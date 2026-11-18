Nvidia încearcă să-și păstreze poziția dominantă pe piața inteligenței artificiale, în ciuda plecării neașteptate a cofondatorului Jensen Huang. Primele rezultate financiare prezentate sub conducerea interimară a lui Colette Kress au depășit estimările analiștilor. Compania anticipează o creștere de 75% în anul fiscal 2028, însă investitorii continuă să aibă întrebări despre viitoarea conducere și investigațiile din SUA.

La cinci zile după demisia lui Jensen Huang, cofondatorul Nvidia, compania a prezentat primele rezultate financiare sub conducerea interimară a directoarei financiare Colette Kress.

Investitorii urmăreau cu atenție prima apariție publică a acesteia în noua funcție. Plecarea lui Huang, însoțită de un scandal, provocase îngrijorări privind viitorul producătorului american de cipuri.

Rezultatele financiare peste așteptări au oferit însă o perioadă de respiro pentru Wall Street. În conferința telefonică organizată după publicarea raportului, Kress a transmis că cererea pentru produsele Nvidia nu a scăzut.

Directoarea financiară a precizat că reprezentanții conducerii celui mai important furnizor al companiei, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), au vizitat sediile Nvidia în această săptămână.

Ea a subliniat că relațiile comerciale au rămas solide, în pofida schimbării de la conducerea companiei, potrivit CNBC.

„Am discutat cu clienții noștri, cu furnizorii și partenerii noștri. Toți ne susțin în proporție de 100%. Clienții și-au exprimat sprijinul pentru perspectivele afacerii și pentru ajutorul pe care ni-l oferă în această perioadă”, a declarat Kress.

Jensen Huang era una dintre cele mai cunoscute personalități din industria inteligenței artificiale. Totuși, Nvidia continuă să ocupe o poziție centrală în ecosistemul global al acestei tehnologii.

Compania are clienți din mai multe categorii, de la marii furnizori de servicii cloud, cunoscuți drept hyperscalers, până la furnizori cloud mai noi. Printre beneficiarii tehnologiilor sale se numără și laboratoarele de cercetare OpenAI și Anthropic.

Aceste companii continuă să aibă nevoie de tehnologia și capitalul Nvidia pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială.

Acțiunile Nvidia au crescut cu aproape 5% în tranzacțiile after-hours de marți, după publicarea rezultatelor financiare și a estimărilor optimiste.

Evoluția pozitivă nu a compensat însă pierderile înregistrate în cursul lunii. Titlurile companiei scăzuseră cu 24% de la începutul lunii noiembrie.

Declinul a fost alimentat de îngrijorările privind încetinirea investițiilor în infrastructura AI, schimbarea politică de la Washington și instabilitatea conducerii Nvidia.

În pofida acestor probleme și a ceea ce compania a numit o „tranziție neașteptată” la conducere, activitatea comercială continuă să crească puternic.

Veniturile trimestriale au ajuns la 115,84 miliarde de dolari, mai mult decât dublu față de perioada corespunzătoare anterioară.

Pentru trimestrul fiscal următor, Nvidia estimează venituri de aproximativ 130 de miliarde de dolari. Această prognoză indică o creștere de aproximativ 90%.

Estimarea depășește și așteptările analiștilor consultați de LSEG, care anticipau venituri de 125,1 miliarde de dolari. În trimestrul încheiat, rezultatul de 115,84 miliarde de dolari a depășit estimarea de 109,10 miliarde de dolari cu peste 6 miliarde.

O parte din creșterea anticipată pentru trimestrul următor este explicată de calendarul fiscal. Acesta include o săptămână suplimentară, care ar putea aduce venituri de 9-10 miliarde de dolari.

Estimările privind următorul an fiscal au fost, de asemenea, revizuite în creștere. Kress a precizat că prognoza de creștere de 70%, prezentată în timpul verii, era prea conservatoare.

Noua estimare pentru anul fiscal 2028 indică o creștere de 75%, chiar și în condițiile excluderii Chinei din perspectivele privind veniturile din procesoarele pentru centre de date.

Compania și-a multiplicat veniturile de aproximativ 15 ori de la lansarea ChatGPT, la sfârșitul anului 2022.

Dan Ives, analist la Yorkville Ives, a subliniat că plecarea fondatorului nu a schimbat evoluția cererii.

„Cererea nu a plecat odată cu el”, a scris analistul într-o notă publicată după prezentarea rezultatelor.

Kress a păstrat același ton optimist și într-un interviu acordat CNBC, realizat de Jim Cramer după conferința cu analiștii.

Ea a evidențiat evoluția comenzilor și interesul constant al clienților pentru produsele companiei.

„Cel mai important lucru pe care l-am observat este continuarea creșterii cererii existente pe piață”, a declarat directoarea financiară.

Colette Kress a confirmat că Nvidia își va continua programul de răscumpărare a propriilor acțiuni, accelerat în septembrie.

Consiliul de administrație a suplimentat cu 150 de miliarde de dolari suma autorizată pentru aceste operațiuni.

