ni-l dă cu nivelul la care a ajuns azi, riscul pentru nivelul de educaţie poate să fie foarte mare”, a menționat președintele.

Potrivit lui Nicușor Dan, reuniunea informală s-a încheiat cu poziții de principiu, care vor fi concretizate în etapele următoare. Discuția despre inteligența artificială va fi reluată la Consiliul European din februarie.