Val de angajări în România. Aproape 30.000 de joburi vacante sunt disponibile chiar acum

Angajatorii din România au disponibile, miercuri, 12 august, 29.723 de joburi vacante la nivel național, potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Cele mai numeroase oferte sunt pentru șoferi, curieri, muncitori necalificați și manipulanți de mărfuri. În același timp, prin rețeaua EURES România sunt disponibile alte 141 de posturi în Spațiul Economic European (SEE).

Cele 29.723 de joburi vacante declarate la nivel național acoperă o gamă largă de ocupații, însă cele mai multe oportunități de angajare sunt concentrate în transport, curierat, construcții, comerț și activități care nu necesită calificări avansate.

Potrivit datelor transmise de ANOFM, cea mai mare ofertă este pentru conducătorii auto din transportul rutier, cu 3.103 posturi disponibile. Urmează curierii, pentru care sunt anunțate 1.914 locuri de muncă, și muncitorii necalificați în demolarea clădirilor și lucrări de finisaje, cu 1.301 posturi.

Angajatorii mai caută 1.235 de manipulanți de mărfuri, 1.189 de muncitori necalificați pentru spargerea și tăierea materialelor de construcții și 1.069 de lucrători comerciali. Oferta include și 948 de posturi pentru muncitori necalificați la asamblarea și montarea pieselor, 790 pentru agenți de securitate, 514 pentru ajutori de bucătar și 500 pentru dulgheri, exclusiv restauratori.

Nivelul de pregătire solicitat diferă considerabil, iar joburile vacante anunțate de angajatori se adresează atât absolvenților de studii superioare, cât și persoanelor cu pregătire liceală, profesională sau fără calificare.

Pentru candidații cu studii superioare sunt disponibile 1.984 de locuri de muncă. Printre profesiile căutate se numără inginerii și managerii din diferite domenii, consilierii, experții, inspectorii, referenții și economiștii în economie generală, precum și specialiștii din diverse sectoare și medicii cu diferite specializări.

Alte 5.392 de posturi se adresează persoanelor cu studii liceale sau postliceale. În această categorie sunt incluse locuri de muncă pentru agenți de vânzări, casieri, asistenți medicali generaliști, funcționari pentru informații clienți și asistenți personali ai persoanelor cu handicap grav.

Pentru absolvenții de studii profesionale sunt disponibile 6.601 locuri de muncă. Angajatorii caută, între altele, conducători auto pentru transport rutier, sudori, lucrători comerciali, lăcătuși mecanici și electricieni în construcții.

O parte importantă a ofertei naționale este accesibilă persoanelor care nu au studii sau care au absolvit învățământul primar ori gimnazial, această categorie concentrând 15.746 dintre posturile raportate de angajatori.

Printre ocupațiile disponibile se regăsesc cele de curier, manipulant de mărfuri și agent de securitate. Sunt căutați, de asemenea, muncitori necalificați pentru demolarea clădirilor și lucrări de finisaje, precum și pentru spargerea și tăierea materialelor de construcții.

ANOFM precizează că baza de date cu locurile de muncă disponibile nu este una statică. Informațiile sunt actualizate în timp real, în funcție de posturile declarate de angajatori, perioada de valabilitate a ofertelor și numărul repartițiilor emise pentru ocuparea acestora. Oferta națională poate fi consultată pe site-ul instituției, în secțiunea dedicată locurilor de muncă vacante.

Pentru românii interesați să lucreze în alte state din Spațiul Economic European, rețeaua EURES România intermediază în prezent 141 de joburi vacante, distribuite în șapte țări europene.

Cea mai mare ofertă vine din Norvegia, unde sunt disponibile 45 de posturi pentru lucrători în producție, în sectorul prelucrării somonului. În Olanda sunt oferite 30 de locuri de muncă pentru mecanici de camioane, șoferi de camion, șoferi de autobuz și inspectori veterinari.

Suedia caută 20 de șoferi de autobuz, în timp ce Germania oferă alte 20 de posturi pentru lucrători ajutori în podgorii și lucrători în producție pentru procesarea produselor din carne. În Irlanda sunt disponibile 13 posturi pentru îngrijitori de persoane.

Malta oferă nouă locuri de muncă pentru tehnicieni arheologi, arheologi, specialiști în branding, marketing și comunicare, ingineri proiectanți mecanici, ingineri de automatizări pentru clădiri, tehnicieni seniori, specialiști în procese operaționale și analiști în chimie pentru controlul calității. Alte patru posturi sunt disponibile în Danemarca pentru dulgheri pentru utilaje de prelucrare a lemnului, dulgheri și tâmplari montatori, precum și programatori CNC/tâmplari de mobilă.