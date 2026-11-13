Grupul italian de asigurări Generali a raportat vineri, pentru primele nouă luni din 2026, un profit net ajustat de 3,7 miliarde de euro, în creștere cu 12%, în pofida pierderilor provocate de dezastre naturale..

Grupul italian de asigurări Generali SpA, cel mai mare din Italia, a raportat vineri o creștere a profitului în primele nouă luni ale anului, în pofida pierderilor de 1,5 miliarde de euro provocate de dezastrele naturale. Compania a anunțat că este în grafic pentru a depăși obiectivele stabilite în planul strategic pe trei ani, care se încheie în 2027.

Profitul operațional a crescut cu 8,5%, până la 6,45 miliarde de euro, în timp ce profitul net ajustat a avansat cu 12%, ajungând la 3,7 miliarde de euro. Ambele rezultate s-au situat în mare parte în linie cu estimările analiștilor.

Directorul financiar al companiei, Cristiano Borean, a precizat că peste 800 de milioane de euro din pierderile provocate de dezastrele naturale au fost înregistrate în trimestrul al treilea. El a adăugat că impactul cumulat al dezastrelor naturale și al celor provocate de activitatea umană, care au generat pierderi de 323 de milioane de euro, a fost cu 1,1 miliarde de euro mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut.

Borean a estimat că impactul dezastrelor naturale va fi mai redus în trimestrul următor, iar eventualele pierderi vor fi compensate în mare parte prin acoperirea de asigurare de care dispune deja compania.

Rata combinată a diviziei de asigurări generale, indicator care măsoară profitabilitatea activității de asigurare, s-a situat la 95,1%, ușor peste nivelul de 94,8% anticipat de analiști.

Generali este implicată și în disputa privind preluările din sectorul financiar italian. Intesa Sanpaolo încearcă să achiziționeze banca Monte dei Paschi (MPS), care deține, prin intermediul Mediobanca, o participație de 13% la grupul de asigurări.

„Ne aşteptăm în acest trimestru la un impact redus din dezastrele naturale, orice impact va fi în mare măsură compensat de acoperirea pe care o avem deja”, a punctat el.

Întrebat despre oferta lansată de Intesa Sanpaolo pentru achiziția Monte dei Paschi (MPS), Borean a precizat că grupul își concentrează eforturile asupra propriei strategii și că rezultatele financiare reprezintă principala modalitate prin care își demonstrează performanța.

La 30 septembrie, rata de solvabilitate a Generali era de 211%, față de 219% la sfârșitul anului 2025. Potrivit lui Borean, scăderea reflectă creșterea volatilității de pe piețele financiare și evoluția randamentelor obligațiunilor guvernamentale.

Directorul financiar și-a exprimat încrederea că grupul va depăși obiectivele planului strategic. Acesta prevede, până în 2027, o creștere anuală a câștigurilor pe acțiune de la 8% la 10% și distribuirea unor dividende cumulate de peste șapte miliarde de euro.