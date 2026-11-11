Ziua în care intră pensiile pe card ascunde un detaliu important. Nu toți pensionarii primesc banii la fel

Ziua de joi, 12 noiembrie, este data programată pentru plata pensiilor prin intermediul cardurilor bancare, potrivit calendarului anunțat de Casa Națională de Pensii Publice. Milioane de beneficiari așteaptă alimentarea conturilor, însă banii nu vor fi disponibili pentru toți la aceeași oră. Momentul virării depinde de banca prin care fiecare pensionar își încasează drepturile lunare.

Programul transferurilor este diferit de la o instituție bancară la alta. Astfel, există pensionari care vor putea folosi banii încă de dimineață, în timp ce alți beneficiari vor trebui să aștepte până în a doua parte a zilei pentru ca sumele să apară în conturi.

Data plății rămâne aceeași pentru toți cei care au optat pentru încasarea pensiei pe card, însă intervalul în care se efectuează efectiv alimentarea conturilor poate varia. Din acest motiv, verificarea soldului la primele ore ale dimineții nu garantează că pensia a fost deja transferată.

Primele transferuri sunt programate pentru clienții CEC Bank. Potrivit programului de plată, operațiunile de alimentare a conturilor acestei categorii de beneficiari încep la ora 9:00, joi, 12 noiembrie.

La o oră distanță sunt programate viramentele pentru pensionarii care primesc pensia prin ING Bank. În cazul acestora, transferurile încep de la ora 10:00, iar până la prânz sumele ar urma să fie disponibile în conturile beneficiarilor.

Pentru clienții celorlalte instituții bancare, programul este diferit. Alimentarea conturilor acestora este prevăzută după ora 14:00, ceea ce înseamnă că unii pensionari vor putea verifica încasarea pensiei abia în cursul după-amiezii.

Diferențele de oră nu modifică data stabilită pentru plata drepturilor de pensie. Acestea țin de programul de procesare și transfer al sumelor, fiecare bancă având propriul interval de efectuare a operațiunilor. Prin urmare, disponibilitatea banilor poate varia chiar și pe parcursul aceleiași zile de plată.

Există și o procedură distinctă pentru persoanele care urmează să încaseze pentru prima dată pensia. În cazul acestora, prima plată se face prin intermediul Poștei Române, chiar dacă beneficiarul a solicitat ca pensia să fie virată direct pe card.

Așadar, pensionarii aflați la prima încasare nu trebuie să se aștepte ca banii să apară în contul bancar. Prima pensie este distribuită prin intermediul factorului poștal, iar transferul bancar devine modalitatea de plată începând cu luna următoare.

O altă particularitate a plăților din luna noiembrie este legată de diferențele care pot apărea între județe și regiuni. Chiar dacă viramentele sunt programate pentru aceeași zi, pensionarii nu primesc neapărat banii la ore identice, inclusiv atunci când utilizează servicii bancare similare.

Explicația ține de organizarea transferurilor în mai multe loturi, precum și de modul în care sunt gestionate operațiunile la nivelul sucursalelor. Astfel, procesarea plăților nu se desfășoară simultan pentru toate conturile, iar momentul în care pensia devine disponibilă poate diferi în funcție de regiune și de fluxul operațional al băncii.