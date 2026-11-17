Relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova înregistrează o consolidare vizibilă în cursul anului 2026. Datele oficiale publicate ieri, 16 noiembrie 2026, de Biroul Național de Statistică (BNS) de la Chișinău confirmă rolul strategic al pieței românești. România rămâne atât principala destinație pentru exporturile moldovenești, cât și cel mai mare furnizor de mărfuri pentru statul vecin.

Această evoluție are loc într-un context regional marcat de orientarea fermă a economiei moldovenești către spațiul comunitar. Cifrele din primele nouă luni ale anului arată o intensificare a fluxurilor de bunuri pe ambele sensuri ale Prutului.

În perioada ianuarie–septembrie 2026, exporturile totale de mărfuri ale Republicii Moldova au însumat 2.583,5 milioane de euro. Această valoare marchează o creștere de 10,2% față de primele nouă luni ale anului 2025.

România a absorbit 31,0% din totalul mărfurilor exportate de Republica Moldova în acest interval. Ponderea pieței românești a crescut ușor comparativ cu primele opt luni ale anului, când se situa la 29,9%. Practic, aproape o treime din vânzările externe ale companiilor de peste Prut au ajuns pe piața din România.

Statele Uniunii Europene au cumulat, în ansamblu, 67,5% din livrările externe ale Chișinăului. Astfel, România generează aproape jumătate din totalul exporturilor pe care Republica Moldova le realizează către blocul comunitar.

După România, cele mai importante piețe de desfacere pentru produsele moldovenești au fost Turcia, cu o cotă de 10,6%, și Italia, cu 9,5%. Clasamentul partenerilor la export continuă cu Cehia (7,5%), Ucraina (6,8%) și Germania (5,6%).

Structura exporturilor moldovenești indică o contribuție majoră a produselor fabricate local. În primele nouă luni din 2026, exporturile de mărfuri indigene au totalizat 1.988,9 milioane de euro. Acest segment reprezintă 77,0% din totalul livrărilor externe ale țării și a înregistrat un avans de 12,1% față de anul anterior.

Reexporturile de mărfuri străine au însumat 594,6 milioane de euro, ceea ce corespunde unei ponderi de 23,0% din total. Creșterea acestui segment a fost mai temperată, situându-se la 4,4% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Potrivit analizelor Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării de la Chișinău, România a reprezentat principalul motor al acestei dinamici pozitive. Integrarea tot mai strânsă a lanțurilor de aprovizionare dintre cele două țări facilitează accesul producătorilor moldoveni pe piața unică europeană.

Pe segmentul importurilor, relația bilaterală prezintă o dinamică la fel de pronunțată. Importurile totale ale Republicii Moldova au atins 7.580,3 milioane de euro în primele nouă luni din 2026. Nivelul este cu 8,0% mai ridicat decât cel înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

România ocupă primul loc și în topul țărilor de origine ale importurilor, cu o cotă de 23,0% din total. Livrările de mărfuri provenite din România au consemnat o creștere de 10,6% față de primele nouă luni din 2025.

Pe locurile următoare în clasamentul furnizorilor s-au situat China (14,6%), Ucraina (9,5%), Germania (6,7%) și Turcia (6,4%). La nivel comunitar, statele membre ale Uniunii Europene au asigurat 53,3% din totalul importurilor Republicii Moldova.

Structura mărfurilor tranzacționate la nivel extern reflectă profilul industrial și agricol al celor două economii. Principalele categorii de bunuri exportate de Republica Moldova în primele nouă luni au fost semințele și fructele oleaginoase, cu o pondere de 16,0%.

Acestea au fost urmate de mașini și aparate electrice, care au deținut 13,7% din totalul exporturilor. Pe locurile următoare s-au clasat cerealele și preparatele pe bază de cereale (12,4%), precum și legumele și fructele (10,7%).

Lista principalelor mărfuri livrate peste hotare este completată de articolele de îmbrăcăminte și accesorii (7,5%), băuturile alcoolice și nealcoolice (5,1%) și mobilierul (3,4%). O mare parte din componentele auto și cablajele produse în Republica Moldova sunt integrate direct în fabricile din România.

În sens invers, Republica Moldova importă din România și din spațiul european bunuri esențiale pentru consum și producție. La nivel general, structura importurilor moldovenești în 2026 a fost dominată de petrol, produse petroliere și produse înrudite, cu o pondere de 10,6%.

Următoarele poziții în topul achizițiilor externe au fost ocupate de vehicule rutiere (7,9%) și mașini și aparate electrice (7,7%). Gazul și produsele industriale obținute din gaz au reprezentat 5,2% din totalul importurilor.

De asemenea, medicamentele și produsele farmaceutice au cumulat 4,4%, iar mașinile și aparatele industriale au avut o pondere de 4,1%. România rămâne un furnizor cheie de produse petroliere rafinate, materiale de construcții și bunuri de larg consum pentru piața moldovenească.

Infrastructura de transport joacă un rol decisiv în derularea comerțului dintre cele două state. Datele statistice oficiale arată că transportul rutier este principala modalitate de tranzit al mărfurilor în comerțul exterior al Republicii Moldova.

În primele nouă luni din 2026, 81,1% din totalul exporturilor au fost transportate pe cale rutieră. Transportul maritim a reprezentat 13,3%, în timp ce transportul feroviar a cumulat 4,1% din total.

Pe segmentul importurilor, transportul rutier a deținut o pondere de 82,4% din totalul mărfurilor aduse în țară. Instalațiile fixe de transport, precum conductele și liniile electrice, au reprezentat 6,2%, iar transportul maritim 5,7%.

Evoluția diferită a exporturilor și importurilor a influențat balanța comercială a Republicii Moldova. În perioada ianuarie–septembrie 2026, decalajul dintre importuri și exporturi a generat un deficit comercial de 4.996,8 milioane de euro.

Acest deficit este cu 6,9% mai mare comparativ cu cel înregistrat în primele nouă luni ale anului 2025. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi s-a situat la 34,1%, în creștere ușoară față de nivelul de 33,4% din anul precedent.

În relația bilaterală cu România, balanța comercială înclină în favoarea exportatorilor români, dată fiind dimensiunea mai mare a economiei României, lucru confirmat și de datele Institutului Național de Statistică din București. Totuși, ritmul rapid de creștere al livrărilor moldovenești peste Prut contribuie la echilibrarea treptată a schimburilor.

Dinamica comercială din 2026 continuă trendul ascendent din anul precedent, când schimburile bilaterale au atins aproape 4 miliarde de euro.

Potrivit datelor centralizate de Ambasada României la Chișinău și camerele de comerț, peste 1.700 de întreprinderi cu capital românesc activează în Republica Moldova.

Companiile românești au investit în sectoare strategice precum energia, sistemul bancar, asigurările, retailul, industria alimentară și tehnologia informației. România se menține astfel printre primii investitori străini după valoarea capitalului social investit în economia moldovenească.

În paralel, capitalul moldovenesc și-a extins prezența pe piața din România în ultimii ani. Mii de companii cu acționariat din Republica Moldova operează în prezent pe teritoriul României, în special în domeniile comerțului, construcțiilor, transporturilor și serviciilor IT.