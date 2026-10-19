Șantierul Naval Mangalia, preluat de Rheinmetall și MSC pentru 138 de milioane de euro. Vor fi construite și nave militare

Șantierul Naval Mangalia a fost achiziționat de grupul german Rheinmetall, specializat în industria de apărare, împreună cu firma elvețiană MSC, pentru aproximativ 138 de milioane de euro. Noua investiție urmărește dezvoltarea activităților de construcții navale civile și militare, iar unitatea de la Marea Neagră ar urma să devină un centru important pentru viitoare proiecte militare în Europa de Sud-Est. Potrivit companiei germane, șantierul va avea un rol în construirea celor patru nave militare comandate de România.

Grupul german Rheinmetall a anunțat luni, 19 octombrie, că obiectivul preluării Șantierului Naval Mangalia este dezvoltarea capacităților de construcție și reparație a navelor, atât în sectorul civil, cât și în cel militar, potrivit Reuters.

Compania germană a precizat că achiziția a fost realizată împreună cu firma elvețiană MSC, valoarea tranzacției fiind de aproximativ 138 de milioane de euro, echivalentul a 155 de milioane de dolari.

Potrivit planurilor prezentate de investitori, șantierul situat pe litoralul românesc al Mării Negre urmează să fie reorganizat în sectoare distincte și zone de securitate, astfel încât să poată desfășura activități destinate atât industriei navale civile, cât și celei militare.

Această organizare ar urma să permită derularea unor proiecte cu cerințe diferite de securitate și producție, într-o unitate industrială care va avea un rol strategic pentru grupul german.

În comunicatul transmis luni, Rheinmetall a subliniat importanța Șantierului Naval Mangalia pentru proiectele militare pe care intenționează să le dezvolte în regiune.

Compania germană a precizat că unitatea va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România.

„Pentru Rheinmetall, Mangalia va avea un rol important în construirea celor patru nave militare comandate de România. Şantierul este menit să fie folosit ca hub pentru noi proiecte de construcţii navale militare. Cu această ocazie, Rheinmetall creează o fundaţie extinsă pentru viitoare proiecte în Europa de Sud Est şi îşi consolidează poziţia pe o piaţă de importanţă strategică”, se arată în comunicatul companiei germane.

Prin această investiție, Rheinmetall urmărește să își extindă activitatea în domeniul construcțiilor navale militare și să dezvolte o platformă industrială pentru noi proiecte în Europa de Sud-Est.

Poziționarea șantierului la Marea Neagră reprezintă un element important al strategiei, într-o regiune cu relevanță pentru industria de apărare și securitatea maritimă.

Vânzarea Șantierului Naval Mangalia a avut loc pe 9 octombrie, în urma unei proceduri de licitație.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, a anunțat că unitatea a fost adjudecată de Rheinmetall Real Estate România SRL pentru suma de 138,03 milioane de euro, fără TVA.

Tranzacția reprezintă o etapă importantă pentru viitorul șantierului, după dificultățile cu care acesta s-a confruntat în perioada anterioară.

Potrivit informațiilor transmise de CITR, vânzarea creează posibilitatea reluării activității industriale a unității.

Relansarea efectivă a producției va depinde de implementarea planurilor noilor investitori și de organizarea activităților prevăzute pentru șantier.

Planurile prezentate de Rheinmetall indică intenția companiei de a utiliza infrastructura de la Mangalia pentru dezvoltarea unor proiecte navale militare destinate României și altor potențiali clienți din regiune.

În paralel, șantierul ar urma să își păstreze și componenta de construcții navale civile, activitățile fiind organizate în sectoare separate.

Prin preluarea unității, grupul german urmărește să își consolideze prezența pe piața industriei de apărare din Europa de Sud-Est și să creeze capacități suplimentare pentru proiectele viitoare.

Achiziția deschide astfel perspectiva reluării activității Șantierului Naval Mangalia și a integrării acestuia în proiecte industriale civile și militare, în funcție de planurile de investiții și de comenzile care vor fi realizate.