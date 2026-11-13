Banca Națională a României pune în circulație, de luni, 16 noiembrie 2026, o monedă de 50 de bani dedicată lui Constantin Brâncuși. Emisiunea marchează 150 de ani de la nașterea sculptorului, iar noua piesă va putea fi folosită la plată alături de monedele de 50 de bani existente. În aceeași zi, BNR lansează trei variante pentru colecționari, cu prețuri între 19 lei pentru piesa din alamă și 31.900 de lei pentru cea din aur.

BNR a aprobat un tiraj de cinci milioane de exemplare pentru moneda destinată circulației. Piesa este realizată din același aliaj ca monedele de 50 de bani aflate deja în uz. Are un diametru de 23,75 milimetri, cântărește 6,1 grame și are o grosime de 1,9 milimetri la chenar. Pe cant, cuvântul „ROMANIA” apare de două ori, cu o steluță între cele două inscripții.

Aversul îl înfățișează pe Brâncuși alături de o interpretare grafică a surselor sale de inspirație tradiționale. Pe aceeași față apar stema țării, valoarea nominală „50 BANI” și anul emisiunii, „2026”. Inscripția „ROMANIA” este dispusă în arc de cerc.

Pe revers se află portretul sculptorului, înconjurat de inscripția „CONSTANTIN BRANCUSI – 150 DE ANI DE LA NASTERE”. Subiectul aniversar este completat de anii între care a trăit Brâncuși, „1876-1957”. BNR a folosit același revers pentru toate cele patru monede ale emisiunii.

Piesa destinată plăților are aceleași dimensiuni, greutate și inscripții pe cant ca moneda de 50 de bani pentru colecționari. Diferența vizibilă este litera „N”, înscrisă într-un cerc pe aversul variantei de colecție. Aceasta are finisaj proof, iar piesa destinată plăților este emisă în calitate necirculată.

Piesa din aur are o valoare nominală de 500 de lei și va fi vândută de BNR cu 31.900 de lei. Este realizată din aur cu o puritate de 999‰, cântărește 31,103 grame și are un diametru de 35 de milimetri. Moneda are cantul neted și finisaj proof. BNR a aprobat un tiraj de 200 de exemplare pentru această variantă.

Moneda din argint, cu o valoare nominală de 10 lei, va fi vândută cu 1.000 de lei. Are aceeași greutate și aceeași puritate ca piesa din aur, însă diametrul este de 37 de milimetri, iar cantul este zimțat. Piesa are, de asemenea, finisaj proof. Tirajul aprobat pentru varianta din argint este de 1.000 de exemplare.

Cea mai accesibilă dintre piesele de colecție este moneda din alamă, care costă 19 lei și are o valoare nominală de 50 de bani. BNR a aprobat un tiraj de 10.000 de exemplare. Toate cele trei prețuri de vânzare includ TVA, iar cele pentru piesele din aur și argint includ și certificatul de autenticitate.

Cele trei monede de colecție sunt ambalate individual în capsule transparente din metacrilat. Piesele din aur și argint sunt însoțite de broșuri de prezentare și certificate de autenticitate în română, engleză și franceză. Certificatele poartă semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.

Monedele de 50 de bani destinate plăților vor intra în circulație prin operațiunile în numerar ale BNR cu instituțiile de credit și Trezoreria Statului. Distribuția se va face prin cele șase sucursale regionale ale băncii centrale, București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.

Prin aceleași sucursale, BNR va pune în vânzare cele trei variante pentru colecționari, tot din 16 noiembrie. Toate cele patru piese ale emisiunii au putere circulatorie pe teritoriul României, la valoarea nominală înscrisă pe fiecare monedă.