Cristela Georgescu: „Am crezut că vom fi omorâți”. Ce a povestit soția lui Călin Georgescu într-un interviu internațional

Cristela Georgescu a lansat acuzații la adresa autorităților române într-un interviu acordat lui Mario Nawfal, publicat vineri pe platforma X. Soția lui Călin Georgescu a relatat momentele de teamă trăite de familie în timpul unei intervenții a forțelor de ordine și a contestat modul în care este desfășurată ancheta. Declarațiile au fost făcute în contextul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale se află în arest preventiv, într-un dosar DIICOT privind o presupusă înșelăciune de aproximativ 1,1 milioane de euro.

Cristela Georgescu a prezentat, în interviul acordat lui Mario Nawfal, propria versiune asupra intervenției autorităților la locuința familiei, susținând că operațiunea a provocat teamă atât copiilor, cât și celorlalți membri ai familiei. Aceasta a contestat măsurile luate împotriva soțului său, Călin Georgescu, și a afirmat că acțiunile autorităților ar avea motivații politice.

Discuția, publicată vineri pe platforma X, a fost adresată unui public internațional și a vizat desfășurarea anchetei, perchezițiile și consecințele procedurilor judiciare asupra familiei fostului candidat la alegerile prezidențiale.

În prezentarea interviului, Mario Nawfal a susținut aceeași interpretare privind presupusa persecuție politică, stabilind paralele între situația lui Călin Georgescu și cazurile lui Donald Trump și Jair Bolsonaro.

Soția fostului candidat la prezidențiale a descris intervenția forțelor de ordine ca pe o operațiune desfășurată la primele ore ale dimineții, la care, potrivit afirmațiilor sale, au participat numeroși polițiști și membri ai trupelor speciale.

Cristela Georgescu a susținut că soțul său a fost ridicat de autorități în timp ce se afla în afara locuinței, alături de fiul lor cel mare, care este minor. În acel moment, ea ar fi rămas în casă împreună cu celălalt copil.

Potrivit relatării sale, forțele de ordine ar fi spart ușa locuinței pentru a pătrunde în interior. Aceasta a afirmat că, în primele clipe ale intervenției, nu a reușit să identifice persoanele care intraseră în casă și s-a temut pentru viața familiei.

„Am crezut că vom fi omorâți”, a declarat Cristela Georgescu.

Ea a mai susținut că fiul cel mare și tatăl său, în vârstă de aproape 90 de ani, ar fi fost ținuți sub supravegherea unor persoane înarmate pe parcursul intervenției.

🇷🇴 The man Romania elected to be their President was arrested, and now his wife, mother of two kids, is fighting for her husband’s release. Less than 2 years ago, Călin Georgescu won the Romanian Presidential election by a wide margin, with zero marketing, no backing by the establishment, just the popular vote of the Romanian vote. The establishment went into crisis mode, trying to figure out what to do next. Their solution? They cancelled the entire election, barred him from running again, created what looks like bogus charges against him, and jailed him. This is in ROMANIA, a member of the EU that considers itself a democracy To give you an idea of who Călin is, the first interview we did together was in his small living room, which is connected to his kitchen. No fancy palace, no security, just a humble family home with his wife and 2 young kids. The second time I interviewed Călin was remotely when he was first arrested. He warned me back then that the establishment will keep going after him until he’s in jail, and he was right. It’s the same playbook playing over and over again. ‘They’ did the same thing to Trump, they failed. ‘They’ did it to President Bolsonaro, and it is failing as we speak. And now ‘they’ are doing it to Călin Georgescu. And if the world does nothing, ‘they’ will keep doing it. As former EU Commissioner Thierry Breton blatantly said in an interview: “We did it in Romania, and we will obviously have to do it if it is necessary in Germany.” The Fmr EU Commissioner blatantly telling the world that the same thing they did in Romania they will repeat in other EU countries. I spoke with Cristela Georgescu about the latest in the case against Călin, how their children watched their father being HANDCUFFED, and how her family is being FOLLOWED and their privacy VIOLATED. And after my conversation with her, one question stands out: What happens when a country continues to hold elections, calls itself a DEMOCRACY, and promises its citizens FREEDOM… but those challenging the authorities believe those very promises are being used to conceal their persecution? That’s the warning Cristela Georgescu wants the world to hear. @CG_Romania — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 16, 2026



Cristela Georgescu a invocat aceste episoade pentru a descrie efectele pe care ancheta și măsurile autorităților le-ar fi avut asupra copiilor și asupra celorlalți membri ai familiei.

