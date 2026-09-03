România va deveni cel mai mare producător de gaze din UE. Șeful BVB: Neptun Deep ne va asigura independența energetică

Proiectul Neptun Deep, dezvoltat de OMV Petrom și Romgaz, va transforma România în cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și va contribui la obținerea independenței energetice, susține Remus Vulpescu, CEO-ul Bursei de Valori București (BVB). Declarațiile au fost făcute la evenimentul care marchează 25 de ani de la listarea OMV Petrom la Bursa de la București.

Șeful BVB a descris Neptun Deep drept proiectul-fanion al OMV Petrom și a subliniat atât dimensiunea financiară, cât și importanța strategică a investiției.

Proiectul este dezvoltat în colaborare cu Romgaz și acoperă o suprafață de 7.500 de kilometri pătrați.

„Proiectul-fanion al Petrom este Neptun Deep, un proiect imens atât în termeni financiari, cât și în termeni fizici. 7.500 de kilometri pătrați ai unui proiect care merită construit și merită apărat”, a declarat Remus Vulpescu.

CEO-ul BVB consideră că efectele investiției vor depăși performanța celor două companii implicate.

„Petrom, împreună cu Romgaz, vor asigura că România devine cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană și o națiune independentă energetic”, a afirmat acesta.

Vulpescu a precizat că proiectul presupune în continuare un volum important de muncă, dar îl consideră unul dintre fundamentele dezvoltării viitoare a OMV Petrom.

Declarațiile au fost făcute în cadrul evenimentului aniversar organizat joi de BVB și OMV Petrom pentru marcarea a 25 de ani de când acțiunile companiei au intrat la tranzacționare pe piața de capital din România.

Remus Vulpescu a prezentat evoluția OMV Petrom drept un exemplu al beneficiilor pe care listarea companiilor de stat le poate aduce economiei.

El a făcut o paralelă și cu listarea Hidroelectrica, arătând că povestea OMV Petrom pe piața de capital a început cu peste două decenii mai devreme.

„Petrom reprezintă o poveste de succes care a început cu peste 20 de ani înainte de Hidroelectrica, pentru a demonstra beneficiile pe care listarea întreprinderilor de stat la Bursa de Valori București le-a dovedit pentru economia românească și pentru societatea românească în ansamblu”, a declarat șeful BVB.

Remus Vulpescu a subliniat și poziția OMV Petrom pe piața de capital, compania fiind unul dintre principalii emitenți de pe piața principală și o componentă importantă a indicelui BET.

Potrivit acestuia, performanțele financiare ale companiei sunt apreciate de investitori, în timp ce investițiile actuale pun bazele dezvoltării sale pe termen lung.

OMV Petrom este cel mai mare producător integrat de energie din Europa de Sud-Est și a doua cea mai mare companie de la Bursa de Valori București în funcție de capitalizare.

Pe segmentul distribuției de produse petroliere, grupul operează în România și în țările învecinate aproximativ 780 de benzinării sub mărcile OMV și Petrom.

OMV Petrom are 28,1% din acțiuni liber tranzacționabile la Bursa de Valori București. La sfârșitul anului 2025, investitorii români dețineau aproximativ 45% din acțiunile companiei. Statul român avea o participație de 20,7%, iar alte 24,4% se aflau în portofoliile fondurilor de pensii din România, ale persoanelor fizice și ale altor entități juridice românești.

OMV Aktiengesellschaft controla 51,2% din acțiuni, în timp ce alți investitori străini dețineau 3,7%.

Pentru conducerea BVB, Neptun Deep reprezintă acum unul dintre proiectele care pot susține performanța OMV Petrom pe termen lung și, în același timp, pot schimba poziția României pe piața energetică europeană.