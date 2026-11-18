Curs valutar BNR, 18 noiembrie. Leul se apreciază în fața euro și a francului elvețian. Aurul înregistrează o scădere abruptă
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Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, noile cotații valutare, datele indicând o evoluție mixtă a monedei naționale în raport cu principalele valute internaționale, dar și o corecție puternică a aurului. Ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a continuat consolidarea leului în fața monedei unice europene, în timp ce dolarul american a continuat să câștige teren.
Curs valutar BNR, 18 noiembrie 2026. Moneda unică europeană și francul elvețian pierd teren în raport cu leul
Potrivit datelor oficiale comunicate de banca centrală, euro (EUR) a continuat trendul descendent pentru a treia ședință consecutivă, depreciindu-se cu 0,0026 lei față de ziua precedentă. Astfel, un euro a fost cotat la 5,3459 lei, comparativ cu nivelul de 5,3485 lei înregistrat marți.
În ultimele luni, moneda europeană a oscilat între un minim de 5,2396 lei consemnat în august și un maxim de 5,3527 lei atins în octombrie, situându-se în prezent aproape de vârful acestei perioade.
Un recul și mai accentuat a înregistrat francul elvețian (CHF), care a pierdut 0,0109 lei într-o singură zi, coborând de la 5,7981 lei până la valoarea de 5,7872 lei.
Dolarul american și lira sterlină își continuă traiectoria ascendentă
Pe un sens opus față de principalele valute continentale, dolarul american (USD) a consemnat o nouă apreciere, crescând cu 0,0060 lei până la cotația de 4,8725 lei, după ce în ședința anterioară fusese evaluat la 4,8665 lei.
Evoluția ascendentă a monedei americane din ultimele zile depășește cu mult media lunii octombrie, care s-a situat la 4,7648 lei, dar și valorile medii din septembrie și august.
Totodată, lira sterlină (GBP) a câștigat 0,0019 lei, atingând pragul de 6,4192 lei, față de 6,4173 lei marți, în timp ce leul moldovenesc (MDL) a înregistrat o creștere marginală de 0,0001 lei, ajungând la cotația de 0,2653 lei.
Prețul gramului de aur suferă o corecție severă pe piața internă
Cea mai spectaculoasă mișcare a zilei de 18 noiembrie a fost consemnată în cazul metalului prețios, gramul de aur (XAU) înregistrând o scădere abruptă de 13,4360 lei.
După ce la începutul săptămânii se tranzacționa la peste 604 lei, iar marți coborâse ușor la 603,7755 lei, prețul aurului calculat de BNR a ajuns miercuri la nivelul de 590,3388 lei.
Indicii bancari ROBOR stagnează la valorile din ședința precedentă
Pe piața monetară interbancară, indicii ROBOR au rămas complet nemodificați față de ziua anterioară.
Indicele ROBOR la 3 luni (3M), în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, s-a menținut la 6,08%.
De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni (6M), utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a rămas la 6,14%, iar indicele la 12 luni (12M) a stagnat la 6,19%.
În același timp, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) trimestrial aferent perioadei 2026T2 se situează la nivelul de 5,57%.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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