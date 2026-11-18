O serie de atacuri cibernetice și întreruperi ale serviciilor digitale determină investitorii să reanalizeze avantajele aurului. Lingourile și monedele sunt considerate o alternativă pentru protejarea economiilor împotriva riscurilor informatice. Analiștii avertizează însă că prețul aurului ar putea rămâne volatil, iar o revenire puternică nu este așteptată imediat.

Investitorii devin tot mai preocupați de vulnerabilitatea sistemelor digitale, după o serie de incidente care au afectat companii și instituții importante.

În mai puțin de 20 de zile, piețele au fost marcate de un atac informatic major asupra criptomonedelor și de întreruperi ale unor servicii esențiale.

Problemele au afectat platforme de e-mail, aplicații bancare și sisteme utilizate în transportul aerian.

În acest context, aurul fizic începe să fie privit ca un activ care nu depinde de funcționarea infrastructurii digitale.

Sameer Samana, responsabil pentru acțiuni globale și active reale la Wells Fargo Investment Institute, spune că unii clienți caută deja alternative.

Potrivit acestuia, investitorii se întreabă dacă portofoliile lor sunt suficient de diversificate în raport cu inteligența artificială și tehnologiile digitale, transmite MarketWatch.

Stefan Gleason, președinte și director general al Money Metals Exchange, consideră că metalele prețioase deținute fizic oferă un avantaj important.

„Aurul și argintul aflate în posesia unei persoane nu depind de promisiunea altcuiva de a plăti sau de a-și îndeplini obligațiile. Ele reprezintă bani în sine”, a declarat Gleason pentru MarketWatch.

Potrivit acestuia, persoanele care cumpără metale prețioase urmăresc să reducă expunerea la riscurile asociate instituțiilor financiare.

Acestea includ soliditatea băncilor, securitatea conturilor și posibilitatea accesării economiilor.

Gleason menționează și riscul pierderii puterii de cumpărare a banilor, în perioadele cu inflație ridicată.

David Rosenberg, fondatorul Rosenberg Research, susține că aurul fizic are un avantaj față de activele digitale.

„Nu poți pirata aurul fizic. Niciun hacker nu îl poate șterge, muta sau copia”, a explicat Rosenberg.

Afirmația se referă la imposibilitatea modificării sau furtului de la distanță a unui lingou prin compromiterea unui cont digital.

Aurul fizic rămâne însă expus altor riscuri, inclusiv furtului și fluctuațiilor de preț.

La sfârșitul lunii octombrie, Binance a fost vizată de un atac informatic în urma căruia hackerii ar fi furat criptomonede de 6,3 miliarde de dolari.

Incidentul este prezentat drept cel mai mare furt de criptomonede din istorie.

Ulterior, Bitcoin a coborât la cel mai redus nivel din aproximativ trei luni.

Marți, criptomoneda se tranzacționa în jurul valorii de 63.698 de dolari.

O parte dintre vânzări au fost asociate și cu posibilitatea ca investitorii să își lichideze deținerile pentru a participa la listarea Anthropic.

În paralel, mai multe servicii digitale au înregistrat defecțiuni.

Pe 12 noiembrie, o întrerupere Microsoft a afectat accesul la servicii precum Outlook, pentru cel puțin 24 de ore.

O zi mai târziu, o problemă de comunicații a provocat suspendarea temporară a zborurilor în Statele Unite.

Pe 16 noiembrie, JPMorgan Chase a raportat dificultăți ale serviciilor bancare online, atribuite unei erori software.

Au fost semnalate și probleme la United Airlines și la rețeaua internă clasificată a Agenției Naționale de Securitate americane.

Nu există însă dovezi prezentate că toate aceste incidente ar fi fost provocate de atacuri cibernetice.

În ciuda interesului pentru activele fizice, aurul a înregistrat scăderi importante în 2026.

Pe 10 iunie, prețul coborâse cu peste 20% față de maximul de 5.354,80 dolari pe uncie, atins pe 29 ianuarie.

Această depreciere a marcat intrarea metalului prețios într-o piață descendentă.

Contractele futures pe aur au închis luni la 3.809 dolari pe uncie, cel mai redus nivel din 26 septembrie 2025.

Totuși, băncile centrale continuă să cumpere aur fizic.

Potrivit World Gold Council, acestea au achiziționat 321 de tone în trimestrul al treilea, cu 42% mai mult decât în perioada similară a anului precedent.

Datele organizației arată că investitorii privați dețin aproximativ 45.000 de tone de aur sub formă de lingouri și monede.

Cantitatea reprezintă aproximativ 22% din tot aurul extras de-a lungul istoriei.

Perspectivele pe termen scurt rămân incerte, în special din cauza politicii monetare americane.

Noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală ar putea pune presiune asupra prețului aurului.

Totuși, Goldman Sachs estimează că achizițiile băncilor centrale ar putea susține o revenire la 4.560 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2027.

Ulterior, o eventuală reducere a dobânzilor ar putea stimula cererea fondurilor ETF garantate cu aur.

În acest scenariu, prețul metalului prețios ar putea ajunge la 5.600 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului 2028.

Sameer Samana, de la Wells Fargo, recomandă însă prudență în privința ritmului de recuperare.

„Investitorii vor trebui să aibă răbdare. Nu cred că urmează o revenire rapidă”, a declarat acesta.

Pentru persoanele care nu doresc să păstreze lingouri sau monede, fondurile ETF rămân o alternativă de investiție.

Samana consideră că acestea reprezintă o modalitate potrivită de expunere la aur pentru majoritatea investitorilor, fără necesitatea depozitării fizice.