Cheltuielile de consum final ale gospodăriilor din Uniunea Europeană, ajustate în funcție de inflație, au crescut cu 1,6% în 2025 comparativ cu anul precedent, potrivit datelor publicate de Oficiul European de Statistică (Eurostat). Ritmul de creștere a fost ușor mai redus decât în 2024, când cheltuielile au înregistrat un avans de 1,8%.

Cele mai mari creșteri au fost consemnate în categoria informațiilor și comunicațiilor, unde cheltuielile gospodăriilor au avansat cu 3,3%. Aceasta a fost urmată de recreere, sport și cultură, cu o creștere de 3,1%, și de îmbrăcăminte și încălțăminte, unde consumul a crescut cu 2,7%.

În schimb, băuturile alcoolice, tutunul și narcoticele au reprezentat singura categorie în care cheltuielile gospodăriilor au scăzut. Diminuarea a fost de 1,9% în 2025, continuând tendința descendentă observată și în 2024.

Datele Eurostat arată că, în 2025, consumul gospodăriilor europene a continuat să crească, însă într-un ritm ceva mai lent decât în anul anterior. Astfel, după avansul de 1,8% din 2024, cheltuielile de consum final ajustate cu inflația au crescut cu 1,6% în 2025.

Dintre principalele categorii de cheltuieli, informațiile și comunicațiile au înregistrat cea mai puternică evoluție pozitivă, cu un avans de 3,3%. Pe următoarele poziții s-au situat recreerea, sportul și cultura, cu 3,1%, respectiv îmbrăcămintea și încălțămintea, cu 2,7%.

Singura categorie care a consemnat o reducere a cheltuielilor a fost cea a băuturilor alcoolice, tutunului și narcoticelor. Scăderea de 1,9% confirmă tendința descendentă înregistrată și în 2024.

„În 2025, cheltuielile de consum final ale gospodăriilor, ajustate în funcție de inflație, au crescut cu 1,6% în Uniunea Europeană comparativ cu 2024. Această creștere a fost ușor mai redusă decât în 2024, când avansul a fost de 1,8%. Dintre principalele categorii, cheltuielile gospodăriilor pentru informații și comunicații au înregistrat cea mai mare creștere (+3,3%), urmate de cele pentru recreere, sport și cultură (+3,1%), respectiv îmbrăcăminte și încălțăminte (+2,7%). Băuturile alcoolice, tutunul și narcoticele (-1,9%) au reprezentat singura categorie în care s-a înregistrat o scădere, confirmând tendința descendentă observată și în 2024”, informează Eurostat.

Indicatorul analizat de Eurostat reprezintă cheltuielile de consum final ale gospodăriilor și este ajustat în funcție de inflație, ceea ce permite evaluarea evoluției consumului fără influența modificărilor de prețuri.