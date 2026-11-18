Camera Deputaților a adoptat miercuri, 18 noiembrie, proiectul AUR care prevede un plafon zilnic de 50.000 de lei pentru încasările și plățile în numerar între firme și pentru anumite operațiuni între firme și persoane fizice. Proiectul a trecut cu 173 de voturi pentru, cinci împotrivă și 67 de abțineri. În prezent, legea stabilește un plafon de 5.000 de lei pe partener pentru operațiunile obișnuite între firme și de 10.000 de lei pe persoană pentru tranzacțiile vizate între firme și persoane fizice.

În prezent, o firmă poate încasa în numerar cel mult 5.000 de lei pe zi de la un partener comercial. La plăți, limita este tot de 5.000 de lei pe partener, cu un plafon total de 10.000 de lei pe zi pentru plățile obișnuite către furnizori. Pentru magazinele de tip cash and carry, legea prevede plafoane distincte. În relația dintre firme și persoane fizice, limita este de 10.000 de lei pe zi de la sau către o persoană pentru operațiuni precum vânzarea de bunuri, prestarea de servicii și plata dividendelor.

Proiectul PL-x 110/2026 modifică Legea nr. 70/2015. Inițiativa prevede plafonul de 50.000 de lei atât pentru operațiunile între firme, cât și pentru cele vizate între firme și persoane fizice. În forma depusă de inițiatori, o factură între firme care depășește 50.000 de lei ar putea fi achitată în numerar până la acest prag. Diferența ar trebui plătită printr-un instrument fără numerar. Aceeași formă păstrează interdicția de a împărți plata în tranșe în numerar pentru a ocoli plafonul.

Deputatul AUR Gabriel Florea, unul dintre inițiatori, a susținut că limitele actuale îngreunează activitatea micilor comercianți și a întreprinderilor care folosesc frecvent numerarul. El a invocat creșterea costurilor de operare față de 2015, anul în care a fost adoptată legea.

„Situația economică din perioada 2015, anul adoptării Legii nr. 70/2015, diferă semnificativ de cea actuală. Volumul tranzacțiilor a crescut, structura costurilor de operare s-a modificat. Plafoanele actuale constrâng fluxurile legitime de numerar ale întreprinderilor mici și mijlocii, ale profesiilor liberale și ale comercianților din mediul rural.

Vorbim despre antreprenori, despre micii comercianți, despre agricultori și despre milioane de români pentru care cash-ul este extrem de important. Rolul nostru este să creăm condiții optime pentru dezvoltarea economiei și să nu punem obstacole inutile, precum le avem acum”, a susținut deputatul AUR.

Senatul a respins inițiativa pe 23 februarie, iar Guvernul a transmis în mai un punct de vedere negativ. Comisia pentru buget a Camerei Deputaților a dat miercuri raport favorabil, cu șapte amendamente admise. Camera Deputaților este forul decizional. Pentru ca noile reguli să se aplice, legea trebuie promulgată și publicată în Monitorul Oficial. Până la intrarea ei în vigoare, se aplică plafoanele actuale.

În avizul transmis Parlamentului, BNR a atras atenția și asupra regulilor europene care se vor aplica de la 10 iulie 2027. Pentru plățile în numerar în schimbul bunurilor sau serviciilor, regulamentul UE stabilește o limită de 10.000 de euro sau echivalentul în moneda națională. Limita se aplică și atunci când plata este împărțită în mai multe operațiuni legate între ele. Statele membre pot stabili praguri mai mici.