Totuși, mesajul principal transmis în timpul prezentării rezultatelor a vizat pregătirea companiei pentru perioada de după Jensen Huang.

Harvey Jones, noul președinte al consiliului de administrație Nvidia, a început conferința explicând motivele plecării fostului director general.

Acesta a precizat că demisia a venit după dezvăluirea unor comportamente personale incompatibile cu regulile și valorile companiei.

A fost prima dată când reprezentanții consiliului de administrație au prezentat public un motiv pentru înlăturarea lui Huang.

„Dezvăluirea unor comportamente personale incompatibile cu codul de conduită, standardele și normele culturale ale companiei”, a declarat Jones, referindu-se la motivele care au determinat plecarea fostului director general.

Cu o zi înainte, CNBC relatase că membrii consiliului de administrație nu iau în considerare revenirea lui Huang în funcția de CEO.

Informația a fost confirmată indirect în timpul conferinței financiare. Harvey Jones a precizat că nu există intenția de a-l reinstala pe fostul director general.

Situația nu a împiedicat însă compania să-și continue planurile comerciale și tehnologice.

Kress a descris situația drept una obișnuită pentru activitatea companiei și a transmis că planurile de dezvoltare nu au fost modificate.

Într-o declarație separată, aceasta a precizat că foaia de parcurs tehnologică a Nvidia rămâne în grafic.

Un exemplu este sistemul de inteligență artificială Vera Rubin, care a înregistrat vânzări de 20 de miliarde de dolari în ultimul trimestru.

Nvidia a descris lansarea și evoluția comercială a acestei platforme drept un început extraordinar.

Kress a indicat totuși o posibilă schimbare în modul în care compania susține financiar anumite proiecte.

Nvidia va analiza mai atent finanțarea startup-urilor și investițiile în companiile aflate la început de dezvoltare.

Directoarea financiară a explicat că echipele interne discută deja despre proiectele care merită susținute.

„Există multe discuții interne cu numeroase echipe despre proiectele pe care le considerăm cele mai potrivite. Vom continua pe această direcție, pentru a ne asigura că alegem investițiile potrivite pentru noi în perioada următoare”, i-a spus Kress lui Jim Cramer.

În pofida rezultatelor financiare, Nvidia are în continuare de clarificat mai multe probleme importante.

Compania a anunțat că raportarea trimestrială detaliată va fi publicată în următoarele săptămâni. În mod obișnuit, documentul este disponibil chiar în ziua prezentării rezultatelor.

În timpul conferinței, nici Colette Kress, nici Harvey Jones nu au abordat valul de investigații și audieri desfășurate la Washington.

Acestea vizează acuzațiile potrivit cărora Nvidia și-ar fi majorat artificial veniturile prin vânzarea de cipuri către companii intermediare. Aceste societăți ar fi facilitat ulterior achizițiile unor cumpărători din China.

China a fost menționată de numai două ori în discuțiile despre rezultate.

Kress a precizat că Nvidia a vândut produse aprobate pentru centre de date în valoare de aproximativ 2,4 miliarde de dolari pe piața chineză, în ultimul trimestru.

Totodată, compania a oprit vânzările către China ale procesoarelor Hopper pentru care obținuse licențe de export.

Directoarea financiară a atras atenția și asupra noilor reguli comerciale publicate de Departamentul american al Comerțului.

Acestea vor împiedica firmele chineze să închirieze cipuri Nvidia.

În ciuda restricțiilor și a incertitudinilor, conducerea companiei susține că ritmul de creștere nu este afectat.

La finalul conferinței, Kress a transmis un mesaj de încredere privind viitorul producătorului de cipuri.

„Avem un impuls real. Cererea noastră accelerează. Oferta noastră crește. Clienții și partenerii sunt alături de noi, iar angajații sunt dedicați. Vom reuși”, a declarat aceasta.

Rezultatele financiare peste așteptări nu au eliminat toate îngrijorările investitorilor.

Mai mulți analiști consideră că incertitudinea privind viitorul companiei va persista. O parte importantă a rezultatelor trimestriale fusese deja asigurată înaintea scandalului care a culminat cu demisia lui Jensen Huang.

Josh Gilbert, analist principal pentru Asia-Pacific și Orientul Mijlociu la eToro, consideră că rezultatele demonstrează capacitatea echipei Nvidia de a continua dezvoltarea afacerii.

El a apreciat că majorarea estimărilor pentru anul fiscal 2028 transmite un mesaj important despre încrederea conducerii în activitatea companiei.

„Este o echipă care merge înainte în plină viteză, nu una care încearcă doar să stabilizeze situația. Este un semnal clar că managementul consideră că anul viitor poate decurge foarte bine și fără Jensen Huang la conducere”, a declarat Gilbert.

Cu toate acestea, analistul a avertizat că investitorii nu au primit încă răspunsurile necesare privind viitorul companiei.

„Rezultatele sunt pur și simplu uluitoare”, a spus Gilbert, adăugând că „investitorii vor rămâne totuși cu incertitudinea privind cine și ce urmează”.

În prima sa declarație de după demisie, publicată înaintea rezultatelor financiare, Jensen Huang afirmase că este deschis unei eventuale reveniri.

