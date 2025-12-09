Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim brut în sectorul construcțiilor din România a fost stabilit la 4.582 de lei pe lună, conform OUG 156/2024. Aceasta echivalează cu aproximativ 27,7 lei pe oră, luând în calcul o medie de 165 de ore lucrate lunar.

Salariul mediu net în acest sector se apropie de 5.000 de lei, iar majoritatea angajaților câștigă între 3.924 și 11.269 de lei net pe lună. Muncitorii necalificați în construcții încasează, în medie, circa 953 de euro pe lună, echivalentul a aproximativ 4.700 de lei la cursul mediu.

Sectorul construcțiilor a beneficia și în 2025 de facilități fiscale pentru angajații care primesc salariul minim, precum scutiri de taxe și contribuții sociale, cu condiția ca venitul brut să nu depășească un plafon stabilit, măsură valabilă până la sfârșitul anului. În comparație, salariul minim net pe economie, în afara construcțiilor, este de 2.574 de lei, pentru un brut de 4.050 de lei.

lucrătorii din construcții se bucură de salarii semnificativ mai mari decât salariul minim general, reglementate prin contracte colective de muncă. Acestea diferă în funcție de calificare, experiență și regiune, cu salarii mai ridicate în vest comparativ cu estul țării.

Începând cu 1 ianuarie 2025, salariul minim legal în Germania a fost stabilit la 12,82 euro brut pe oră. În sectorul construcțiilor, tarifele minime negociate colectiv depășesc de regulă acest nivel, iar angajatorii trebuie să le respecte inclusiv pentru lucrătorii detașați din străinătate.

Salariile medii brute în construcții variază semnificativ: zidarul, faianțarul sau dulgherul câștigă între 16 și 19 euro pe oră, echivalentul a aproximativ 2.800 de euro net pe lună, iar electricianul sau instalatorul poate ajunge la 17–24 euro pe oră, cu un salariu lunar net de circa 2.500 euro. Pentru zugravi și tencuitori, tarifele ajung între 16 și 20 euro pe oră, iar muncitorii necalificați primesc aproximativ 12–14 euro pe oră, respectând salariul minim legal. Operatorii de utilaje grele, cum ar fi macaralele sau excavatoarele, pot obține 18–25 euro pe oră, în funcție de experiență și certificări.

Pe lângă salariul de bază, mulți angajatori oferă diurne de aproximativ 28 de euro net pe zi și cazare gratuită sau parțial suportată, ceea ce reduce semnificativ costurile de trai ale angajaților. Contractele germane includ toate contribuțiile sociale și impozitele locale, asigurând acces la pensie și asigurări medicale.

În Franța, lucrătorii din sectorul construcțiilor continuă să beneficieze de salarii peste nivelul salariului minim pe economie (SMIC), iar remunerația depinde de calificare, experiență și tipul de contract. În ianuarie 2025, SMIC-ul a rămas la nivelul stabilit în noiembrie 2024, echivalentul a aproximativ 11,8 euro brut pe oră pentru o săptămână de lucru de 35 de ore.

Pentru angajații din construcții, salariile orare nete se situează de regulă între 10,5 și 14 euro, iar veniturile lunare variază semnificativ în funcție de specializare. Muncitorii necalificați sau zugravii și faianțarii pot câștiga lunar în jur de 2.100 euro net, în timp ce zidarii și dulgherii ajung frecvent la 2.500–3.200 euro pe lună, mai ales dacă li se adaugă diurne. Electricienii și instalatorii pot primi tarife orare brute de 20–22 euro, iar șefii de șantier pot ajunge la venituri lunare de până la 4.000 euro, în funcție de proiect și responsabilități.

Pe lângă salariu, angajatorii francezi oferă adesea beneficii suplimentare care fac munca în construcții mai atractivă: cazare asigurată în locuințe sau apartamente plătite de firmă, transport decontat între România și Franța, precum și transport local la șantier. Toți angajații primesc contracte de muncă franceze standard, cu contribuții pentru pensie, șomaj și asigurări medicale acoperite de angajator, garantând protecție socială completă și condiții stabile de muncă.

