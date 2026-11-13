Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2027–2031 intră în transparență decizională. Printre obiective se numără dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate, reducerea raportărilor repetitive și extinderea consultațiilor la distanță. Ministrul spune că datele medicale ar trebui să poată fi consultate în siguranță și atunci când pacientul ajunge la alt spital.

Ministrul a dat exemplul unui pacient care își continuă îngrijirea în altă unitate medicală. În situația descrisă de Rogobete, medicul ar putea consulta informațiile de care are nevoie, iar pacientul nu ar mai trebui să transporte documentele între spitale.

„Un pacient care ajunge de la un spital la altul ar trebui să poată beneficia de continuitatea îngrijirii, fără să fie nevoit să transporte un dosar cu documente medicale. Un medic ar trebui să aibă acces rapid și sigur la informațiile de care are nevoie pentru a lua o decizie și să petreacă mai mult timp cu pacienții, nu completând aceleași raportări”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

În acest scop, strategia propune dezvoltarea Dosarului Electronic de Sănătate ca punct unic de acces la nivel național pentru categoriile prioritare de date medicale. O altă măsură vizează conectarea sistemelor informatice, astfel încât acestea să poată schimba informații. Ministrul a menționat și îmbunătățirea registrelor naționale de sănătate, alături de reducerea raportărilor repetitive.

Rogobete propune ca serviciile de telemedicină și telemonitorizare să fie integrate în traseul pacientului. Măsura urmărește să faciliteze accesul la îngrijire inclusiv în comunitățile unde serviciile medicale sunt insuficiente.

Strategia include pregătirea personalului medical pentru utilizarea instrumentelor digitale. Ministrul a vorbit și despre dezvoltarea competențelor digitale ale populației, astfel încât serviciile să poată fi folosite și de persoanele care întâmpină dificultăți în utilizarea tehnologiei.

Potrivit ministrului, documentul stabilește obiective, responsabilități și termene. Strategia include și indicatori pe baza cărora vor fi evaluate rezultatele. În prima etapă ar urma să fie organizată coordonarea proiectelor. Apoi, serviciile digitale ar urma să fie dezvoltate și extinse.

Rogobete i-a invitat pe medici, pe reprezentanții organizațiilor de pacienți și pe specialiștii în tehnologie să contribuie la consultarea publică.