Țigările electronice cu nicotină, printre cele mai eficiente metode pentru renunțarea la fumat

Renunțarea la fumat ar putea avea un aliat neașteptat: țigările electronice cu nicotină. O amplă analiză a 80 de studii, care au inclus aproape 30.000 de persoane, ne arată că acestea pot crește semnificativ șansele de succes. Totuși, experții medicali ne avertizează că beneficiile trebuie puse în balanță cu riscurile vapingului pe termen lung.

Fumătorii care încearcă să renunțe la țigările clasice ar putea avea cele mai mari șanse de succes dacă folosesc țigări electronice care conțin nicotină, potrivit unei analize ample realizate de echipa Cochrane.

Cercetătorii au analizat 80 de studii clinice majore, la care au participat aproape 30.000 de persoane, pentru a compara eficiența diferitelor metode de renunțare la fumat. Rezultatele indică faptul că țigările electronice cu nicotină pot fi mai eficiente decât metodele tradiționale, precum plasturii cu nicotină, guma de mestecat sau programele de consiliere și sprijin.

Potrivit analizei, utilizarea țigărilor electronice cu nicotină crește cu aproximativ 60% șansele de a renunța la fumat, comparativ cu metodele tradiționale. Dacă în jur de șase persoane din 100 reușesc să renunțe folosind aceste metode, proporția ajunge la aproximativ zece din 100 în cazul țigărilor electronice cu nicotină.

Țigările electronice care conțin nicotină s-au dovedit, de asemenea, mai eficiente decât variantele fără nicotină. Cercetătorii consideră însă că trecerea ulterioară la lichide fără nicotină ar putea reprezenta o modalitate de reducere treptată a dependenței de această substanță.

Analiza sugerează și că țigările electronice cu nicotină ar putea fi mai eficiente decât citisina, un medicament utilizat pentru renunțarea la fumat și introdus recent în sistemul britanic de sănătate, NHS. Totuși, cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru a putea face o comparație fermă între cele două metode.

Deși vapingul nu este complet lipsit de riscuri, experții susțin că utilizarea țigărilor electronice este considerabil mai puțin nocivă decât fumatul tradițional. În Marea Britanie, numărul persoanelor cu vârsta de peste 16 ani care folosesc dispozitive de vapat sau țigări electronice a ajuns să îl depășească pe cel al fumătorilor de țigări clasice.

În prezent, aproximativ 5,3 milioane de persoane, reprezentând 10% dintre adulții din Marea Britanie, declară că fumează. În același timp, circa 5,4 milioane de persoane folosesc dispozitive de vapat, fie zilnic, fie ocazional.

Analiza celor mai recente și solide dovezi disponibile s-a concentrat asupra dispozitivelor de vapat reglementate, care sunt supuse unor verificări de calitate și trebuie să respecte legislația strictă privind siguranța. Cercetarea nu a inclus dispozitivele comercializate ilegal sau nereglementate, care pot conține substanțe interzise, precum „spice” sau THC.

Dr. Jamie Hartmann-Boyce, unul dintre autorii raportului, a avertizat asupra riscurilor asociate dispozitivelor care nu respectă standardele de siguranță. Acesta a atras atenția că țigările electronice fără licență pot prezenta probleme precum baterii instabile și substanțe chimice periculoase.

Specialistul recomandă persoanelor care vor să folosească țigările electronice pentru a renunța la fumat să aleagă exclusiv dispozitive testate și aprobate de autoritatea de reglementare din țara în care sunt comercializate.

Analiza nu a identificat dovezi care să indice un risc crescut de apariție a unor efecte grave asupra sănătății în cazul persoanelor care folosesc țigările electronice pentru a renunța la fumat. Cercetătorii subliniază însă că efectele vapingului pe termen lung nu sunt încă suficient de bine cunoscute.

Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie, NHS, recomandă ca persoanele care nu fumează și copiii să nu utilizeze țigări electronice. Medicii avertizează, de asemenea, că vapingul poate avea efecte negative asupra sănătății copiilor și susțin că aceste produse ar trebui să devină „mai puțin atractive” pentru cei mici.

Riscurile fumatului tradițional sunt însă mult mai bine documentate. Organizația caritabilă Action on Smoking and Health estimează că aproximativ două din trei persoane care fumează pe termen lung vor muri din cauza unei boli asociate consumului de tutun. La nivel global, Organizația Mondială a Sănătății consideră fumatul principala cauză a bolilor și deceselor care pot fi prevenite, acesta fiind responsabil pentru peste șapte milioane de decese anual.

Renunțarea la fumat reduce semnificativ riscul de apariție a unor boli grave, printre care afecțiunile cardiovasculare, cancerul pulmonar și accidentul vascular cerebral. În Marea Britanie, aproape toate serviciile locale ale NHS specializate în renunțarea la fumat oferă țigări electronice sau alte forme de sprijin pentru persoanele care vor să renunțe la consumul de tutun.