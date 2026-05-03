Economistul Radu Georgescu explică faptul că împărțirea sumei de 8,3 miliarde de euro din programul SAFE la cei aproximativ 19 milioane de locuitori ai României duce la o datorie de aproximativ 437 de euro pentru fiecare persoană.

Astfel, în cazul unei familii formate din doi adulți și doi copii, povara totală ajunge la aproximativ 1.600 de euro. Radu Georgescu afirmă că această sumă se adaugă indirect la datoria fiecărei familii, fără ca oamenii să aibă un cuvânt de spus în această decizie.

El subliniază că aprobarea acestor cheltuieli a venit într-o perioadă în care atenția publică era concentrată pe minivacanța de 1 Mai, pe grătare și sărbători, în timp ce Parlamentul aproba o obligație financiară majoră pentru stat.

Potrivit economistului, cele mai costisitoare achiziții sunt cele pentru 298 de mașini de luptă, în valoare de 3,33 miliarde de euro, produse de compania germană Rheinmetall.

La acestea se adaugă 359 de transportoare blindate, pentru care România va plăti 2,17 miliarde de euro, tot către producători din Germania.

Un alt contract important vizează elicoptere Airbus produse în Franța, cu o valoare de 852 de milioane de euro.

Radu Georgescu susține că schema economică este simplă: România se împrumută, plătește dobânzi și returnează banii în timp, iar sumele pleacă în principal către companii din Germania și Franța, care produc echipamentele militare.

În opinia sa, valoarea economică adăugată pentru România este foarte redusă, deoarece producția nu se realizează local, iar efectul direct rămâne creșterea datoriei publice și a deficitului bugetar.

Radu Georgescu critică și tipul de echipamente achiziționate, afirmând că războiul modern nu se mai bazează în principal pe tancuri și elicoptere, ci pe drone și sisteme de protecție avansate.

Acesta oferă ca exemplu sistemul Iron Dome din Israel, despre care spune că reprezintă un model de apărare eficientă în contextul actual. El susține că o dronă relativ ieftină poate distruge echipamente militare de zeci de milioane de euro, ceea ce schimbă complet logica investițiilor militare.

Economistul consideră că tancurile și elicopterele cumpărate acum vor avea mai degrabă un rol simbolic, fiind utile mai ales la parade militare, decât unul strategic într-un conflict modern.

Potrivit acestuia, cei aproximativ 40 de miliarde de lei aferenți acestor achiziții vor crește atât datoria publică, cât și deficitul bugetar al României.

El susține că acest lucru va duce inevitabil la noi creșteri de taxe, așa cum s-a întâmplat și în alte perioade în care statul a avut nevoie de resurse suplimentare pentru a acoperi cheltuielile.

Radu Georgescu afirmă că, în final, costurile vor fi suportate tot de cetățeni, indiferent dacă aceștia conștientizează sau nu acest lucru în prezent.