Atac masiv cu drone asupra Rusiei. Moscova susține că a interceptat 456 de aparate ucrainene. Mai multe persoane au murit

Rusia a anunțat că a fost ținta unui atac masiv cu drone în cursul nopții, aproximativ 15 regiuni și Crimeea anexată fiind vizate. Ministerul rus al Apărării susține că sistemele antiaeriene au interceptat și distrus 456 de drone ucrainene, în timp ce autoritățile locale au raportat mai multe victime.

Ministerul rus al Apărării a transmis luni că sistemele de apărare aeriană au interceptat și distrus 456 de drone în timpul atacurilor desfășurate peste noapte.

Potrivit Moscovei, atacurile au vizat aproximativ 15 regiuni ale Rusiei, precum și Crimeea, peninsula ucraineană anexată de Rusia.

Unul dintre cele mai îndepărtate atacuri a avut loc în Tatarstan, în centrul Rusiei. Autoritățile regionale au anunțat că orașul industrial Nizhnekamsk, aflat la aproximativ 1.600 de kilometri de granița cu Ucraina, a fost ținta unor atacuri masive.

Autoritățile din Tatarstan au precizat că au fost vizate atât obiective industriale, cât și civile și că atacurile au provocat victime. Operațiunea era încă în desfășurare la ora 05:30 GMT.

În regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina, autoritățile locale au anunțat moartea unei femei. Aceasta și-a pierdut viața după ce o dronă a lovit o locuință din satul Novaya Tavolzhanka.

Atacurile au loc într-un moment în care negocierile pentru încheierea războiului sunt blocate, iar Rusia și Ucraina și-au intensificat loviturile la distanță.

În același timp, un depozit al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în care se aflau echipamente medicale și alte ajutoare umanitare, a fost distrus în urma unui atac rusesc asupra Ucrainei.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a transmis că angajații Organizației Națiunilor Unite au încercat să evacueze materialele medicale din depozitul aflat în Dnipro. Aproximativ 170 de paleți, reprezentând mai mult de jumătate din stocuri, se aflau însă încă în interior în momentul atacului.

Tedros Adhanom Ghebreyesus a cerut oprirea atacurilor asupra infrastructurii medicale și a subliniat că protejarea serviciilor de sănătate reprezintă una dintre obligațiile care trebuie respectate inclusiv în timpul războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat, între timp, că Coreea de Nord se pregătește să desfășoare până la 50.000 de militari pentru a sprijini Rusia.

Potrivit liderului de la Kiev, Phenianul ar urma să obțină în schimb experiență în războiul modern și licențe pentru producerea unor tehnologii rusești mai avansate.

Zelenski a cerut Coreei de Sud să răspundă prin acordarea unui sprijin suplimentar Ucrainei, indicând în special nevoia de sisteme de apărare antiaeriană.

La rândul său, secretarul britanic al Apărării, Wes Streeting, a cerut aliaților să consolideze apărarea antiaeriană a Ucrainei înainte de venirea iernii. Oficialul britanic a avertizat că Vladimir Putin ar putea încerca să folosească lunile reci drept o armă împotriva Kievului.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a criticat și Fondul Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), după o declarație a organizației privind victimele minore ale războiului.

UNICEF ceruse Rusiei și Ucrainei să respecte obligațiile prevăzute de dreptul internațional umanitar, fără să menționeze însă explicit responsabilitatea Rusiei pentru recentele atacuri în care au murit copii ucraineni.

Sybiha a susținut că prezentarea victimelor fără precizarea faptului că acestea sunt consecința războiului declanșat de Rusia creează o falsă echivalență între agresor și victimă.

Ministrul ucrainean a contestat și unele dintre informațiile prezentate de UNICEF. Acesta a afirmat că victimele raportate în regiunea rusă Krasnodar ar fi fost provocate de o dronă interceptată de apărarea antiaeriană rusă și că, în regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, șapte copii din aceeași familie au fost uciși, nu trei.