Poziția consiliului de administrație rămâne însă diferită, Harvey Jones excluzând reinstalarea sa în funcția de director general.

Brian Colello, analist senior pentru acțiuni la Morningstar, consideră că rezultatele Nvidia ar trebui să reducă o parte dintre îngrijorările provocate de schimbarea conducerii.

Acesta a descris cifrele financiare drept solide și, în general, conforme cu estimările companiei sale.

Colello și-a menținut încrederea în dezvoltarea infrastructurii pentru inteligență artificială. El a indicat drept argument faptul că livrările Nvidia au rămas stabile în trimestrul al treilea.

Michael Wilson, director de investiții și strateg-șef pentru acțiuni americane la Morgan Stanley, a avut o evaluare asemănătoare.

Într-o intervenție la CNBC TV, acesta a spus că rezultatele erau într-o anumită măsură anticipate.

Wilson nu se așteaptă la o scădere majoră a activității Nvidia în viitorul apropiat. El consideră că estimările companiei rămân constructive.

Acesta a descris investițiile în inteligența artificială drept o oportunitate atractivă. Potrivit lui, hyperscalerii și unii furnizori cloud mai noi nu au redus cheltuielile și nici nu anticipează o asemenea evoluție.

Totuși, ritmul investițiilor ar putea să nu mai corespundă așteptărilor pe care investitorii le aveau în urmă cu șase luni.

Nvidia este considerată un indicator important pentru întreaga industrie AI și pentru nivelul investițiilor în acest sector.

Gilbert împărtășește această perspectivă și consideră că rezultatele companiei au oferit o oarecare liniște pieței.

După săptămâni de incertitudine, investitorii din sectorul inteligenței artificiale pot răsufla temporar ușurați.

Analistul a amintit că Nvidia funcționa la capacitate maximă înaintea plecării lui Huang, iar fundamentele afacerii au rămas intacte.

Unul dintre argumente îl reprezintă angajamentele privind aprovizionarea, care au crescut de la 279 de miliarde la 390 de miliarde de dolari în numai trei luni.

La acestea se adaugă platforma Vera Rubin, care a generat deja vânzări de 20 de miliarde de dolari.

„Este cel mai clar semn de până acum că boomul inteligenței artificiale mai are suficient combustibil pentru a continua”, a afirmat Gilbert.

Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 5% în tranzacțiile desfășurate după închiderea bursei. Totuși, Gilbert se așteaptă ca eventualele creșteri să întâmpine rezistență. Analistul anticipează și o volatilitate considerabilă în următoarele săptămâni.

Procesul de identificare a unui nou director general abia începe, iar investigațiile privind activitatea companiei continuă. Un alt factor de incertitudine îl reprezintă noile restricții americane privind exporturile de cipuri avansate.

Departamentul Comerțului din SUA a anunțat în această săptămână că livrările către Singapore, Malaysia, Indonezia, Thailanda și Brazilia vor necesita licențe.

Autoritățile americane invocă riscul ca produsele să fie redirecționate ulterior către China.

Gilbert consideră că efectul direct asupra estimărilor financiare ale Nvidia pare limitat.

Compania își construise deja prognozele fără să includă veniturile din vânzarea procesoarelor pentru centre de date către China. În plus, piața chineză a reprezentat numai aproximativ 2% din vânzările trimestriale.

Totuși, noile cerințe de licențiere pentru piețe precum Singapore și Malaysia ar putea încetini dezvoltarea unor furnizori cloud specializați în inteligență artificială.

Ben Reitzes, analist la Melius Research, consideră că efectele restricțiilor ar putea deveni vizibile în anul fiscal 2028. Acesta estimează că vânzările către țările vizate de noile reguli ar urma să scadă în perioada respectivă.

Reitzes interpretează prognoza Nvidia ca pe un semnal că marii furnizori cloud vor prelua orice cantitate suplimentară de cipuri disponibilă pe alte piețe.

Nvidia a transmis că analizează în continuare noile reguli ale Departamentului Comerțului. Compania își menține însă încrederea în obiectivul de creștere de 75%.

Brian Colello a identificat și alte riscuri pe termen lung pentru Nvidia. Printre acestea se numără schimbările de politică comercială, evoluția vânzărilor internaționale și dezvoltarea propriilor procesoare de către marii furnizori de servicii cloud.

Cu toate acestea, analistul consideră că Nvidia va continua să fie un jucător important pe măsură ce piața inteligenței artificiale se extinde.

Investitorii vor urmări acum dacă firma își poate confirma perspectivele pe termen lung și dacă își poate respecta planurile în timpul schimbării conducerii.

Colello consideră că incertitudinea privind succesiunea lui Jensen Huang a ajuns la un nivel foarte ridicat.

„Ne aflăm într-un moment de incertitudine maximă, deoarece investitorii încă nu știu cum va arăta conducerea Nvidia pe termen lung”, a declarat analistul.

Acesta a atras atenția că plecarea fondatorului ar putea provoca perturbări temporare. Un plan de succesiune credibil ar putea însă să stabilizeze situația.