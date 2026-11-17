Probleme tehnice la Apple care afectează mai multe servicii, inclusiv iCloud, App Store și Apple Music. Utilizatorii pot întâmpina dificultăți la autentificare, accesarea conturilor și activarea unor dispozitive iPhone noi. Compania susține că întreruperile au fost provocate de o actualizare internă, nu de un atac cibernetic.

Apple a confirmat probleme tehnice care afectează mai multe servicii utilizate de posesorii de iPhone și alte dispozitive ale companiei.

Potrivit paginii oficiale System Status, serviciile iCloud Account & Sign In au înregistrat dificultăți care pot afecta toți utilizatorii.

Compania avertizează că autentificarea poate funcționa lent sau poate deveni temporar indisponibilă.

Problemele se pot manifesta prin solicitări repetate de introducere a datelor contului Apple.

Astfel, un iPhone poate cere din nou adresa Apple ID și parola, chiar dacă utilizatorul era deja autentificat.

De asemenea, încercările de conectare la alte servicii folosind contul Apple pot eșua.

Pe lângă iCloud, Apple a raportat dificultăți și în funcționarea altor platforme.

Printre serviciile afectate se numără App Store, Apple Music și AppleCare on Device.

Ulterior, compania a actualizat lista problemelor tehnice, adăugând alte servicii.

Acestea includ iCloud Mail, aplicațiile web disponibile prin iCloud.com și Apple School Manager.

Au fost semnalate și probleme cu Schoolwork și Volume Purchase Program, servicii utilizate inclusiv în mediul educațional.

Pe Reddit, unii utilizatori au relatat că nu au reușit să activeze dispozitive iPhone noi.

Aceste dificultăți ar putea avea legătură cu problemele de autentificare în conturile Apple, deși cauza exactă nu a fost confirmată separat.

Întreruperile au provocat îngrijorări pe rețelele sociale, mai ales în contextul incidentelor informatice din ultimele zile.

Unii utilizatori au speculat că problemele ar putea fi provocate de un atac cibernetic.

Apple a respins însă această ipoteză într-o declarație transmisă Bloomberg.

„Multe dintre sistemele noastre funcționează din nou după ce o actualizare internă a provocat unele întreruperi în această dimineață. Lucrăm pentru a restabili cât mai repede funcționarea sistemelor rămase”, a transmis compania.

Prin urmare, explicația oficială indică o problemă tehnică apărută în urma unei actualizări interne.

Apple nu a precizat în informațiile prezentate când vor fi restabilite integral toate serviciile.

Incidentul Apple apare după o serie de defecțiuni tehnice raportate la alte companii și instituții americane.

Microsoft s-a confruntat recent cu probleme ale infrastructurii cloud, care au afectat servicii importante precum Outlook și Teams.

Potrivit informațiilor disponibile, întreruperile au fost provocate de probleme software succesive.

Aplicația bancară Chase a înregistrat, de asemenea, o întrerupere temporară.

Separat, rețeaua internă clasificată a Agenției Naționale de Securitate a Statelor Unite a fost afectată de o indisponibilitate parțială.

Aceste incidente au fost atribuite unor defecțiuni tehnice, nu unor atacuri informatice.

Până la momentul relatării, niciuna dintre întreruperile menționate nu fusese atribuită oficial unui atac cibernetic.