Cristela Georgescu rupe tăcerea despre o posibilă candidatură la prezidențiale. Ce spune despre înlocuirea lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu a declarat marți seară, 20 octombrie, că nu intenționează să candideze la alegerile prezidențiale în locul soțului său, Călin Georgescu. Invitată într-o emisiune televizată, aceasta a respins informațiile apărute în mediul online privind o posibilă implicare politică. Declarațiile vin în contextul în care fostul candidat la Președinție așteaptă o decizie definitivă a instanței privind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Cristela Georgescu a infirmat, în cadrul emisiunii „Marius Tucă – Show”, informațiile potrivit cărora ar pregăti o candidatură la alegerile prezidențiale, precizând că aparițiile sale recente în mass-media nu au legătură cu lansarea unui proiect politic.

Întrebată de jurnalist despre zvonurile care circulă în mediul online, soția lui Călin Georgescu a explicat că participă la discuțiile publice în calitate de membru al familiei acestuia și că nu intenționează să îi preia locul în politică.

„Sunt aici, în primul rând, în calitate de soție a unui deținut politic. Sunt și mamă și tată și sprijinul lui în continuare. Îmi doresc foarte mult să clarific că nu îi țin locul. Nu sunt un proiect politic și nici un candidat. Vorba-i vorbă. Eu zic să păstrăm seriozitatea discuției”, a declarat Cristela Georgescu.

În aceeași intervenție televizată, Cristela Georgescu a precizat că intenționează să continue să își sprijine soțul, aflat în arest preventiv, și să se ocupe de familie și de copii, fără să își asume un rol politic.

Aceasta l-a descris pe Călin Georgescu drept „deținut politic”, formulare care reprezintă propria sa caracterizare a situației juridice în care se află fostul candidat la alegerile prezidențiale.

„Sunt mamă și soție de deținut politic. Principala mea prioritate acum este să-mi apăr familia și copiii”, a mai adăugat Cristela Georgescu.

Luni, 19 octombrie, Călin Georgescu a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj referitor la procedura judiciară privind măsura preventivă dispusă în cazul său, după ce procurorii au contestat hotărârea de plasare în arest la domiciliu.

Fostul candidat la Președinție a transmis că dosarul a fost înaintat Curții de Apel București, instanță care urmează să soluționeze contestația vineri, 23 octombrie 2026.

„În această dimineață am primit pe cale oficială încheierea motivată. Dosarul a fost înaintat astăzi către Curtea de Apel București, în vederea soluționării contestației formulate de procurori. Termenul stabilit este vineri, 23 octombrie 2026. Vă mulțumim pentru răbdare și pentru că așteptați informațiile de la sursa oficială”, a scris Georgescu pe pagina sa de Facebook.

Călin Georgescu ar putea părăsi arestul preventiv în urma hotărârii care urmează să fie pronunțată săptămâna aceasta, după ce Tribunalul București a admis solicitarea apărării privind înlocuirea măsurii preventive.

Judecătorul a decis revocarea mandatului de arestare preventivă emis de Curtea de Apel București și plasarea fostului candidat în arest la domiciliu, deși anterior stabilise că acesta poate fi cercetat sub control judiciar.

Hotărârea Tribunalului București nu este definitivă, fiind contestată de procurori. Curtea de Apel București urmează să se pronunțe asupra contestației la termenul stabilit pentru 23 octombrie 2026.