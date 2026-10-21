Fitch confirmă ratingul Romgaz la „BBB-”. Proiectul Neptun Deep ar putea crește producția la 160.000 de barili echivalent petrol pe zi

Agenția Fitch Ratings a confirmat ratingul Romgaz la „BBB-”, cu perspectivă negativă, pe fondul poziției dominante pe piața gazelor naturale din România. Evaluarea ia în calcul potențialul proiectului Neptun Deep de a majora producția companiei la 160.000 de barili echivalent petrol pe zi.

Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat miercuri ratingul SNGN Romgaz S.A. la „BBB-”, cu perspectivă negativă, la același nivel cu ratingul suveran al României.

Potrivit Fitch Ratings, profilul de credit al Romgaz este susținut de poziția dominantă a companiei pe piața gazelor naturale din România, de potențialul de creștere a producției prin proiectul Neptun Deep și de politica financiară prudentă. În același timp, ratingul este limitat de nivelul relativ modest al producției, lipsa diversificării geografice, vechimea activelor și cheltuielile ridicate de capital.

Agenția consideră că proiectul Neptun Deep va avea un impact major asupra activității companiei, permițându-i să își majoreze producția de gaze naturale până la aproximativ 160.000 de barili echivalent petrol pe zi, față de 86.000 de barili echivalent petrol pe zi în 2025. Astfel, proiectul ar putea inversa tendința de stagnare sau de declin a producției din zăcămintele actuale.

Fitch estimează, de asemenea, că Neptun Deep va contribui la asigurarea independenței energetice a României și va permite țării să devină cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană, pe baza resurselor interne.

În ceea ce privește riscurile de implementare, agenția de evaluare financiară apreciază că acestea pot fi gestionate, având în vedere experiența partenerului Romgaz în dezvoltarea proiectelor din sectorul petrolului și gazelor naturale.

Fitch Ratings estimează că o îmbunătățire a ratingului Romgaz este puțin probabilă pe termen scurt, în condițiile în care perspectiva asociată acestuia este negativă. Potrivit agenției, o eventuală revizuire pozitivă ar putea fi posibilă dacă profilul de afaceri al companiei s-ar îmbunătăți semnificativ prin diversificare sau dacă producția din segmentul upstream, după dezvoltarea proiectului Neptun Deep, ar depăși nivelurile prognozate în prezent, în condițiile menținerii unei politici financiare prudente.

SNGN Romgaz SA este listată la Bursa de Valori București din 12 noiembrie 2013. Statul român este acționarul principal al companiei, cu o participație de 70,0071% din capitalul social.