O categorie de pensionari poate primi bani în plus la pensie. Înalta Curte a stabilit cine beneficiază de majorare

O categorie de pensionari care au lucrat în condiții de muncă deosebite poate beneficia de majorarea cu 50% a punctajelor lunare utilizate la calcularea pensiei. Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că anumite perioade lucrate înainte de 1 aprilie 2001, în grupa a II-a de muncă, pot fi asimilate stagiilor de cotizare în condiții speciale. Hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial și clarifică drepturile persoanelor care au desfășurat activități în sectorul energetic.

Recalcularea pensiilor, aplicată de la 1 septembrie 2024, a adus majorări pentru aproximativ 3,8 milioane de pensionari. În schimb, alte 800.000 de persoane nu au beneficiat de creșteri, cuantumul drepturilor acestora rămânând la nivelul pensiei aflate în plată.

Nemulțumirile au apărut atât în rândul pensionarilor ale căror venituri au rămas neschimbate, cât și printre beneficiarii care au primit majorări reduse în urma recalculării.

Una dintre principalele critici a vizat formula de calcul introdusă prin noua legislație a pensiilor, care acordă puncte de stabilitate persoanelor cu perioade îndelungate de cotizare. Acest mecanism îi avantajează pe pensionarii care au acumulat un număr mai mare de ani contributivi.

Persoanele care au desfășurat activități în condiții speciale de muncă au contestat efectele recalculării asupra propriilor venituri. Din cauza specificului profesiilor exercitate, acestea au avut, în multe situații, perioade de activitate mai scurte, ceea ce a determinat majorări reduse sau menținerea pensiilor la nivelul anterior datei de 1 septembrie 2024.

Contestațiile formulate împotriva deciziilor caselor de pensii au ajuns în instanță, iar una dintre clarificările juridice importante pentru pensionarii care au lucrat în grupa a II-a de muncă a fost adusă de Înalta Curte de Casație și Justiție.

Potrivit hotărârii ÎCCJ, asimilarea anumitor perioade de activitate încadrate în grupa a II-a de muncă unui stagiu de cotizare în condiții speciale produce efecte nu numai asupra stabilirii stagiului de cotizare, ci și asupra punctajelor lunare utilizate la calcularea pensiei.

Instanța supremă a stabilit că, pentru activitățile prevăzute expres de legislație, această asimilare permite aplicarea majorării de 50% a punctajelor lunare, conform dispozițiilor Legii nr. 263/2010.

În motivarea soluției juridice, Înalta Curte a precizat:

„Asimilarea perioadei anterioare datei de 1 aprilie 2001, în care salariaţii au desfăşurat activităţi dintre cele prevăzute de art. 30 alin. (1) lit. i) din aceeaşi lege, în locurile de muncă încadrate în grupa a II-a de muncă, unui stagiu de cotizare în condiţii speciale de muncă, produce efecte şi sub aspectul majorării punctajelor lunare cu 50%, conform art. 100 lit. b) din Legea nr. 263/2010, iar nu doar cu privire la determinarea stagiului de cotizare”.

Prin urmare, perioadele de activitate eligibile, desfășurate înainte de 1 aprilie 2001, pot fi valorificate inclusiv prin aplicarea majorării punctajelor lunare, nu doar prin recunoașterea acestora ca stagii de cotizare în condiții speciale.

Majorarea cu 50% a punctajelor lunare nu este acordată tuturor pensionarilor care au lucrat în grupa a II-a de muncă. Beneficiul se aplică doar persoanelor care au desfășurat activitățile prevăzute la articolul 30 alineatul (1) litera i) din Legea nr. 263/2010.

Prevederea se referă la personalul implicat în producție, mentenanță și activități asimilate. Sunt vizate unitățile care produc energie electrică în termocentrale pe bază de cărbune.

Categoria include și angajații din unitățile de extracție a cărbunelui. Totuși, acordarea majorării presupune participarea directă și nemijlocită la activitățile prevăzute de lege. Acestea implică utilizarea procedeelor și utilajelor specifice producerii energiei electrice și extracției cărbunelui.

Prin urmare, majorarea punctajelor lunare depinde de activitatea desfășurată efectiv de fiecare persoană. Aceasta trebuie să corespundă condițiilor și categoriilor profesionale stabilite prin lege.

Decizia Înaltei Curți vizează perioadele lucrate înainte de 1 aprilie 2001. Sunt vizate persoanele încadrate atunci în grupa a II-a de muncă, în activitățile prevăzute de hotărâre.

Aceste perioade pot fi asimilate stagiilor de cotizare realizate în condiții speciale. Astfel, persoanele eligibile pot beneficia de majorarea cu 50% a punctajelor lunare, potrivit condițiilor stabilite de instanța supremă.

Majorarea punctajelor lunare nu înseamnă însă creșterea automată a pensiei cu 50%. Hotărârea se aplică punctajelor corespunzătoare perioadelor eligibile, nu întregului cuantum al pensiei.

De asemenea, încadrarea în grupa a II-a de muncă nu garantează acordarea beneficiului. Decizia privește activitățile din termocentralele pe bază de cărbune și din unitățile de extracție a cărbunelui. Se aplică numai în limitele articolului 30 alineatul (1) litera i) din Legea nr. 263/2010.

Legea care arată cine a muncit în condiții speciale de muncă o puteți consulta AICI.