În cadrul aceluiași interviu, Cristela Georgescu a criticat modul în care cazul soțului său a fost prezentat în spațiul public, afirmând că procedurile judiciare ar fi fost transformate într-un „circ mediatic”. Ea a pus sub semnul întrebării respectarea prezumției de nevinovăție și a dreptului la un proces echitabil.

Potrivit acesteia, expunerea publică a acuzațiilor formulate împotriva lui Călin Georgescu ar contribui la conturarea unei imagini de vinovăție înainte ca instanțele să pronunțe o hotărâre definitivă.

Soția fostului candidat a susținut că situația familiei sale ar trebui privită și în contextul modului în care autoritățile îi tratează pe cei care le contestă deciziile.

„Avem aparența unei țări democratice, dar, în realitate, ceea ce înfruntăm este o tiranie”, a afirmat Cristela Georgescu.

Aceasta a făcut referire și la parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite, susținând că relația dintre cele două state ar trebui să includă respectarea principiilor democratice, a statului de drept și a drepturilor fundamentale.

Mario Nawfal a prezentat interviul cu Cristela Georgescu printr-un mesaj în care a asociat măsurile luate împotriva fostului candidat la prezidențiale cu rezultatul obținut de acesta la alegerile din 2024. În opinia sa, acuzațiile formulate împotriva lui Georgescu ar avea o motivație politică și ar fi aparent fabricate.

În postarea de promovare, Nawfal a anunțat că discuția abordează inclusiv presupusa încătușare a lui Călin Georgescu în prezența copiilor și afirmațiile privind urmărirea familiei.

Acesta a făcut comparații cu Donald Trump și Jair Bolsonaro, prezentând cazul fostului candidat român drept un exemplu de utilizare a procedurilor judiciare împotriva unor persoane implicate în politică.

În același mesaj, Nawfal l-a descris pe Călin Georgescu drept „omul ales de România în funcția de președinte”, deși rezultatul scrutinului din 2024 nu confirmă această afirmație.

Călin Georgescu a obținut primul loc în turul întâi al alegerilor prezidențiale, organizat la 24 noiembrie 2024. Curtea Constituțională a anulat însă procesul electoral înaintea celui de-al doilea tur, astfel că Georgescu nu a câștigat alegerile prezidențiale și nu a fost ales în funcția de șef al statului.

Călin Georgescu se află în Arestul Central începând din 29 septembrie, după ce Curtea de Apel București a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, în cadrul unui dosar instrumentat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Cercetările vizează acuzații de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Conform acuzațiilor formulate de procurori, o persoană ar fi fost determinată să creadă că poate beneficia de o finanțare în valoare de șase milioane de euro, pentru obținerea căreia ar fi fost necesară depunerea unei garanții.

Prejudiciul reclamat în dosar se ridică la aproximativ 1,1 milioane de euro.

Arestarea preventivă reprezintă o măsură procesuală dispusă în cursul procedurilor judiciare și nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanei cercetate.

Situația juridică a lui Călin Georgescu a cunoscut o nouă evoluție la 13 octombrie, când Tribunalul București a admis solicitarea de înlocuire a arestării preventive cu măsura arestului la domiciliu, pentru o perioadă de 30 de zile.

Potrivit soluției instanței, noua măsură urma să fie aplicată de la data rămânerii definitive a încheierii.

Procurorii DIICOT au contestat însă hotărârea Tribunalului București. În aceste condiții, până la soluționarea definitivă a contestației, Călin Georgescu rămâne sub măsura arestării preventive.

Informațiile referitoare la stadiul procedurilor judiciare și la faptul că decizia privind arestul la domiciliu nu este definitivă au fost prezentate și într-un mesaj publicat vineri pe contul lui Călin Georgescu.