Rusia ar fi cerut retragerea Finlandei din NATO și închiderea bazelor Alianței Nord Atlantice din țările baltice, ca parte a condițiilor pentru încheierea războiului din Ucraina. Informațiile, publicate de „Bild”, au provocat reacția ministrului Apărării din Finlanda, care a avertizat asupra ambițiilor Kremlinului.

Potrivit publicației germane Bild, Rusia ar fi solicitat, printre alte condiții pentru încheierea războiului din Ucraina, retragerea Finlandei din NATO și închiderea bazelor militare ale Alianței Nord-Atlantice din Estonia, Letonia și Lituania. Kremlinul a dezmințit însă aceste informații.

Conform Bild, Moscova ar fi prezentat o propunere de reorganizare a arhitecturii de securitate europene în cadrul unor discuții informale cu reprezentanți europeni, desfășurate în paralel cu negocierile trilaterale din această săptămână de la Abu Dhabi, la care au participat Ucraina, Rusia și Statele Unite ale Americii.

Publicația germană a relatat că, pe lângă delegațiile oficiale, au fost stabilite contacte în mai multe formate, unele prin intermediul unor mediatori civili, iar altele prin intermediul unor mediatori militari.

Potrivit propunerii atribuite Moscovei, Rusia ar urma să păstreze teritoriile pe care le-a ocupat deja în Ucraina, precum și partea din Donbas pe care nu a reușit să o cucerească prin mijloace militare. Planul ar include și demilitarizarea porturilor ucrainene din Odesa și Nikolaiv.

În ceea ce privește viitorul Ucrainei, propunerea ar exclude aderarea țării la NATO, dar ar permite integrarea în Uniunea Europeană, o poziție pe care Moscova a susținut-o și în trecut.

Alte condiții ar viza prezența militară a NATO în regiune. Alianța Nord-Atlantică ar trebui să își închidă bazele militare din Estonia, Letonia și Lituania. Între timp, Finlanda ar urma să se retragă din organizație și să revină la statutul de neutralitate pe care îl avea înainte de invazia rusă în Ucraina. Finlanda a aderat la NATO în urma declanșării războiului.

Propunerea atribuită Rusiei ar include și reorganizarea Republicii Moldova, Transnistria și Găgăuzia ca părți componente. În eventualitatea aderării Republicii Moldova la UE, cele două regiuni ar putea organiza referendumuri privind propria independență. În schimb, Rusia ar urma să renunțe la staționarea armelor nucleare și a rachetelor cu rază medie de acțiune pe teritoriul Belarusului.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a dezmințit informațiile potrivit cărora Rusia ar fi solicitat retragerea Finlandei din NATO.

În declarații preluate de agenția rusă Interfax, acesta a precizat că subiectul nu a fost discutat în cadrul negocierilor de la Abu Dhabi.

Ministrul Apărării din Finlanda, Antti Häkkänen, a calificat drept scandaloase presupusele cereri formulate de Rusia în privința NATO. Acesta a avertizat că Rusia încearcă să determine statele membre ale Alianței Nord-Atlantice să accepte singure restricții care să servească intereselor Kremlinului.

În cadrul unei conferințe de presă, Häkkänen a susținut că asemenea cerințe nu pot face obiectul negocierilor și că arhitectura de securitate europeană, în special în ceea ce privește apărarea statelor independente și a membrilor NATO, nu este negociabilă.

Ministrul finlandez a apreciat că, în ultima perioadă, Rusia și-a intensificat presiunile asupra Europei și Statelor Unite ale Americii, încercând să testeze în ce măsură acestea sunt dispuse să accepte pretențiile Moscovei.

Potrivit acestuia, cu cât statele occidentale manifestă mai multă disponibilitate față de ambițiile militare ale Rusiei, cu atât Kremlinul va încerca să le testeze limitele. Häkkänen a avertizat că Moscova își va extinde presiunile atât timp cât va considera că Occidentul îi permite acest lucru.

El a explicat că strategia Rusiei constă în formularea unor cerințe cât mai ample înaintea negocierilor cu Europa, pentru ca ulterior să prezinte eventualele concesii drept compromisuri și să obțină mai ușor obiectivele urmărite inițial.