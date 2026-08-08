Cum verifici dacă ai datorii la Primărie? Metoda prin care afli online dacă ai restanțe la taxe și impozite

Puțini români își verifică periodic situația fiscală, iar mulți află că au datorii către Primărie doar când este prea târziu. O simplă verificare online poate preveni penalități, întârzieri în tranzacții sau alte probleme administrative. Iată cum poți afla în câteva minute dacă ai restanțe și cum le poți achita.

Cum verifici dacă ai datorii la Primărie? Mulți contribuabili descoperă că au restanțe către stat doar atunci când solicită un act oficial, vor să înstrăineze un imobil sau primesc o notificare de plată din partea autorităților. În prezent, verificarea obligațiilor fiscale se poate face rapid, prin intermediul platformelor online puse la dispoziție de instituțiile publice, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu.

În ceea ce privește taxele și impozitele locale, cea mai accesibilă metodă de verificare este platforma Ghișeul.ro, administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României. După autentificare, utilizatorii pot consulta obligațiile fiscale comunicate de primăria în evidența căreia figurează și pot achita online sumele datorate.

Datele afișate pe Ghișeul.ro sunt transmise direct de administrațiile locale. Din acest motiv, dacă anumite debite nu apar în cont sau există neconcordanțe, contribuabilul trebuie să se adreseze primăriei responsabile pentru clarificarea situației și actualizarea evidențelor fiscale. Persoanele care dețin proprietăți în mai multe localități pot vizualiza obligațiile aferente fiecărei administrații locale, după asocierea acestora în contul personal de pe platformă.

Documentul care confirmă oficial situația fiscală a unei persoane este certificatul de atestare fiscală. Acesta reflectă obligațiile fiscale existente la data emiterii și indică dacă titularul are datorii către bugetul de stat sau către bugetul local, valoarea acestora și dacă sumele sunt restante ori au ajuns la scadență. În cazul în care nu există debite, certificatul confirmă acest lucru în mod expres.

Certificatul de atestare fiscală este solicitat în numeroase situații, precum vânzarea unui imobil, obținerea unui credit sau a unei finanțări, participarea la licitații publice ori în alte proceduri administrative în care trebuie demonstrată situația fiscală a solicitantului.

În cazul taxelor și impozitelor locale, certificatul este emis de primăria în a cărei evidență figurează contribuabilul. Acesta confirmă dacă proprietarul are sau nu restanțe la bugetul local și este un document obligatoriu în anumite operațiuni, cum ar fi vânzarea unei locuințe sau a unui autovehicul.

Ignorarea situației fiscale poate avea consecințe financiare și administrative. Obligațiile neachitate la termen sunt purtătoare de dobânzi și penalități de întârziere, potrivit Codului de procedură fiscală. Totodată, existența unor datorii poate întârzia eliberarea unor documente fiscale sau desfășurarea unor proceduri administrative, iar în situațiile prevăzute de lege, autoritățile pot recupera sumele restante prin executare silită.

Pentru a verifica online taxele și impozitele datorate și pentru a efectua plăți prin Ghișeul.ro, utilizatorii trebuie să își creeze un cont pe platformă. Persoanele fizice se pot înregistra prin mai multe metode, în funcție de opțiunea pe care o consideră cea mai convenabilă.

Cea mai simplă variantă este solicitarea online a datelor de autentificare, folosind un card bancar emis de o instituție financiară din România înrolată în sistem. Cardul utilizat trebuie să aparțină persoanei care își creează contul, iar aceasta trebuie să fie și titularul rolului fiscal pentru care dorește să consulte sau să achite obligațiile fiscale.

O altă posibilitate este obținerea datelor de acces de la Direcția de Impozite și Taxe Locale în evidența căreia se află rolul fiscal. În funcție de regulile aplicate de fiecare administrație locală, solicitantului i se poate cere prezentarea unei copii a actului de identitate și comunicarea unei adrese de e-mail valide pentru activarea contului.

Înregistrarea poate fi realizată și cu ajutorul aplicației ROeID, sistemul de identitate digitală al statului român. După crearea și validarea identității digitale, utilizatorii se pot autentifica în Ghișeul.ro cu aceleași credențiale. Astfel, au acces la obligațiile fiscale administrate atât de autoritățile locale, cât și de ANAF, precum și la celelalte servicii publice disponibile în platformă.

Platforma permite efectuarea anumitor plăți chiar și fără autentificare, dacă utilizatorul cunoaște suma pe care trebuie să o achite. În schimb, verificarea situației fiscale, consultarea debitelor și utilizarea tuturor funcționalităților personalizate sunt disponibile numai după crearea și autentificarea într-un cont de utilizator.