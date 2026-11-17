Comisia Europeană acuză platforma chineză Temu că nu ia suficiente măsuri pentru a împiedica vânzarea produselor ilegale și nesigure. O investigație preliminară a identificat probleme privind verificarea produselor, moderarea conținutului și sancționarea comercianților. Temu respinge constatările, dar riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală globală.

Temu se confruntă cu noi acuzații din partea Comisiei Europene privind respectarea normelor de siguranță aplicabile platformelor online.

Investigatorii europeni consideră că măsurile adoptate de companie nu sunt suficiente pentru prevenirea comercializării produselor ilegale.

Constatările preliminare indică deficiențe în verificarea standardelor de siguranță, moderarea conținutului și sancționarea vânzătorilor.

Investigația vine după ce Temu a primit anterior o amendă de 200 de milioane de euro.

Sancțiunea a vizat comercializarea unor produse ilegale, inclusiv jucării periculoase pentru copii și încărcătoare defecte.

Comisia a considerat atunci că platforma nu evalua corespunzător riscurile asociate produselor disponibile.

Potrivit investigatorilor, platforma solicită comercianților rapoarte de testare doar pentru un număr limitat de produse.

Chiar și atunci când aceste documente sunt prezentate, ele nu sunt întotdeauna verificate.

Comisia Europeană susține că Temu nu acordă prioritate controalelor pentru produsele considerate cu risc ridicat.

Printre acestea se numără dispozitivele electronice și cosmeticele.

De asemenea, rezultatele verificărilor efectuate prin sondaj nu ar fi urmărite corespunzător.

Anchetatorii consideră că aceste deficiențe pot permite menținerea pe platformă a produselor care nu respectă standardele de siguranță.

Comisia Europeană a identificat probleme și în modul în care Temu verifică anunțurile comercianților.

Potrivit constatărilor preliminare, sistemul de moderare se concentrează în principal pe informațiile din descrierea produselor.

Acesta nu ar verifica suficient siguranța efectivă a articolelor comercializate.

Investigatorii au semnalat și deficiențe în mecanismele de comparare a produselor cu cele identificate anterior ca neconforme.

O altă problemă privește numărul angajaților responsabili de moderare.

Potrivit Comisiei, echipele de moderatori nu au crescut proporțional cu extinderea gamei de produse disponibile pe platformă.

Autoritățile europene critică și mecanismul folosit de Temu pentru sancționarea comercianților care încalcă regulile.

Comisia consideră că sistemul este fragmentat și ineficient.

Investigatorii au constatat că sancțiunile sunt aplicate magazinelor individuale, nu întotdeauna comercianților care le administrează.

Astfel, un vânzător al cărui magazin este suspendat ar putea continua activitatea printr-un alt magazin.

Totodată, Temu ar reacționa prea lent în cazul comercianților care încalcă repetat regulile platformei.

Potrivit Comisiei, aceste măsuri nu descurajează suficient comercializarea produselor neconforme.

Compania chineză a contestat concluziile preliminare ale Comisiei Europene.

„Nu suntem de acord cu constatările preliminare ale Comisiei privind măsurile noastre de reducere a riscurilor legate de răspândirea produselor ilegale”, a transmis Temu.

Reprezentanții companiei susțin că investesc semnificativ în infrastructura de conformitate și în personal specializat.

Potrivit Temu, măsurile existente reduc eficient riscurile, iar proporția produselor problematice rămâne constant scăzută.

Compania a anunțat că va analiza constatările și va continua dialogul cu autoritățile europene.

Temu speră să ajungă la o soluționare amiabilă, care să răspundă preocupărilor rămase ale Comisiei.

Temu are acum posibilitatea să examineze documentele Comisiei și să își pregătească apărarea.

Investigația vizează respectarea obligațiilor prevăzute de Regulamentul privind serviciile digitale, cunoscut drept Digital Services Act (DSA).

Dacă autoritățile europene constată că măsurile adoptate sunt insuficiente, compania ar putea primi o nouă sancțiune financiară.

Amenda poate ajunge până la 6% din cifra de afaceri anuală globală a platformei. Deocamdată, constatările sunt preliminare, iar noua amendă nu a fost aplicată.