În Spania, remunerațiile din sectorul construcțiilor depind puternic de calificare, experiență și de dinamica pieței muncii, afectată de deficitul de personal calificat. Salariul minim interprofesional (SMI) pentru 2025 este de aproximativ 1.126 euro brut pe lună, plătibil în 14 tranșe anuale, inclusiv primele de Crăciun și de vară.

Muncitorii necalificați câștigă în jur de 1.200 euro net pe lună, în timp ce angajații calificați, precum zidarii sau faianțarii cu experiență, ajung la 1.500–1.600 euro net lunar. Șefii de echipă sau șantier pot obține venituri mai mari, proporționale cu complexitatea și dimensiunea proiectelor.

În comparație cu perioadele de boom economic, salariile din construcții sunt mai modeste. Profesioniști cu experiență notează că, înainte de crizele economice, era posibil să câștige între 3.000 și 4.000 de euro pe lună, însă veniturile actuale sunt considerabil mai reduse. În ciuda acestui fapt, deficitul de muncitori calificați creează o presiune potențială pentru creșterea salariilor pe viitor, pe măsură ce cererea de locuințe și proiecte de construcții continuă să crească.

În Italia, angajații din construcții sunt remunerați conform contractelor colective naționale de muncă (CCNL), care stabilesc grile salariale precise în funcție de nivelul de calificare, experiență și zonă geografică. Deși diferențele regionale există, acestea sunt mai puțin accentuate decât în alte sectoare.

Angajații sunt împărțiți pe categorii de la I la VII, începând de la muncitorii necalificați până la șefii de echipă și personalul tehnic. Salariile sunt calculate pe oră și includ indemnizații specifice industriei. Pentru anul 2025, un muncitor necalificat (Nivel I) câștigă în jur de 9,50 euro pe oră, echivalentul a aproximativ 1.600 euro brut pe lună. Un muncitor calificat (Nivel III) primește circa 11,50 euro pe oră, adică 1.900 euro brut lunar, iar șefii de echipă sau personalul specializat pot depăși 13 euro pe oră, cu salarii lunare brute de peste 2.200 euro.

După deducerea contribuțiilor sociale și impozitelor, salariul net lunar se situează între 1.500 și 1.800 euro pentru muncitorii calificați, iar pentru cei necalificați între 1.200 și 1.400 euro.

Pe lângă salariul de bază, angajații beneficiază de plăți suplimentare, inclusiv al 13-lea și al 14-lea salariu, indemnizații de transfer pentru muncă pe șantiere mobile și contribuții obligatorii la fonduri sectoriale pentru pensii și asigurări de sănătate, cum ar fi Cassa Edile.

Sectorul construcțiilor din Danemarca oferă salarii ce se numără printre cele mai ridicate din Europa, reflectând un standard de viață ridicat și o piață a muncii puternic sindicalizată. În lipsa unui salariu minim legal național, remunerațiile sunt stabilite prin contracte colective negociate între sindicate, precum 3F, și asociațiile patronale, asigurând tarife orare minime și condiții de muncă superioare.

Tariful minim garantat prin aceste contracte este în jur de 160–180 DKK pe oră (aproximativ 21,5–24 euro), în timp ce majoritatea muncitorilor calificați câștigă între 200 și 250 DKK pe oră (27–33 euro). În termeni lunari, salariile brute pentru un angajat calificat ajung între 35.000 și 45.000 DKK, echivalentul a 4.700–6.000 euro, în funcție de orele lucrate și bonusuri.

Salariile variază în funcție de poziție: muncitorii necalificați sau asistenții câștigă aproximativ 30.000 DKK pe lună, zidarii, faianțarii și dulgherii în jur de 38.000 DKK, iar electricienii și instalatorii pot depăși 42.000 DKK lunar.

Deși nivelul brut este ridicat, impozitele progresive daneze reduc salariul net la aproximativ 18.000–24.000 DKK pe lună (2.400–3.200 euro), sumă care oferă totuși un trai confortabil, raportat la costurile ridicate ale vieții din Danemarca, incluzând chirii, alimente și transport.

