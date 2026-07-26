O nouă modalitate de plată a taxelor și impozitelor. Contribuabilii vor evita drumurile la ghișee fără niciun cost suplimentar
SURSA FOTO: Dreamstime - Taxe, impozite
Ploieștenii ar putea beneficia în curând de o nouă modalitate de achitare a impozitelor, taxelor locale și amenzilor. Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești intenționează să încheie un contract pentru încasarea acestor obligații prin intermediul terminalelor de plată SelfPay amplasate în municipiu.
Primăria Ploiești vrea să extindă modalitățile de plată a taxelor și impozitelor
Măsura este inclusă într-un proiect de hotărâre al Consiliului Local Ploiești, aflat pe ordinea de zi a ședinței programate pentru miercuri, 29 iulie. Potrivit propunerii, comisionul perceput pentru efectuarea plăților ar urma să fie suportat de municipalitate.
Conform referatului de aprobare anexat proiectului de hotărâre, implementarea acestei soluții le va oferi contribuabililor o variantă suplimentară pentru plata impozitelor, taxelor locale și amenzilor.
Plățile vor putea fi efectuate la stațiile SelfPay amplasate în diferite zone ale municipiului Ploiești, fără ca persoanele care utilizează serviciul să fie nevoite să se deplaseze la ghișeele Serviciului Public Finanțe Locale.
Primăria Ploiești ar urma să suporte comisionul
Potrivit ofertei comerciale menționate în documentația proiectului, comisionul pentru serviciul de colectare a plăților prin SelfPay este de 1,7% din valoarea fiecărei tranzacții.
Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat de Consiliul Local, acest comision nu va fi achitat separat de contribuabili, ci va fi suportat de municipalitate.
Implementarea noului serviciu depinde însă de aprobarea proiectului de hotărâre de către consilierii locali și de încheierea contractului dintre Serviciul Public Finanțe Locale Ploiești și operatorul serviciului.
În momentul de față, ploieștenii își pot achita impozitele și taxele locale în numerar sau cu cardul bancar, prin intermediul terminalelor POS disponibile la casieriile SPFL.
De asemenea, plățile pot fi efectuate online prin platforma Ghișeul.ro, prin aplicația pentru telefon „Impozite și taxe locale Ploiești” sau prin intermediul platformei digitale ATLAS.
Amintim că rețeaua SelfPay este una dintre cele mai extinse din România și include mii de terminale de plată amplasate în centre comerciale, supermarketuri, benzinării, bănci și alte spații cu acces public.
În municipiul Ploiești există numeroase astfel de terminale, amplasate în mai multe cartiere și puncte comerciale, ceea ce ar permite contribuabililor să își achite obligațiile fiscale în locații apropiate de domiciliu sau de locul de muncă.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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