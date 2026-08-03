Numărul românilor cu drept de vot a crescut în ultima lună. AEP anunță peste 19 milioane de persoane înscrise în Registrul electoral

Numărul cetățenilor români cu drept de vot a crescut în luna iulie 2026, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). La data de 31 iulie 2026, în Registrul electoral erau înscriși 19.031.458 de alegători.

Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, Registrul electoral a înregistrat o creștere cu 3.725 de persoane. Datele AEP arată că, din totalul alegătorilor înscriși, 17.979.417 au domiciliul sau reședința în România.

Alți 1.052.041 de cetățeni români figurează în Registrul electoral cu domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS, document eliberat românilor stabiliți peste hotare.

„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că totalul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2026 este de 19.031.458, cu 3.725 mai mulți față de data de 30 iunie 2026, când figurau înscriși în Registrul electoral 19.027.733 de alegători români. Menționăm că, din totalul alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, un număr de 17.979.417 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.052.041 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS”, informează AEP.

În perioada analizată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a actualizat evidențele electorale prin efectuarea mai multor operațiuni de radiere și reintroducere a unor persoane.

Astfel, în luna iulie au fost radiate 18.607 persoane ca urmare a decesului. De asemenea, alte 242 de persoane au fost eliminate din Registrul electoral după ce și-au pierdut dreptul de vot sau au fost puse sub interdicție.

În același timp, 64 de cetățeni și-au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere. Aceștia au fost reintroduși în Registrul electoral.

AEP precizează că, în luna iulie, 22.510 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au fost înscriși automat în Registrul electoral. Operațiunea este realizată din oficiu de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza informațiilor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.

Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral reprezintă sistemul informatic național în care sunt înregistrate și actualizate datele de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot. În acest sistem sunt gestionate și informațiile privind arondarea alegătorilor la secțiile de votare.

Pentru cetățenii care au domiciliul sau reședința în România, Registrul electoral este organizat pe județe, municipii, orașe și comune Actualizarea datelor din Registrul electoral este realizată de primari sau de persoanele desemnate de aceștia prin dispoziție, în condițiile stabilite de legislația în vigoare, potrivit Autorității Electorale Permanente.