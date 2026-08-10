Producția de carne a crescut în România. Ce arată ultimele date publicate de INS

Numărul animalelor și păsărilor sacrificate în România a crescut în iunie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Datele Institutului Național de Statistică (INS) arată însă evoluții diferite în ceea ce privește cantitatea de carne obținută, în funcție de specie.

În iunie 2026, comparativ cu mai, atât numărul sacrificărilor, cât și greutatea în carcasă au crescut pentru toate speciile de animale analizate și pentru păsări.

Față de iunie 2025, numărul sacrificărilor a fost, de asemenea, mai mare în toate categoriile. În ceea ce privește greutatea în carcasă, aceasta a crescut la bovine, porcine și păsări, dar a scăzut în cazul ovinelor și caprinelor.

La bovine au fost sacrificate în iunie aproximativ 43.000 de capete, față de 40.000 în mai și tot 40.000 în iunie anul trecut. Greutatea totală în carcasă a ajuns la 7.233 de tone, în creștere de la 6.677 de tone în mai și 6.657 de tone în iunie 2025.

Situația este însă diferită dacă sunt luate în calcul numai abatoarele. Numărul bovinelor sacrificate în unitățile industriale specializate a scăzut de la 11.000 în mai la 10.000 în iunie. În urmă cu un an erau sacrificate aproximativ 14.000 de bovine în aceste unități.

În cazul porcinelor, numărul total al sacrificărilor a ajuns la 335.000 de capete în iunie, față de 324.000 în mai și 301.000 în aceeași lună a anului trecut.

Greutatea în carcasă s-a ridicat la 30.248 de tone, foarte aproape de cele 30.204 tone raportate în mai, dar semnificativ peste nivelul de 26.701 tone din iunie 2025.

În abatoare au fost sacrificate 308.000 de porcine, comparativ cu 300.000 în mai și 271.000 în urmă cu un an. Greutatea în carcasă rezultată în unitățile industriale specializate a fost de 27.801 tone.

Greutatea medie în carcasă pentru porcine a fost de 90,3 kilograme în iunie. Valoarea este mai mare decât cea de 88,7 kilograme din iunie 2025, dar mai mică decât cele 93,2 kilograme înregistrate în mai 2026.

Pentru ovine și caprine, INS a raportat 312.000 de animale sacrificate în iunie, în creștere de la 309.000 în mai și 305.000 în iunie anul trecut.

În ciuda numărului mai mare de sacrificări, greutatea totală în carcasă a fost de 3.999 de tone, sub cele 4.126 de tone consemnate în iunie 2025. Comparativ cu luna mai, când au fost înregistrate 3.642 de tone, cantitatea a crescut.

Greutatea medie în carcasă pentru ovine și caprine a fost de 12,8 kilograme, comparativ cu 11,8 kilograme în mai și 13,5 kilograme în iunie anul trecut.

Cea mai mare creștere în volum este vizibilă în sectorul avicol. În iunie au fost sacrificate 35,364 milioane de păsări, față de 33,448 milioane în mai și 31,052 milioane în iunie 2025.

Greutatea totală în carcasă a urcat la 56.776 de tone. Cu o lună înainte era de 53.648 de tone, iar în iunie anul trecut se situa la 51.837 de tone.

Cea mai mare parte a sacrificărilor a avut loc în unități industriale specializate. Abatoarele au raportat aproximativ 35,010 milioane de păsări sacrificate și o greutate în carcasă de 56.262 de tone.

Greutatea medie în carcasă a unei păsări a fost de 1,6 kilograme, neschimbată față de mai și ușor sub nivelul de 1,7 kilograme din iunie 2025.

INS precizează că datele pentru abatoare provin din cercetări statistice exhaustive, iar informațiile referitoare la exploatațiile agricole fără personalitate juridică provin de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Statisticile se referă exclusiv la sacrificările destinate consumului.