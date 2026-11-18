Banca Națională a României (BNR) a publicat miercuri, 18 noiembrie 2026, noile cotații valutare, datele indicând o evoluție mixtă a monedei naționale în raport cu principalele valute internaționale, dar și o corecție puternică a aurului. Ședința de tranzacționare de la mijlocul săptămânii a continuat consolidarea leului în fața monedei unice europene, în timp ce dolarul american a continuat să câștige teren.

Potrivit datelor oficiale comunicate de banca centrală, euro (EUR) a continuat trendul descendent pentru a treia ședință consecutivă, depreciindu-se cu 0,0026 lei față de ziua precedentă. Astfel, un euro a fost cotat la 5,3459 lei, comparativ cu nivelul de 5,3485 lei înregistrat marți.

În ultimele luni, moneda europeană a oscilat între un minim de 5,2396 lei consemnat în august și un maxim de 5,3527 lei atins în octombrie, situându-se în prezent aproape de vârful acestei perioade.

Un recul și mai accentuat a înregistrat francul elvețian (CHF), care a pierdut 0,0109 lei într-o singură zi, coborând de la 5,7981 lei până la valoarea de 5,7872 lei.

Pe un sens opus față de principalele valute continentale, dolarul american (USD) a consemnat o nouă apreciere, crescând cu 0,0060 lei până la cotația de 4,8725 lei, după ce în ședința anterioară fusese evaluat la 4,8665 lei.

Evoluția ascendentă a monedei americane din ultimele zile depășește cu mult media lunii octombrie, care s-a situat la 4,7648 lei, dar și valorile medii din septembrie și august.

Totodată, lira sterlină (GBP) a câștigat 0,0019 lei, atingând pragul de 6,4192 lei, față de 6,4173 lei marți, în timp ce leul moldovenesc (MDL) a înregistrat o creștere marginală de 0,0001 lei, ajungând la cotația de 0,2653 lei.

Cea mai spectaculoasă mișcare a zilei de 18 noiembrie a fost consemnată în cazul metalului prețios, gramul de aur (XAU) înregistrând o scădere abruptă de 13,4360 lei.

După ce la începutul săptămânii se tranzacționa la peste 604 lei, iar marți coborâse ușor la 603,7755 lei, prețul aurului calculat de BNR a ajuns miercuri la nivelul de 590,3388 lei.

Pe piața monetară interbancară, indicii ROBOR au rămas complet nemodificați față de ziua anterioară.

Indicele ROBOR la 3 luni (3M), în funcție de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, s-a menținut la 6,08%.

De asemenea, indicele ROBOR la 6 luni (6M), utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a rămas la 6,14%, iar indicele la 12 luni (12M) a stagnat la 6,19%.

În același timp, indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) trimestrial aferent perioadei 2026T2 se situează la nivelul de 5,57%.