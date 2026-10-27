ANAF a descoperit o afacere cu 75 de mașini vândute ilegal. Prejudiciul depășește un milion de lei

Inspectorii ANAF Antifraudă au descoperit că o persoană fizică din județul Argeș a comercializat 75 de autoturisme second-hand, în valoare de peste 7,2 milioane de lei, fără să își înregistreze activitatea economică. Tranzacțiile au fost efectuate între mai 2022 și ianuarie 2025, fără declararea obligațiilor fiscale. Verificările au indicat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA neachitată. Autoritățile urmează să sesizeze organele de urmărire penală.

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au finalizat un control asupra activității comerciale desfășurate de o persoană fizică din județul Argeș, stabilind că aceasta a vândut autoturisme second-hand fără să respecte obligațiile legale privind înregistrarea activității și declararea taxelor datorate.

Potrivit unui comunicat transmis redacției de Ministerul Finanțelor, verificările au evidențiat livrări de autoturisme în valoare totală de 7.258.790 de lei. Prejudiciul calculat de inspectorii antifraudă depășește 1,1 milioane de lei și reprezintă taxa pe valoarea adăugată sustrasă de la plată.

Activitatea comercială s-a desfășurat în perioada mai 2022 – ianuarie 2025. În acest interval, persoana verificată a cumpărat și revândut autoturisme fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale rezultate din tranzacțiile efectuate.

Monitorizarea platformelor online dedicate vânzării de autoturisme second-hand a avut un rol important în identificarea activității comerciale nedeclarate. Inspectorii DGAF au analizat anunțurile publicate de persoana verificată și au urmărit proveniența vehiculelor oferite spre vânzare.

În urma verificărilor, autoritățile au identificat 75 de autoturisme achiziționate atât de pe piața internă, cât și din alte state. Vehiculele erau ulterior revândute către persoane fizice din România, fără îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente operațiunilor comerciale.

Valoarea cumulată a tranzacțiilor a ajuns la 7.258.790 de lei, sumă care a stat la baza verificărilor privind TVA datorată bugetului de stat.

Inspectorii ANAF au constatat că, pentru o parte dintre autoturismele comercializate, documentele furnizate cumpărătorilor nu reflectau identitatea persoanei care realiza efectiv tranzacțiile.

În anumite situații, actele prezentate indicau drept vânzători societăți înregistrate în alte state membre ale Uniunii Europene. Printre acestea se aflau inclusiv firme de tip „missing trader”, termen utilizat pentru operatorii economici implicați în mecanisme de fraudare a TVA, care nu își îndeplinesc obligațiile fiscale.

În alte cazuri, documentele erau completate de mână și conțineau datele unor persoane fizice sau entități diferite de vânzătorul real. Potrivit constatărilor inspectorilor, această practică îngreuna identificarea persoanei care efectua tranzacția și stabilirea obligațiilor fiscale corespunzătoare.

Deși documentele indicau alte persoane sau societăți în calitate de vânzători, verificările DGAF au stabilit că operațiunile comerciale erau realizate efectiv în România de persoana fizică supusă controlului.

Controlul a evidențiat și modalități distincte de tranzacționare pentru autoturismele provenite de pe piața românească.

În anumite cazuri, persoana verificată prelua un autoturism de la proprietarul inițial și oferea în schimb un alt vehicul, împreună cu o diferență de bani.

Pentru a evita modificarea evidențelor referitoare la autoturismul primit, persoana verificată solicita ca acesta să rămână înregistrat pe numele fostului proprietar până la identificarea unui nou cumpărător.

Atunci când proprietarul inițial nu accepta această procedură, vehiculul era înregistrat pe numele unor persoane fizice cunoscute celui care desfășura activitatea comercială.

Inspectorii antifraudă au constatat că asemenea practici generau dificultăți în stabilirea identității vânzătorului real, în urmărirea circuitului comercial al autoturismelor și în verificarea obligațiilor fiscale rezultate din fiecare tranzacție.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală desfășoară, începând cu 1 octombrie 2026, acțiunea ATOM – Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, destinată identificării riscurilor fiscale din sectorul comerțului cu autoturisme second-hand.

Prin această acțiune, inspectorii urmăresc proveniența vehiculelor, succesiunea tranzacțiilor și concordanța dintre operațiunile comerciale efectuate și documentele utilizate pentru justificarea acestora.

Un obiectiv important îl reprezintă verificarea modului în care comercianții își îndeplinesc obligațiile privind TVA, inclusiv în cazul autoturismelor achiziționate din alte state membre ale Uniunii Europene.

Controalele vizează și identificarea vânzărilor nedeclarate, precum și a situațiilor în care documentele prezentate cumpărătorilor nu corespund realității economice a tranzacțiilor.

În urma finalizării controlului din județul Argeș, inspectorii antifraudă au stabilit un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată pentru autoturismele comercializate.

Având în vedere constatările efectuate și valoarea prejudiciului, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.

Instituția reamintește că persoanele care desfășoară activități economice au obligația de a respecta prevederile legale referitoare la înregistrarea activității, declararea veniturilor obținute și achitarea impozitelor și taxelor datorate.

Totodată, DGAF precizează că acțiunile de analiză de risc și control antifraudă urmăresc combaterea evaziunii fiscale și protejarea concurenței loiale pe piața autoturismelor, astfel încât operatorii economici care își îndeplinesc obligațiile fiscale să nu fie dezavantajați de practicile comerciale nedeclarate.