Contractele colective mai prevăd beneficii suplimentare, cum ar fi plăți pentru zile de sărbătoare, contribuții la pensii de 8% din partea angajatorului, asigurări de sănătate la locul de muncă și o săptămână standard de lucru de 37 de ore, garantând stabilitate și protecție socială pentru angajați.

Sectorul construcțiilor din Elveția oferă unele dintre cele mai ridicate salarii din Europa, reflectând atât costul ridicat al vieții, cât și reglementările stricte prin contracte colective de muncă (CCT). Deși nu există un salariu minim federal, aceste contracte stabilesc plafoane obligatorii pe cantoane și în funcție de nivelul de calificare al angajatului.

Angajații sunt împărțiți în două categorii principale: muncitorii calificați, deținători de certificate federale de competență (CFC), precum zidari sau electricieni, și muncitorii necalificați sau semi-calificați. Salariile minime brute lunare pentru muncitorii calificați variază între aproximativ 5.500 și 6.500 CHF, în funcție de canton, iar pentru muncitorii necalificați între 4.500 și 5.500 CHF. În orașe mari precum Geneva, Vaud sau Neuchâtel, remunerațiile ating niveluri superioare, în timp ce în Cantonul Zürich și restul Elveției valorile sunt ușor mai reduse.

Salariile reale pentru muncitorii calificați depășesc frecvent minimul legal, ajungând la 6.500–7.500 CHF pe lună, iar șefii de echipă sau maeștrii pot câștiga peste 8.000 CHF lunar. După deducerea contribuțiilor sociale și a asigurării de șomaj, salariul net pentru un angajat calificat este în jur de 5.000–5.400 CHF.

Totuși, nivelul ridicat al salariilor trebuie raportat la costul extrem de ridicat al traiului. Asigurarea medicală de bază este obligatorie și plătită integral de angajat, costând între 300 și 600 CHF pe lună. În plus, chiria pentru locuințe în orașele mari poate depăși 2.000–3.000 CHF pe lună pentru un apartament mic.

Sectorul construcțiilor din Bulgaria oferă salarii mai reduse comparativ cu țările vest-europene, însă acestea rămân atractive în contextul pieței interne și al costului de trai. Guvernul bulgar a stabilit pentru 2025 un salariu minim brut de aproximativ 933 BGN pe lună (aproximativ 477 euro), iar salariul mediu brut la nivel național este de circa 2.200 BGN (1.125 euro).

În construcții, remunerarea depinde de calificare și experiență. Muncitorii necalificați câștigă lunar între 1.000 și 1.200 BGN net (511–613 euro), în timp ce zidarii și dulgherii calificați ajung la 1.300–1.800 BGN (665–920 euro). Șefii de echipă sau maeștrii pot depăși 2.500 BGN pe lună (aproximativ 1.278 euro), în funcție de complexitatea proiectelor.

Bulgaria aplică un impozit unic pe venit de 10%, ceea ce păstrează o diferență redusă între salariul brut și cel net.

Sectorul construcțiilor din Ungaria a înregistrat creșteri salariale constante în ultimii ani, susținute de cererea ridicată de locuințe și proiectele de infrastructură. Nivelul remunerării depinde de calificare, experiență și locație, capitala Budapesta oferind salarii mai mari decât regiunile rurale.

Pentru anul 2025, salariul minim brut lunar general este de aproximativ 290.000 HUF (aprox. 730 euro), iar pentru lucrătorii calificați, minimul garantat ajunge la 350.000 HUF (880 euro). Salariile reale depășesc frecvent aceste niveluri. Muncitorii necalificați câștigă între 220.000 și 250.000 HUF net pe lună (550–630 euro), zidarii și dulgherii calificați ajung la 280.000–380.000 HUF (700–950 euro), iar șefii de echipă sau maeștrii pot depăși 550.000 HUF lunar (peste 1.380 euro).

Ungaria aplică un impozit unic de 15%, iar contribuțiile sociale reduc salariul net la aproximativ 66–67% din brut. Mulți angajatori oferă bonusuri sau diurne pentru lucrătorii care se deplasează la șantiere mai îndepărtate.