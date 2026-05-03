În contextul economic actual, marcat de presiuni pe costuri, tot mai multe companii analizează opțiuni de restructurare. Totuși, alegerea angajaților care pleacă nu poate fi făcută arbitrar, avertizează avocații.

Potrivit analizei, în lipsa respectării procedurilor legale, concedierile pot fi anulate în instanță în majoritatea cazurilor, iar impactul financiar pentru angajatori devine semnificativ .

„Nu este suficient ca o companie să spună că se reorganizează. Trebuie să poată demonstra, cu documente, de ce acea poziție nu mai este necesară. Reorganizarea trebuie construită ca un dosar complet înainte de emiterea deciziilor. În multe cazuri, este invocată reorganizarea internă pentru a face concedieri, însă firmele riscă procese costisitoare și despăgubiri substanțiale, dacă nu pot explica clar de ce au ales anumite persoane și nu altele. În multe situații, o concediere făcută greșit ajunge să coste mai mult decât păstrarea angajatului în companie timp de 1–2 ani”, spune Elena Grecu.

Riscurile financiare pentru companii sunt considerabile atunci când concedierile sunt contestate și pierdute în instanță.

În astfel de situații, angajatorii pot fi obligați să plătească salariile retroactive pentru întreaga perioadă de la concediere până la reintegrarea angajatului, uneori chiar pentru unul sau doi ani .

La acestea se adaugă dobânzi, actualizări ale sumelor, eventuale bonusuri sau prime care ar fi fost acordate în mod normal, dar și cheltuieli de judecată și onorarii de avocat.

În anumite cazuri, dacă instanța constată abuzuri sau discriminare, pot apărea și daune morale.

Pentru un angajat cu salariu mediu, costurile pot ajunge la zeci de mii de euro, iar pentru poziții de management, acestea pot depăși 30.000 de euro per persoană .

Una dintre cele mai frecvente întrebări în rândul angajatorilor este dacă pot concedia orice angajat în baza reorganizării.

Răspunsul este clar: nu.

Chiar dacă există motive reale de restructurare, legea impune condiții stricte, iar selecția angajaților trebuie să fie justificată prin criterii obiective.

Situațiile diferă în funcție de structura posturilor. Dacă este eliminată o singură poziție, iar aceasta dispare complet din organigramă, concedierea poate fi justificată. În schimb, dacă există mai multe posturi similare și doar o parte sunt desființate, alegerea trebuie fundamentată clar.

„Selecția nu poate fi arbitrară sau bazată pe criterii subiective. În lipsa unor evaluări clare și documentate, concedierea poate fi anulată în instanță. Companiile care riscă cel mai mult sunt cele care au roluri omogene doar formal: centre de suport, vânzări, operațiuni, HR sau echipe în care aceeași titulatură acoperă muncă diferită. Dacă există mai multe posturi cu același cod COR, merită verificat dacă fișele de post, evaluările, organigrama nouă și nota de fundamentare susțin exact aceeași logică a selecției.”

Conform legislației muncii, concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului este legală doar dacă sunt îndeplinite mai multe condiții esențiale.

Postul trebuie să fie desființat în mod real și efectiv, nu doar formal, iar decizia trebuie să aibă la bază o cauză serioasă, precum dificultăți economice sau reorganizare.

De asemenea, angajatorul trebuie să acorde preaviz, să emită o decizie scrisă motivată și să respecte toate procedurile legale, inclusiv în cazul concedierilor colective.

„Tot ce nu este documentat înainte de concediere devine vulnerabil în instanță. Dacă explicațiile apar ulterior, riscul juridic crește semnificativ”, subliniază reprezentanții Grecu Partners.

Analiza arată că multe companii fac erori care le expun riscului de litigii.

Printre cele mai frecvente probleme se numără lipsa unei justificări clare a selecției, fișele de post prea generale, evaluările superficiale sau inexistente și confuzia între titulatura postului și activitatea reală.

De asemenea, o greșeală majoră este construirea documentației „din mers”, după emiterea deciziei de concediere, nu înainte.

Analiza transmisă de Grecu Partners arată că, în 2026, concedierile nu mai sunt doar o măsură de eficientizare, ci un proces care trebuie gestionat cu atenție juridică maximă.

Fără documente solide și criterii clare, companiile riscă să transforme o decizie economică într-un cost major, cu efecte directe asupra stabilității financiare și operaționale.