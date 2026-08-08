Reguli noi pentru românii care cumpără țigări și alcool din UE. ANAF introduce regula celor 40 de zile. Se aplică amenzi de până la 100.000 de lei

Românii care cumpără țigări, tutun sau băuturi alcoolice din alte state membre ale Uniunii Europene vor trebui să respecte reguli mult mai stricte atunci când introduc aceste produse în țară. Printr-un ordin comun emis de ANAF și Autoritatea Vamală Română, autoritățile stabilesc pentru prima dată perioade de referință în care sunt cumulate cantitățile transportate pentru consum propriu.

Măsura îi vizează în special pe cei care fac deplasări frecvente în țări precum Bulgaria pentru achiziționarea de țigări sau alcool la prețuri mai mici. Dacă până acum plafoanele prevăzute de Codul fiscal erau analizate la fiecare transport, de acum înainte acestea vor fi raportate și la intervale de timp clar definite.

Ordinul comun nr. 1.613/956/2026, publicat în Monitorul Oficial în 6 august, introduce un nou mecanism de control și un registru electronic în care vor fi înscrise persoanele verificate de autorități.

Cea mai importantă modificare privește produsele din tutun.

Noul ordin stabilește că transportul este considerat „ocazional” doar dacă sunt îndeplinite simultan mai multe condiții:

este efectuat exclusiv pentru uz personal și în scop necomercial;

nu face parte din deplasări repetate care pot indica desfășurarea unei activități economice;

respectă limitele cantitative calculate în noile perioade de referință.

Pentru produsele din tutun, perioada stabilită este de 40 de zile de la ultima constatare înregistrată de autorități.

Asta înseamnă că plafonul legal nu se mai raportează exclusiv la o singură călătorie, ci la întreaga cantitate transportată în acest interval.

Codul fiscal păstrează aceleași limite cantitative pentru produsele considerate destinate consumului propriu:

800 de țigarete (40 de pachete sau patru cartușe);

400 de țigări cu greutatea de maximum 3 grame fiecare;

200 de țigări de foi;

un kilogram de tutun de fumat.

Regulile se aplică și produselor din tutun destinate inhalării fără ardere, precum și tutunului pentru mestecat sau uz nazal.

Schimbarea esențială este că un șofer care merge de mai multe ori în Bulgaria sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene nu va mai putea considera automat fiecare deplasare drept o nouă achiziție pentru consum propriu de până la 800 de țigarete.

Autoritățile vor putea analiza cantitățile cumulate transportate în cele 40 de zile prevăzute de ordin.

Noile reguli sunt și mai restrictive în ceea ce privește băuturile alcoolice.

Perioada de referință stabilită de ordin este de un an de la ultima constatare înregistrată.

Plafoanele prevăzute de Codul fiscal rămân:

10 litri de băuturi spirtoase;

20 de litri de produse intermediare;

90 de litri de vin, dintre care maximum 60 de litri de vin spumos;

110 litri de bere.

Cantitățile nu au fost modificate.

Noutatea constă în faptul că autoritățile nu vor mai analiza doar cantitatea găsită asupra unei persoane la un anumit control, ci și transporturile efectuate în perioada de referință stabilită prin ordin.

Pentru aplicarea noilor reguli, Autoritatea Vamală Română va crea un Registru electronic de evidență a introducerilor ocazionale de produse accizabile realizate de persoane fizice.

În registru vor fi introduse toate constatările făcute de inspectorii vamali și de reprezentanții ANAF, pe baza unei fișe speciale de control.

Documentul va cuprinde:

datele de identificare ale persoanei;

informațiile privind mijlocul de transport;

cantitățile de țigări, alte produse din tutun și băuturi alcoolice identificate în timpul controlului.

Persoana verificată va avea dreptul să solicite o copie electronică a fișei, care trebuie transmisă în cel mult șapte zile.

Noile prevederi vizează exclusiv produsele accizabile cumpărate într-un alt stat membru al Uniunii Europene și transportate în România de persoane fizice pentru consum propriu.

Aceste reguli nu modifică regimul vamal aplicabil călătorilor care intră în România din state aflate în afara Uniunii Europene, unde continuă să se aplice normele specifice privind introducerea produselor accizabile.

Baza legală pentru această modificare a fost creată încă din decembrie 2025, când Ordonanța de Urgență nr. 68/2025 a modificat Codul fiscal și a introdus condiția ca achizițiile pentru consum propriu să aibă un caracter „ocazional”.

La acel moment au fost păstrate plafoanele cantitative pentru țigarete și băuturi alcoolice, însă nu existau perioade clare în care acestea să fie analizate.

Ordinul publicat acum stabilește în mod concret că intervalul este de 40 de zile pentru produsele din tutun și de un an pentru băuturile alcoolice.

Potrivit informațiilor publicate de Profit.ro, nerespectarea noilor reguli poate avea consecințe importante.

În situația în care autoritățile apreciază că transportul nu mai poate fi încadrat drept unul destinat consumului propriu, persoanele vizate riscă amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei, precum și confiscarea produselor accizabile transportate.