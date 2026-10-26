Cristela Georgescu, mesaj pentru românii care îl susțin pe Călin Georgescu: Vă îmbrățișăm cu brațe pornite din inimă

Cristela Georgescu le-a transmis un mesaj de mulțumire românilor care au participat duminică, 25 octombrie, la manifestația organizată la Roma în sprijinul soțului său, Călin Georgescu. Mii de persoane au ieșit pe străzile capitalei Italiei pentru a-și exprima susținerea față de fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat în arest preventiv. Într-o postare publicată pe Facebook, aceasta a vorbit despre solidaritatea românilor din diaspora și despre susținătorii care se adună în fața Arestului Central din București.

Cristela Georgescu a reacționat public după manifestația desfășurată duminică pe străzile Romei, unde mii de români s-au adunat pentru a-și manifesta sprijinul față de Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, aflat în prezent în arest preventiv.

Participanții au scandat mesaje precum „Călin Georgescu este președinte” și „Justiție, nu corupție”, exprimându-și astfel susținerea pentru acesta.

Potrivit informațiilor relatate de Digi24, manifestația a avut loc în contextul în care Călin Georgescu încearcă să obțină revocarea arestului preventiv și a solicitat ridicarea sechestrului instituit asupra conturilor bancare și a locuinței sale din Mogoșoaia.

În urma protestului din capitala Italiei, soția fostului candidat a publicat pe Facebook un mesaj adresat românilor care au participat la manifestație, amintind una dintre declarațiile făcute de Călin Georgescu în timpul campaniei electorale.

„«Voi nu sunteți diaspora, voi sunteți cealaltă Românie», așa a spus în campanie și așa a rămas”, și-a început mesajul Cristela Georgescu.

În continuarea mesajului, Cristela Georgescu le-a transmis participanților la manifestația din Roma că îi va relata personal soțului său despre acțiunile organizate în sprijinul acestuia și despre gesturile de solidaritate ale românilor din străinătate.

Aceasta a făcut referire atât la nemulțumirile exprimate de participanți în legătură cu anularea alegerilor prezidențiale, cât și la persoanele care continuă să se adune în fața Arestului Central din București.

Soția lui Călin Georgescu a menționat că susținătorii acestuia se reunesc în fața instituției de aproape o lună, afirmând că îi va transmite toate aceste informații.

„Călin va afla, vă promit. Îi voi povesti eu. Despre dorul și dragostea de țară care nu cunosc granițe, despre demnitatea cu care ați purtat tricolorul și despre glasurile voastre pline de durerea unui vot anulat, pentru care încă așteptăm cu toții dovezi convingătoare. Îi voi povesti și despre cei de acasă, care seară de seară rămân în fața Arestului Central de aproape o lună… Despre tot ce înfruntă, despre vocile cărora li se îngăduie tot mai puțin timp să se facă auzite și despre inimile care nu obosesc să spună ceea ce glasul nu mai poate”, a scris Cristela Georgescu.

În ultima parte a postării publicate pe Facebook, Cristela Georgescu s-a adresat atât românilor din diaspora, cât și celor din țară care continuă să își manifeste sprijinul pentru soțul său.

Aceasta a comparat comunitatea susținătorilor cu o familie extinsă și le-a mulțumit pentru implicare, încheindu-și mesajul cu o referire la credință și rugăciune.