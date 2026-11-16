Prețurile carburanților au rămas neschimbate luni, 16 noiembrie 2026, față de ziua precedentă. Benzina standard costă, în medie, 9,52 lei pe litru, iar motorina a ajuns la 10,71 lei pe litru. Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, șoferii plătesc însă cu până la 1,49 lei mai mult pentru fiecare litru alimentat, potrivit datelor PretCarburant.ro.

Prețurile carburanților din România nu au înregistrat modificări față de ziua precedentă. Datele publicate de PretCarburant.ro arată că benzina standard are un preț mediu național de 9,52 lei pe litru.

Cel mai mic preț identificat este de 9,43 lei pe litru, iar cel mai mare ajunge la 9,84 lei. Datele au fost colectate din 1.357 de stații de alimentare.

În cazul motorinei standard, prețul mediu național este de 10,71 lei pe litru. Șoferii pot găsi acest carburant la prețuri cuprinse între 10,59 și 10,87 lei pe litru.

Nici GPL-ul nu s-a scumpit față de duminică. Prețul mediu este de 4,78 lei pe litru, cu valori între 4,59 și 5,01 lei. Monitorizarea include 328 de stații.

Deși prețurile au stagnat în ultimele 24 de ore, diferențele față de sfârșitul lunii iunie sunt semnificative.

Benzina standard este mai scumpă cu 86 de bani pe litru, ceea ce reprezintă o creștere de 9,9%.

Motorina a înregistrat o majorare și mai mare. Prețul mediu a crescut cu 1,49 lei pe litru, respectiv cu 16,2%, față de 30 iunie.

Și GPL-ul s-a scumpit în această perioadă. Majorarea este de 23 de bani pe litru, echivalentul unei creșteri de 5,1%.

Astfel, pentru un plin de 50 de litri de motorină, șoferii plătesc acum cu 74,50 lei mai mult decât la sfârșitul lunii iunie. În cazul benzinei, diferența pentru aceeași cantitate este de 43 de lei.

Cele mai mici prețuri la benzină și motorină au fost identificate luni în Eforie Nord, județul Constanța.

La stația VhExtraOil, benzina standard costă 9,43 lei pe litru, iar motorina standard poate fi cumpărată cu 10,59 lei pe litru.

Pentru GPL, cel mai mic preț raportat este de 4,59 lei pe litru. Acesta a fost identificat la o stație Mol din Craiova, județul Dolj.

La nivelul județelor, Botoșani înregistrează cea mai mică medie pentru benzină, de 9,49 lei pe litru. La polul opus se află Sibiul, cu 9,54 lei pe litru.

În cazul motorinei, cea mai mică medie este în Gorj, de 10,68 lei pe litru. Cea mai mare valoare este raportată în Sibiu, unde litrul costă, în medie, 10,72 lei.

În București, benzina standard costă, în medie, 9,52 lei pe litru. Motorina are un preț mediu de 10,71 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, șoferii plătesc 9,53 lei pentru un litru de benzină și 10,72 lei pentru motorină.

La Timișoara, benzina ajunge la 9,54 lei pe litru, iar motorina costă 10,72 lei.

În Iași și Craiova, prețurile medii sunt de 9,51 lei pentru benzină și 10,70 lei pentru motorină.

Constanța și Brașov înregistrează aceleași valori ca Bucureștiul, respectiv 9,52 lei pentru benzină și 10,71 lei pentru motorină.

Dintre orașele analizate, Oradea are cea mai ridicată medie pentru benzină, de 9,55 lei pe litru. Motorina costă aici 10,72 lei pe litru.

Petrolul Brent a ajuns la 96,08 dolari pe baril

Pe piața internațională, petrolul Brent a fost cotat la 96,08 dolari pe baril pe 13 noiembrie 2026. Valoarea corespunde contractului cu livrare în ianuarie 2027.

Cotația este cu 0,26 dolari mai mare decât cea precedentă.

Potrivit datelor PretCarburant.ro, petrolul Brent a înregistrat o creștere de 45% față de 30 iunie. La acea dată, valoarea de referință era de 73,38 dolari pe baril.

Comparația procentuală este realizată pe seria contractelor futures cu scadența cea mai apropiată, ajustată la schimbarea contractelor.

Datele privind prețurile carburanților pot fi consultate pe platforma PretCarburant.ro, în secțiunea dedicată statisticilor.