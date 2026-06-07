Taxă suplimentară pentru proprietarii de mașini și locuințe. ANAF a stabilit termenul-limită pentru plată. Cine intră pe lista contribuabililor vizați

Statul continuă să aplice impozitul special pe bunurile considerate de valoare mare, cunoscut în spațiul public drept „taxa pe lux”. La Ploiești, câteva sute de proprietari de locuințe și autoturisme se află deja pe lista contribuabililor care trebuie să declare și să achite această obligație fiscală suplimentară.

Datele centralizate de Serviciul Public Finanțe Locale (SPFL) Ploiești arată că în municipiu există 245 de proprietăți rezidențiale și 155 de autoturisme care depășesc pragurile prevăzute de legislația fiscală pentru aplicarea impozitului special.

Autoritățile locale precizează că rolul lor este de a identifica bunurile care intră sub incidența legii și de a informa contribuabilii, în timp ce obligația declarării și plății revine proprietarilor prin intermediul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), potrivit Observatorulph

Potrivit datelor oficiale, cele mai multe bunuri vizate de impozitul special sunt locuințele.

În evidențele fiscale ale municipiului figurează 245 de proprietăți rezidențiale care au o valoare impozabilă mai mare de 2.500.000 de lei, plafonul de la care se aplică taxa suplimentară.

Aceste imobile intră automat în categoria bunurilor de valoare mare pentru care proprietarii trebuie să achite un impozit distinct față de taxele locale obișnuite.

Autoritățile explică faptul că baza de calcul nu este valoarea de piață a locuinței, ci valoarea impozabilă stabilită și comunicată de organul fiscal local.

Pe lângă proprietățile rezidențiale, legislația vizează și autoturismele considerate de lux.

La nivelul municipiului Ploiești au fost identificate 155 de vehicule a căror valoare de achiziție depășește 375.000 de lei.

O mare parte dintre acestea sunt înregistrate pe firme, însă obligația fiscală există și pentru persoanele fizice.

„Proprietăți cu valoare mai mare de 2.500.000 lei sunt 245. În cazul autoturismelor care au o valoare peste 375.000 lei există un număr de 124 la persoane juridice și 31 la persoane fizice. Impozitul special pe bunuri de valoare mare pentru auto se plătește și de persoanele fizice și de juridice”, a precizat Simona Dolniceanu, directorul SPFL Ploiești.

Datele arată că aproape 80% dintre autoturismele pentru care se datorează taxa sunt deținute de persoane juridice.

Legislația stabilește criterii clare pentru aplicarea impozitului special.

În cazul locuințelor, taxa se aplică proprietarilor clădirilor rezidențiale a căror valoare impozabilă depășește pragul de 2,5 milioane de lei.

Pentru autoturisme, impozitul este datorat pentru vehiculele cu o valoare de achiziție mai mare de 375.000 de lei, indiferent dacă acestea aparțin unei persoane fizice sau unei companii.

Contribuabilii care se încadrează în aceste criterii trebuie să depună declarația fiscală și să achite obligațiile către ANAF până la termenul prevăzut de lege.

Pentru proprietățile rezidențiale, impozitul special nu se aplică întregii valori a imobilului.

Calculul se face prin aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii și plafonul de 2.500.000 de lei.

Astfel, dacă o locuință are o valoare impozabilă de 3 milioane de lei, taxa va fi calculată doar pentru diferența de 500.000 de lei care depășește pragul legal.

Acest mecanism a fost introdus pentru a viza exclusiv bunurile considerate de valoare ridicată.

Serviciul Public Finanțe Locale are responsabilitatea de a identifica persoanele și companiile care intră sub incidența legii și de a le informa cu privire la obligațiile fiscale.

Ulterior, contribuabilii trebuie să își îndeplinească obligațiile direct către ANAF.

Autoritățile atrag atenția că simpla notificare nu înseamnă și plata automată a taxei, responsabilitatea declarării revenind proprietarului.

În cazul neîndeplinirii obligațiilor fiscale, contribuabilii pot acumula penalități și accesorii fiscale conform prevederilor Codului Fiscal.

Introducerea impozitului special pentru bunurile de valoare mare a stârnit numeroase dezbateri încă de la adoptarea măsurii.

Susținătorii acestei taxe consideră că persoanele care dețin proprietăți și autoturisme foarte scumpe ar trebui să contribuie suplimentar la bugetul statului.

Pe de altă parte, criticii măsurii susțin că impozitarea suplimentară a bunurilor deja taxate prin alte mecanisme fiscale poate reprezenta o povară în plus pentru contribuabili.

Indiferent de controverse, datele din Ploiești arată că sute de proprietari trebuie să respecte noile obligații fiscale, iar termenul pentru declararea și plata taxei rămâne unul dintre cele mai importante repere pentru cei vizați de această măsură.