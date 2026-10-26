Meditațiile au devenit o problemă pentru școala românească. Ministrul Educației explică ce nu funcționează

Ministrul Educației, Sorin Costreie, consideră că meditațiile particulare ar trebui fiscalizate și că amploarea acestui fenomen indică probleme în sistemul de învățământ din România. Într-un interviu acordat Digi24, oficialul a explicat că școala ar trebui să le ofere elevilor sprijin adaptat nevoilor individuale. El susține că pregătirea suplimentară ar trebui să reprezinte o excepție, nu o necesitate pentru un număr mare de copii. În 2025, profesorii au declarat la ANAF venituri nete de aproximativ 225 de milioane de lei din meditații.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, susține că meditațiile particulare trebuie fiscalizate, în măsura în care acest lucru este posibil, dar consideră că principala problemă este numărul ridicat al elevilor care au nevoie de pregătire suplimentară în afara școlii.

În cadrul unui interviu acordat Digi24, oficialul a fost întrebat despre amploarea fenomenului meditațiilor din România și despre modul în care acesta ar trebui abordat de autorități. Sorin Costreie a explicat că răspândirea pregătirii particulare indică dificultăți ale sistemului de învățământ în asigurarea educației necesare tuturor elevilor.

În opinia ministrului, unitățile de învățământ ar trebui să le ofere copiilor condițiile necesare pentru a progresa, inclusiv prin adaptarea metodelor de predare la nivelul de pregătire și la ritmul individual de învățare. În aceste condiții, meditațiile ar trebui să fie necesare numai în anumite situații, nu să reprezinte o practică obișnuită pentru un număr mare de familii.

„Ceea ce există în măsura în care se poate, bineînțeles, trebuie fiscalizat. Problema este că, fiind un fenomen de o asemenea amploare, mie mie arată că școala românească are o mare problemă. Pentru că, în mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditați”, a explicat Sorin Costreie.

Datele fiscale arată că profesorii din România au raportat la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) venituri nete de aproximativ 225 de milioane de lei obținute din meditații în anul 2025. Suma este cu aproape 14% mai mare decât cea declarată în anul precedent.

Amploarea meditațiilor particulare reprezintă, în opinia lui Sorin Costreie, un indicator al dificultăților cu care se confruntă sistemul de învățământ în pregătirea elevilor. Ministrul a insistat asupra necesității de a analiza motivele pentru care atât de mulți copii apelează la profesori în afara programului școlar.

Oficialul consideră că această situație ridică întrebări privind capacitatea școlilor de a răspunde nevoilor educaționale ale elevilor și de a asigura pregătirea necesară în timpul orelor de curs.

„În clipa în care se fac masiv meditații, mie îmi arată că școala românească are o mare, mare problemă”, a conchis el.

Declarațiile ministrului vizează atât fiscalizarea veniturilor obținute din pregătirea particulară, cât și accesul elevilor la sprijin educațional în cadrul școlilor. În acest context, dezvoltarea programelor remediale reprezintă una dintre posibilitățile prin care pot fi abordate diferențele de pregătire dintre copii.

Pregătirea suplimentară în afara școlii ar trebui să fie destinată în principal elevilor care întâmpină dificultăți individuale de învățare, nu să devină o condiție pentru parcurgerea programei școlare, potrivit ministrului Educației.

Sorin Costreie susține că un sistem de învățământ care răspunde corespunzător nevoilor copiilor ar trebui să reducă dependența familiilor de serviciile profesorilor particulari. El admite însă că pot exista situații în care un elev are nevoie de explicații sau exerciții suplimentare.

„În mod normal, dacă școala ar fi ce ar trebui să fie, nu ar trebui să avem meditații, decât pe aici, pe acolo, pot să înțeleg cazuri izolate”, a spus ministrul.

Din perspectiva oficialului, problema nu se limitează la regimul fiscal al veniturilor provenite din meditații, ci privește și posibilitatea ca elevii care întâmpină dificultăți să primească ajutor în cadrul unităților de învățământ.

Ministrul Educației consideră că procesul de predare ar trebui organizat astfel încât fiecare copil să beneficieze de sprijin corespunzător nivelului său de pregătire, în momentul în care apar dificultăți de învățare.

Sorin Costreie a prezentat conceptul de educație personalizată, care presupune identificarea nevoilor individuale ale elevilor și adaptarea intervențiilor educaționale. O asemenea abordare ar permite acordarea unui sprijin suplimentar copiilor care au rămas în urmă, fără a limita progresul celor care pot parcurge materia într-un ritm mai rapid.

Ministrul a recunoscut că aplicarea acestui model poate fi dificilă în clasele cu un număr mare de elevi. În asemenea situații, programele remediale organizate în școli sau pregătirea particulară pot reprezenta modalități de recuperare a materiei.

„Tot parte din viziunea mea este fiecărui copil să îi dăm ceea ce are el nevoie când are nevoie, deci un fel de educație personalizată. Dacă vorbim de medicină personalizată, eu cred că trebuie să vorbim și de educație personalizată. Parte a acestei educații personalizate, în măsura în care nu se poate – și când avem clase mari este greu de făcut – unii dintre copii pot rămâne mai în urmă, alții să meargă mai repede, și atunci vorbim de această zonă remedială, care poate să fie făcută la școală, sau părinții să-și asume această zonă remedială prin meditație”, a precizat ministrul Educației.

În modelul descris de Sorin Costreie, activitățile remediale ar putea fi desfășurate direct în unitățile de învățământ, pentru ca elevii care au nevoie de explicații suplimentare să poată recupera materia neasimilată.

În situațiile în care sprijinul oferit de școală nu este suficient sau nu poate fi asigurat în cadrul clasei, părinții ar putea apela la meditații particulare pentru completarea pregătirii copiilor.