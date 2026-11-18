Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe 13 noiembrie 2026, iar vizitatorii au început deja să descopere oferta comercianților din centrul orașului. Pe lângă decorațiunile luminoase, instalațiile tematice și atracțiile pregătite pentru această ediție, prețurile produselor alimentare reprezintă unul dintre principalele puncte de interes, deoarece totul este foarte scump.

O vizită la Târgul de Crăciun din Craiova poate deveni o cheltuială serioasă pentru cei care vor să guste din oferta comercianților. De la preparatele tradiționale până la băuturile calde și deserturile de sezon, prețurile afișate în căsuțe ajung la niveluri care pot surprinde nepăcut vizitatorii.

Oferta este variată, nimic de zis, deoarece comercianții au pregătit preparate tradiționale românești, produse la grătar, deserturi, băuturi calde și gustări rapide. Tarifele diferă în funcție de produs, gramaj și comerciant.

Din start trebuie menționat faptul că preparatele tradiționale ocupă un loc important în oferta gastronomică a târgului. Vizitatorii pot găsi mici, cârnați afumați, ceafă la grătar, pastramă, șuncă, tobă și sarmale, șorici, ciolan afumat și jumări.

Toate bune și frumoase până ajungi în fata tarabelor și privești preturile deoarece un mic costă 8 lei bucata, cârnații afumați și ceafa la grătar sunt afișate la 15 lei pentru 100 de grame, în timp ce pastrama ajunge la 20 de lei pentru aceeași cantitate.

Sarmalele sunt comercializate la kilogram sau la porții calculate în funcție de gramaj. Mai jos vă prezentăm o listă cu o parte din prețurile de la Târgul de Crăciun din Craiova.

O listă de prețuri publicată după inaugurarea târgului indică 15 lei pentru 100 de grame. Astfel, 300 de grame ajung la 45 de lei. În alte relatări despre oferta comercianților este menționat și un preț de aproximativ 30 de lei pentru câteva sarmale, diferența putând ține de cantitatea servită și de punctul de vânzare.

Șuncă; 80 de lei kg,

Tobă: 80 și 90 de lei kg,

Piftie de porc: un kg 30 de lei,

Mici: 8 lei/bucată;

Cârnați afumați: 150 de lei kg,

Ceafă la grătar: 15 lei/100 g,

Pastramă: 200 de lei kg,

un ciolan afumat de porc ajunge la 90 lei, chiar mai mult,

șorici: 150 de lei kg.

Băuturile calde se numără printre produsele căutate de cei care vizitează târgul în sezonul rece. Un pahar de vin fiert, cu o cantitate de 330 de mililitri, costă 15 lei.

Ciocolata caldă este comercializată cu 20 de lei pentru 250 de mililitri. Ceaiul și cafeaua au prețuri de aproximativ 10 lei, iar sucul de mere cald, servit la 330 de mililitri, costă tot 10 lei.

În oferta comercianților se regăsesc și băuturi răcoritoare. O sticlă de apă de 500 de mililitri este listată la 10 lei, în timp ce sucurile și berea ajung la aproximativ 15 lei.

Oferta de dulciuri include produse tradiționale și deserturi pregătite pe loc. Un kurtos kolac are prețuri cuprinse între 25 și 35 de lei, în funcție de sortiment și ingrediente.

Clătitele se vând cu 20-30 de lei, în funcție de umplutură. Turta dulce, la cantitatea de 300 de grame, costă 40 de lei, iar varianta cu fistic ajunge la 45 de lei.

Pentru cei care preferă langoșul, tarifele pornesc de la 12 lei pentru varianta simplă. Sortimentele cu usturoi, telemea sau cârnați pot ajunge la 25 de lei.

Gogoșile și papanașii au prețuri cuprinse între 30 și 40 de lei, în funcție de porție și de sortiment.

Oferta gastronomică nu se limitează la produsele tradiționale vândute individual. La unele căsuțe sunt disponibile platouri cu carne, preparate la grătar și porții destinate grupurilor.

Printre produsele prezentate în ofertele comercianților se numără frigăruile, mămăliga, cârnații proaspeți, afumăturile, slănina, jumările și șoriciul.

Un comerciant a precizat că anumite produse din carne sunt vândute cu 16 lei pentru 100 de grame. Cartofii și murăturile costă de la 8 lei, iar ciupercile pe grătat ajung la 10 lei.

În oferta unor puncte gastronomice apar și porții de fasole cu afumătură, de aproximativ 25-35 de lei, precum și preparate precum pomana porcului, cu prețuri raportate de aproximativ 45 de lei. Tocana de miel ajunge la 60 de lei o porție mică.

Pe lângă produsele alimentare, vizitatorii pot folosi mijloacele speciale de transport puse la dispoziție pentru perioada evenimentului.

Trenulețul Magic are un tarif de 4 lei pentru o persoană și circulă zilnic, între orele 14:00 și 22:00. Party Bus circulă între orele 17:00 și 23:00, iar un bilet costă 6 lei de persoană.

Târgul de Crăciun Craiova 2026 are tema „Tărâmul Elfilor” și se desfășoară până la 3 ianuarie 2027. Căsuțele și zonele de agrement sunt deschise de luni până joi, între orele 12:00 și 22:00, iar de vineri până duminică, între orele 11:00 și 23:00.