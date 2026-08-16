Rusia ar fi pierdut aproape 43.000 de militari într-o singură lună. Ucraina a înregistrat cele mai mari câștiguri teritoriale din ultimul an

Luna iulie ar fi fost una dintre cele mai costisitoare pentru armata rusă de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei. Pierderile estimate se apropie de 43.000 de militari morți și răniți, în timp ce forțele ucrainene susțin că au recuperat sute de kilometri pătrați de teritoriu.

Forțele ruse ar fi înregistrat pierderi foarte mari în cursul lunii iulie, potrivit unei analize citate de presa ucraineană. Aproximativ 42.860 de militari ar fi fost uciși sau răniți în această perioadă.

Datele sunt prezentate de The New York Post și preluate de RBC Ucraina. Dacă estimările se confirmă, iulie ar fi cea mai sângeroasă lună pentru armata rusă din ianuarie 2025.

Totodată, ar fi vorba despre a patra cea mai costisitoare lună pentru Rusia, din perspectiva pierderilor de personal, de la începutul invaziei pe scară largă în februarie 2022.

Numărul total al militarilor ruși morți și răniți de la începutul războiului s-ar apropia, potrivit experților citați, de 1,5 milioane.

Aceste cifre nu pot fi însă verificate independent în condițiile războiului, iar Rusia și Ucraina publică informații diferite privind pierderile suferite de cele două armate.

Pierderile ridicate de pe front sporesc presiunea asupra Moscovei pentru completarea efectivelor. Recrutarea unor noi militari ar deveni astfel una dintre problemele importante pentru Kremlin.

Potrivit informațiilor citate, autoritățile ruse ar fi intensificat în ultimele luni eforturile de recrutare. The New York Post susține că cetățenilor ruși le-ar fi fost făcute inclusiv promisiuni înșelătoare privind natura serviciului militar pentru a-i determina să se înroleze.

Rusia ar fi apelat și la recrutarea unor cetățeni străini, inclusiv din state africane, pentru suplimentarea efectivelor.

În același timp, oficiali ucraineni susțin că Moscova ar putea pregăti o nouă mobilizare după alegerile parlamentare din Rusia din această toamnă.

Pierderile atribuite armatei ruse vin într-o perioadă în care Ucraina susține că a obținut cele mai importante câștiguri teritoriale din ultimul an.

Forțele ucrainene ar fi recuperat aproximativ 780 de kilometri pătrați pe frontul din sud și ar fi preluat din nou controlul asupra a 26 de localități.

În anumite sectoare, trupele ruse ar fi fost împinse înapoi cu peste 11 kilometri. Operațiunile s-au desfășurat inclusiv în apropierea zonei în care se întâlnesc regiunile Dnipro, Donețk și Zaporojie.

Potrivit informațiilor citate, avansurile sunt rezultatul mai multor operațiuni de dimensiuni relativ reduse care, cumulate, ar începe să afecteze controlul rusesc asupra unor sectoare ale frontului din sud.

Evoluția este importantă și prin comparație cu perioadele anterioare ale războiului, în care frontul a rămas în mare parte stabil, iar modificările teritoriale s-au produs lent și cu pierderi ridicate de ambele părți.