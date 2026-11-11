Damen Galați va construi noi nave militare pentru statele NATO. Șantierul naval primește comenzi importante, dar niciuna din România

Șantierul naval Damen Galați își extinde portofoliul de proiecte militare prin construirea a patru nave de transport amfibiu pentru marina Țărilor de Jos. Compania pregătește și începerea producției a șase fregate destinate Belgiei și Țărilor de Jos, în timp ce lucrările la portavionul de drone comandat de Portugalia se apropie de finalizare. În total, șantierul de la Dunăre va avea în lucru cel puțin 13 nave militare pentru state NATO. România nu se numără printre beneficiarii acestor proiecte.

Șantierul naval Damen Galați își consolidează poziția în industria europeană de apărare printr-o nouă comandă militară, care prevede construirea a patru nave de transport amfibiu pentru forțele navale ale Țărilor de Jos. Proiectul se adaugă celor nouă nave aflate deja în diferite stadii de execuție la șantierul de pe Dunăre.

Damen Galați a construit până în prezent peste 30 de nave militare pentru state membre NATO sau țări aliate. Printre beneficiarii următoarelor proiecte se numără Portugalia, Belgia și Țările de Jos, în timp ce autoritățile române nu au atribuit șantierului comenzi pentru înzestrarea forțelor navale. Potrivit informațiilor prezentate, această situație nu a fost însoțită de explicații oficiale.

Richard Keulen, director Corporate Strategy & Innovation în cadrul Damen, a confirmat noul proiect în cadrul expoziției Euronaval, organizată la Paris în perioada 3-6 noiembrie. Evenimentul, considerat cea mai mare expoziție internațională dedicată apărării navale, a reunit 715 expozanți din 41 de țări.

„Următorul proiect pe care îl vom produce la Galaţi îl reprezintă navele de transport amfibiu”, a declarat Richard Keulen pentru News.ro.

Printre proiectele prezentate de companie la Euronaval s-a numărat și nava de sprijin pentru luptă Combat Support Ship (CSS) Den Helder, construită la Galați și livrată la începutul anului 2025.

Nava reprezintă un element important al flotei militare olandeze și îndeplinește rolul de navă-fanion a Grupului Maritim Permanent NATO nr. 1, care desfășoară operațiuni în Atlanticul de Nord, Marea Nordului și Marea Baltică.

Noul model de navă de transport amfibiu destinat marinei olandeze urmează să fie prezentat oficial pe 19 noiembrie, în cadrul unui eveniment dedicat industriei de apărare din Țările de Jos. Până la prezentarea publică, reprezentanții Damen au păstrat confidențiale caracteristicile tehnice ale proiectului.

Întrebat despre posibilitatea prezentării noului model la Euronaval, Richard Keulen a explicat că informațiile disponibile sunt încă limitate.

„Nu vi-l putem arăta, deoarece este încă, mai mult sau mai puţin, secret. Sperăm să organizăm o expoziţie de amploare (la care să fie prezentat, n.r.) în Olanda, pe 19 noiembrie. Este expoziţia noastră dedicată apărării”, a precizat Keulen.

Potrivit reprezentantului Damen, navele vor avea un rol important în susținerea operațiunilor amfibii desfășurate de Corpul Regal al Infanteriei Marine din Țările de Jos.

„Are o funcţie principală: ar trebui să poată sprijini operaţiunile amfibii ale Corpului nostru Regal de Infanterie Marină al Ţărilor de Jos. De asemenea, va servi ca platformă de comandă şi centru logistic”, a explicat directorul companiei.

Programul ar putea fi extins și către alte state membre NATO, în condițiile în care autoritățile britanice și-au manifestat interesul pentru acest tip de navă.

„Ştim cu siguranţă că Regatul Unit este interesat să se alăture acestui program. Aşadar, vor achiziţiona şi ei patru nave. Dar decizia finală aparţine încă guvernelor, aşa că acestea trebuie să stabilească acum modul în care se pot alătura programului”, a adăugat Richard Keulen.

Extinderea activității militare a șantierului Damen Galați este determinată și de programul de modernizare a flotei olandeze, care presupune înlocuirea mai multor categorii de nave aflate în serviciu.

Richard Keulen a explicat că actualele investiții sunt influențate de schimbarea situației de securitate din Europa, după o perioadă în care modernizarea capacităților navale nu a reprezentat aceeași prioritate pentru autorități.

„Revenind la noile planuri, Ministerul Apărării din Ţările de Jos trebuie să-şi înlocuiască întreaga flotă, iar noi am pierdut, de fapt, puţin din elanul de a înlocui navele. După încheierea Războiului Rece, cu toţi am crezut că pacea eternă era deja o realitate dar, din păcate, vedem acum că suntem departe de acest lucru. Aşadar, în prezent ne confruntăm cu o serie de proiecte care ne sunt încredinţate şi pe care trebuie să le punem în practică”, a explicat Keulen.

Unul dintre cele mai importante contracte aflate în pregătire prevede construirea a cel puțin șase fregate, dintre care patru vor fi destinate marinei Țărilor de Jos, iar două vor intra în dotarea forțelor navale belgiene.

O parte semnificativă a lucrărilor va fi realizată la Galați, iar producția este programată să înceapă în 2027.

„Acest model de navă va fi, de asemenea, produs în mare parte la Galaţi, în următorii doi sau trei ani. Vom începe producţia anul viitor”, a declarat Richard Keulen.

Un alt proiect militar important realizat la șantierul naval Damen Galați este primul portavion de drone destinat marinei portugheze, aflat într-un stadiu avansat de construcție.

Nava, cu o lungime de 107,6 metri și o valoare contractuală de 132 de milioane de euro, se află în prezent în docul uscat. Proiectul este destinat modernizării capacităților navale ale Portugaliei.

Potrivit informațiilor prezentate de conducerea Damen, lucrările se apropie de finalizare, iar predarea navei către beneficiar ar putea avea loc până la începutul anului 2027.

„Va fi predată clientului, cred, la sfârşitul acestui an sau la începutul anului viitor”, a declarat Keulen.

Pe lângă portavionul de drone, șantierul din Galați lucrează și la două nave de sprijin multirol, care completează portofoliul actual de proiecte militare.

Volumul comenzilor militare pentru statele NATO va menține un nivel ridicat de activitate la șantierul Damen Galați în următorii ani, în special prin proiectele comandate de Ministerul Apărării din Țările de Jos.

Reprezentanții companiei au precizat că proiectele militare naționale vor avea prioritate în planificarea producției, însă șantierul ar putea integra și alte contracte, în funcție de capacitatea disponibilă și de posibilitățile de optimizare a activității.