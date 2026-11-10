UE pregătește reguli mai stricte pentru influenceri. Reclamele vor trebui marcate clar, iar promovarea produselor către copii va fi limitată

Uniunea Europeană pregătește noi reguli pentru influencerii care promovează produse și servicii pe rețelele sociale. Aceștia vor trebui să marcheze clar postările și videoclipurile publicitare, iar companiile nu vor mai putea folosi influencerii pentru a-i încuraja pe copii să cumpere produse sau să își convingă părinții să le achiziționeze. Măsurile fac parte din proiectul Digital Fairness Act, care prevede și restricții pentru magazinele online, platformele digitale și jocurile video.

Comisia Europeană pregătește o nouă legislație pentru protejarea consumatorilor în mediul digital, care va introduce reguli mai stricte privind publicitatea realizată prin intermediul influencerilor.

Potrivit unor documente consultate de AFP, proiectul Digital Fairness Act urmărește creșterea transparenței în promovarea produselor și serviciilor pe platformele online.

Companiile și brandurile care colaborează cu influenceri vor avea obligații mai stricte privind identificarea conținutului publicitar.

Astfel, videoclipurile și postările realizate în cadrul unor parteneriate comerciale vor trebui marcate clar drept „publicitate” sau „colaborare comercială”.

Scopul este ca utilizatorii să poată identifica mai ușor situațiile în care un produs este recomandat în schimbul unei remunerații sau în cadrul unui acord comercial.

O atenție specială va fi acordată protejării minorilor de publicitatea comercială din mediul online.

Potrivit documentelor, companiilor li se va interzice să le solicite influencerilor să încurajeze copiii să cumpere produse sau să își convingă părinții să facă anumite achiziții prin intermediul conținutului publicitar.

Această prevedere urmărește limitarea practicilor de promovare care exploatează influența creatorilor de conținut asupra publicului tânăr.

Noile reguli fac parte din Digital Fairness Act, un proiect legislativ european care urmează să fie prezentat miercuri de comisarul european pentru protecția consumatorilor, Michael McGrath.

Documentele se află încă în lucru și pot suferi modificări înainte de prezentarea oficială.

Proiectul legislativ vizează și practicile comerciale utilizate de magazinele online pentru a influența deciziile consumatorilor.

Comisia Europeană intenționează să interzică așa-numitele „dark patterns”, adică elemente de design ale site-urilor și aplicațiilor care îi determină pe utilizatori să ia decizii favorabile comercianților.

De exemplu, magazinele online nu vor mai putea afișa informații false despre disponibilitatea sau popularitatea unui produs.

Comercianții nu vor putea sugera în mod înșelător că un articol este foarte căutat sau că stocurile sunt aproape epuizate pentru a determina cumpărătorii să ia rapid o decizie.

Digital Fairness Act include și restricții pentru industria jocurilor video.

Conform propunerilor, jocurile video nu vor mai putea oferi minorilor mecanisme de tip „pay-to-win” sau „pay-to-progress”.

Aceste sisteme permit jucătorilor să plătească pentru a obține avantaje sau pentru a avansa mai repede în joc.

Totodată, dezvoltatorii vor trebui să afișeze valoarea reală a monedelor virtuale utilizate pentru achizițiile din jocuri.

Utilizatorii ar urma astfel să poată vedea mai clar cât costă, în bani reali, obiectele și beneficiile digitale pe care doresc să le cumpere.

O altă prevedere din documentele analizate de AFP se referă la funcțiile platformelor digitale care pot încuraja utilizarea prelungită a serviciilor.

Comisia Europeană propune ca utilizatorii să aibă dreptul de a dezactiva funcții precum redarea automată a videoclipurilor și notificările care nu au legătură cu activitatea lor.

Schimbările ar urma să ofere consumatorilor un control mai mare asupra modului în care folosesc aplicațiile și platformele online.

Bruxelles-ul vrea să elimine și practica prin care comercianții afișează inițial un preț redus, pentru ca ulterior să adauge taxe și comisioane în ultimele etape ale comenzii.

Această metodă, cunoscută drept „drip pricing”, poate face ca prețul final să fie considerabil mai mare decât cel prezentat inițial.

Potrivit proiectului, comercianții vor trebui să informeze consumatorii asupra prețului maxim pe care ar putea fi obligați să îl plătească, inclusiv în cazul biletelor cumpărate online.

Noile reguli vor viza și abonamentele care încep cu o perioadă gratuită de testare.

Platformele vor trebui să le reamintească utilizatorilor când expiră perioada gratuită, să precizeze data încheierii acesteia și să comunice costul continuării serviciului.

Măsurile se află, deocamdată, în stadiul de proiect, iar aplicarea lor va depinde de adoptarea legislației la nivel european.