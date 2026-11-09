Se schimbă legea în UE! Comisia Europeană pregătește amenzi de 6% din cifra de afaceri pentru site-urile care manipulează consumatorii

Comisia Europeană pregătește o nouă lege pentru protejarea consumatorilor din Uniunea Europeană, prin care vrea să interzică zece practici manipulative folosite de site-uri și aplicații. Propunerea prevede amenzi de până la 6% din cifra de afaceri globală, dar întâmpină deja opoziția Germaniei.

Comisia Europeană pregătește noi reguli pentru protejarea consumatorilor în mediul digital, prin interzicerea unor practici folosite de site-uri și aplicații pentru a-i determina pe utilizatori să cheltuiască bani sau să păstreze abonamente nedorite. Proiectul Actului privind echitatea digitală vizează zece tipuri de tehnici manipulative, de la notificări false și reduceri înșelătoare până la opțiuni suplimentare bifate automat și proceduri complicate de anulare a abonamentelor.

Propunerea, care urmează să fie prezentată miercuri, ar introduce interdicții explicite pentru practicile cunoscute sub denumirea de „modele înșelătoare” (dark patterns). Acestea sunt tehnici de design prin care platformele influențează deciziile utilizatorilor, îi determină să cumpere produse, să accepte servicii suplimentare sau să rămână abonați fără să își dorească acest lucru.

Printre practicile vizate se numără îngreunarea disproporționată a anulării unui abonament în comparație cu procesul de înscriere, ascunderea prețurilor sau a condițiilor de reînnoire automată și sugerarea falsă că nu există alternative. De asemenea, ar urma să fie interzise afirmațiile neadevărate privind disponibilitatea sau popularitatea unui produs, precum și avertismentele repetate despre epuizarea stocurilor în timpul finalizării unei comenzi.

Lista include și opțiunile preselectate care adaugă automat produse sau cantități suplimentare în coș, prezentarea refuzului unei oferte drept o alegere greșită, presiunile repetate pentru schimbarea unei decizii deja luate și formulările cu negații duble care pot induce în eroare consumatorii. Totodată, platformele nu ar mai putea utiliza notificări false care sugerează că o persoană a încercat să contacteze utilizatorul.

Aceste practici ar fi considerate neloiale în orice circumstanțe. Prin urmare, autoritățile nu ar mai trebui să demonstreze prejudiciul provocat consumatorului în fiecare caz în parte. Comisia Europeană ar putea, de asemenea, să extindă lista și să includă noi practici fără să fie necesară o nouă intervenție a legiuitorilor.

Proiectul vizează și alte metode prin care comercianții pot induce în eroare cumpărătorii. Creșterea treptată a prețului (drip pricing), prin afișarea unor taxe inevitabile abia în etapa finalizării comenzii, ar urma să fie interzisă. Aceeași măsură ar viza reducerile de tipul „a fost/acum” calculate în raport cu prețul recomandat de producător, în locul unui preț real practicat de un concurent, precum și afirmațiile înșelătoare ale comercianților care vând produse pe care nu le au în stoc.

Copiii ar beneficia de protecție suplimentară în mediul digital. Proiectul prevede interzicerea, pentru minori, a cutiilor cu recompense aleatorii contra cost (loot boxes) și a mecanismelor de tip „plătești ca să câștigi” (pay-to-win) în jocurile video.

De asemenea, monedele virtuale utilizate în jocuri ar trebui să aibă valoarea exprimată în bani reali. Aceste funcții ar urma să fie dezactivate în mod implicit pentru copii și activate numai dacă există acordul unui părinte.

Publicitatea bazată pe profilarea minorilor ar fi interzisă pentru toți comercianții, nu doar pentru marile platforme digitale care intră deja sub incidența Actului legislativ privind serviciile digitale.

Noile reguli ar urma să schimbe și modul în care funcționează abonamentele digitale. Companiile nu ar mai putea transforma automat perioadele de probă gratuite în abonamente plătite fără acordul activ al utilizatorului. Clienții ar trebui să primească notificări înainte de reînnoirea automată a abonamentelor și să poată renunța la servicii printr-un buton dedicat, intitulat „reziliază contractul aici”.

Utilizatorii ar avea, totodată, dreptul de a dezactiva redarea automată a conținutului, notificările care nu au legătură cu activitatea lor și recompensele acordate pentru serii de zile consecutive de utilizare (streaks). Restricțiile ar viza și funcțiile de chatbot concepute pentru a simula relații personale și pentru a menține utilizatorii conectați cât mai mult timp.

În plus, companiile ar trebui să le ofere clienților posibilitatea de a discuta cu o persoană reală în cadrul serviciilor de relații cu clienții.

Pentru prima dată în legislația Uniunii Europene privind protecția consumatorilor, proiectul introduce prevederi referitoare la agenții de cumpărături bazați pe inteligență artificială.

Utilizatorii ar putea stabili ce achiziții necesită aprobarea lor înainte de efectuare, iar agenții digitali ar trebui să precizeze clar când recomandările de produse sunt sponsorizate.

Evaluarea de impact realizată de Comisia Europeană estimează că noile reguli ar putea preveni pierderi financiare de 88,4 miliarde de euro pentru consumatori în perioada 2025-2035. Dacă sunt luate în calcul și orele pierdute din cauza practicilor comerciale neloiale, beneficiul anual ar ajunge la 13,7 miliarde de euro.

Prin comparație, costurile recurente suportate de companii pentru aplicarea măsurilor sunt estimate la 678 de milioane de euro pe an, după eliminarea suprapunerilor dintre diferitele obligații.

Actul privind echitatea digitală ar înlocui Directiva europeană privind practicile comerciale neloiale din 2005 cu un regulament aplicabil direct în toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene.

Noile prevederi ar deveni aplicabile la 12 luni după intrarea regulamentului în vigoare. Înainte de acest termen, proiectul trebuie să primească aprobarea Parlamentului European și a statelor membre.

Propunerea Comisiei Europene se confruntă deja cu opoziția Guvernului de la Berlin. Într-un document neoficial din 14 octombrie, citat de Agence Europe, Germania a susținut că directivele existente privind protecția consumatorilor ar trebui modificate, în loc să fie adoptată o nouă lege care să reglementeze în ansamblu practicile din mediul digital.

Guvernul de la Berlin a contestat și argumentele pentru transformarea Directivei privind practicile comerciale neloiale într-un regulament european, considerând că necesitatea unei astfel de schimbări „nu a fost încă demonstrată suficient”.

De cealaltă parte, comisarul european pentru protecția consumatorilor, Michael McGrath, responsabil de coordonarea dosarului, a încercat să ofere asigurări reprezentanților industriei. La un summit dedicat comerțului cu amănuntul, organizat anul trecut la Bruxelles, acesta a descris inițiativa drept una în beneficiul atât al consumatorilor, cât și al companiilor, susținând că noile reguli ar contribui la reducerea sarcinilor administrative.