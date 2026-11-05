Bosch pregătește noi concedieri. Alte 750 de locuri de muncă vor fi eliminate până în 2029 în Germania

Grupul german Bosch intenționează să reducă numărul angajaților din Germania cu încă 750 de persoane până la sfârșitul anului 2029. Decizia vizează în principal divizia de mobilitate și vine pe fondul dificultăților economice și al schimbărilor din industria auto. Compania invocă stagnarea producției mondiale de vehicule, diminuarea cererii europene și intensificarea concurenței din Asia. Noile disponibilizări se adaugă unui program mai amplu de reducere a personalului din Germania.

Bosch pregătește eliminarea a încă 750 de locuri de muncă din Germania, măsură care va fi implementată până la finalul anului 2029 și care afectează în special activitățile companiei din sectorul componentelor auto.

Anunțul a fost făcut joi de grupul german, potrivit informațiilor transmise de DPA și preluate de Agerpres. Compania explică decizia prin condițiile economice dificile și transformările structurale care influențează industria auto la nivel internațional.

Reprezentanții Bosch atrag atenția că producția mondială de autovehicule nu mai înregistrează creșteri semnificative, în timp ce piața europeană se confruntă cu o diminuare a cererii. În paralel, producătorii de componente auto sunt supuși unor presiuni tot mai mari pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea productivității.

„Pe plan global, producţia de vehicule stagnează, iar cererea scade în Europa. În acelaşi timp, sporesc presiunile concurenţiale privind costurile, viteza şi productivitatea, în special din partea furnizorilor din Asia”, a informat grupul german.

Noile concedieri anunțate de Bosch îi vor afecta în principal pe angajații diviziei de mobilitate, în special pe cei care lucrează la unitatea industrială din Abstatt, localitate situată la nord de Stuttgart.

Fabrica are aproximativ 5.300 de angajați și desfășoară activități specializate în dezvoltarea sistemelor de frânare, a tehnologiilor de protecție a ocupanților autovehiculelor și a senzorilor utilizați în industria auto.

Printre produsele dezvoltate la această unitate se numără sistemele de frânare, airbagurile, centurile de siguranță și tehnologiile bazate pe senzori destinate vehiculelor moderne.

Divizia de mobilitate se află printre structurile grupului afectate de măsurile de eficientizare și reducere a cheltuielilor. Bosch desfășoară, de asemenea, activități în domeniul sculelor electrice și al aparatelor electrocasnice.

Potrivit unui purtător de cuvânt al companiei, planurile mai ample de restructurare prevăd eliminarea a aproximativ 23.000 de locuri de muncă în Germania în perioada următoare.

Schimbările din industria auto au determinat Bosch să își adapteze activitățile de dezvoltare și producție, în special în domeniul sistemelor de frânare, unde concurența internațională a devenit tot mai puternică.

Compania arată că portofoliul de produse din acest sector s-a modificat considerabil în ultimii ani, în condițiile în care producătorii de automobile solicită tot mai frecvent soluții tehnologice cu costuri reduse.

Sistemele moderne de frânare integrate reprezintă unul dintre segmentele în care furnizorii asiatici își extind prezența pe piața europeană, oferind produse competitive din perspectiva prețurilor.

„Pe fondul transformărilor din industria auto, portofoliul din domeniul sistemelor de frânare s-a modificat substanţial în ultimii ani, iar cererea pentru soluţii rentabile a crescut semnificativ. Sistemele moderne de frânare integrate se confruntă cu o concurenţă strânsă, iar noii furnizori din Asia intră din ce în ce mai mult pe piaţa din Europa cu soluţii mai rentabile”, se arată în comunicatul Bosch.

Extinderea activităților de dezvoltare tehnologică pe piața chineză reprezintă un alt factor care influențează necesarul de personal de la fabrica Bosch din Abstatt.

Grupul german precizează că unele inovații, inclusiv sistemele electronice de frânare, au fost introduse inițial pentru clienții din China și dezvoltate împreună cu divizia locală a companiei.

Această reorganizare a activităților de dezvoltare tehnologică determină reducerea capacității necesare la unitatea din Germania, potrivit explicațiilor oferite de Bosch.

Planurile de restructurare ale Bosch sunt anunțate într-un context economic internațional caracterizat de creștere modestă și incertitudini geopolitice, factori care afectează activitatea grupului german.

Compania se confruntă atât cu presiunile generate de evoluția economiei mondiale, cât și cu schimbările structurale din sectorul auto, care influențează cererea pentru componente și tehnologiile utilizate de producătorii de vehicule.

În primele șase luni ale anului 2026, Bosch a raportat venituri de 46,4 miliarde de euro, în creștere cu 3,6% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Avansul veniturilor a fost susținut în principal de achizițiile realizate de grup, acestea reprezentând factorul determinant al creșterii raportate pentru primul semestru.