Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit nereguli fiscale la o companie înființată pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic. Firma a înregistrat facturi de aproape 1,86 milioane de lei pentru servicii a căror prestare nu a putut fi justificată. Potrivit ANAF, societatea a obținut necuvenit rambursări de TVA în valoare de 353.114 lei.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un posibil mecanism de fraudare a bugetului de stat.

Verificările au vizat o societate din domeniul energiei regenerabile, înființată pentru dezvoltarea unui parc fotovoltaic.

Compania face parte din categoria contribuabililor mici și are ca activitate principală producția de energie electrică din surse regenerabile.

Controlul a fost declanșat în urma unei analize de risc realizate de inspectorii antifraudă.

Potrivit ANAF, firma a înregistrat în contabilitate facturi pentru servicii în valoare totală de 1.858.495 de lei.

Documentele au fost emise prin intermediul a două societăți de brokeraj imobiliar.

Inspectorii au constatat însă că actele prezentate nu demonstrau că serviciile respective au fost efectiv prestate.

Potrivit verificărilor, societatea a înregistrat solicitări de rambursare a soldurilor negative de TVA în valoare totală de 924.096 de lei.

O parte dintre aceste solicitări aveau la bază achizițiile de servicii identificate de inspectorii antifraudă.

Prin înregistrarea facturilor, compania a dedus TVA în valoare de 353.114 lei.

ANAF susține că această sumă a fost rambursată necuvenit de la bugetul de stat.

În același timp, facturile au fost utilizate pentru majorarea cheltuielilor înregistrate în contabilitate.

Astfel, societatea și-a diminuat rezultatul fiscal și, implicit, obligațiile fiscale declarate.

Inspectorii au concluzionat că documentele justificative nu demonstrau natura, întinderea și prestarea efectivă a serviciilor facturate.

În urma controlului, DGAF a dispus corectarea situației fiscale declarate de operatorul economic.

Concret, inspectorii au stabilit diminuarea pierderii fiscale cu 1.858.495 de lei.

Suma reprezintă cheltuielile pentru care societatea nu a prezentat documente care să justifice prestarea efectivă a serviciilor.

Separat, autoritățile au identificat rambursarea necuvenită a TVA în valoare de 353.114 lei.

Prin urmare, controlul a vizat atât cheltuielile înregistrate nejustificat, cât și deducerea și rambursarea taxei pe valoarea adăugată.

Inspectorii antifraudă analizează și posibila aplicare a articolului 8 din Legea nr. 241/2005.

Prevederea legală vizează obținerea fără drept a unor rambursări, restituiri sau compensări de la bugetul general consolidat.

ANAF avertizează că înregistrarea unor achiziții fictive sau a unor servicii neprestate poate atrage inclusiv răspunderea penală.

Autoritatea subliniază că și tentativa de obținere nelegală a unor rambursări poate intra sub incidența legislației penale.

DGAF le reamintește contribuabililor că solicitările de rambursare a TVA trebuie să se bazeze pe operațiuni economice reale.

Acestea trebuie să fie efectiv realizate și susținute de documente justificative corespunzătoare.