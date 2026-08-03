Numărul românilor cu drept de vot a crescut în ultima lună. AEP anunță peste 19 milioane de persoane înscrise în Registrul electoral
SURSA FOTO: AEP-Autoritatea Electorala Permanenta (AEP)
Numărul cetățenilor români cu drept de vot a crescut în luna iulie 2026, potrivit datelor publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP). La data de 31 iulie 2026, în Registrul electoral erau înscriși 19.031.458 de alegători.
AEP a actualizat datele din Registrul electoral pentru luna iulie
Comparativ cu sfârșitul lunii iunie, Registrul electoral a înregistrat o creștere cu 3.725 de persoane. Datele AEP arată că, din totalul alegătorilor înscriși, 17.979.417 au domiciliul sau reședința în România.
Alți 1.052.041 de cetățeni români figurează în Registrul electoral cu domiciliul în străinătate și dețin pașaport CRDS, document eliberat românilor stabiliți peste hotare.
„Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că totalul cetățenilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral la data de 31 iulie 2026 este de 19.031.458, cu 3.725 mai mulți față de data de 30 iunie 2026, când figurau înscriși în Registrul electoral 19.027.733 de alegători români. Menționăm că, din totalul alegătorilor români înscriși în Registrul electoral, un număr de 17.979.417 au domiciliul sau reședința în țară, iar 1.052.041 au domiciliul în străinătate și sunt posesori de pașaport CRDS”, informează AEP.
AEP a actualizat evidențele electorale prin efectuarea mai multor operațiuni de radiere și reintroducere a unor persoane
În perioada analizată, Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a actualizat evidențele electorale prin efectuarea mai multor operațiuni de radiere și reintroducere a unor persoane.
Astfel, în luna iulie au fost radiate 18.607 persoane ca urmare a decesului. De asemenea, alte 242 de persoane au fost eliminate din Registrul electoral după ce și-au pierdut dreptul de vot sau au fost puse sub interdicție.
În același timp, 64 de cetățeni și-au redobândit drepturile electorale după expirarea perioadei de radiere. Aceștia au fost reintroduși în Registrul electoral.
Peste 22.000 de tineri au fost înscriși automat după împlinirea vârstei de 18 ani
AEP precizează că, în luna iulie, 22.510 tineri care au împlinit vârsta de 18 ani au fost înscriși automat în Registrul electoral. Operațiunea este realizată din oficiu de Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza informațiilor transmise de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor.
Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral reprezintă sistemul informatic național în care sunt înregistrate și actualizate datele de identificare ale cetățenilor români cu drept de vot. În acest sistem sunt gestionate și informațiile privind arondarea alegătorilor la secțiile de votare.
Pentru cetățenii care au domiciliul sau reședința în România, Registrul electoral este organizat pe județe, municipii, orașe și comune Actualizarea datelor din Registrul electoral este realizată de primari sau de persoanele desemnate de aceștia prin dispoziție, în condițiile stabilite de legislația în vigoare, potrivit Autorității Electorale Permanente.
„Numărul de alegători care au împlinit 18 ani în perioada 01.07.2026 – 31.07.2026 este de 22.510, aceștia fiind înscriși în Registrul electoral din oficiu, de către Autoritatea Electorală Permanentă, pe baza comunicării Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor (DGEP).
Potrivit Legii nr. 208/2015, Registrul electoral este un sistem informatic național de înregistrare și actualizare a datelor de identificare a cetățenilor români cu drept de vot și a informațiilor privind arondarea acestora la secțiile de votare. Registrul electoral este structurat pe județe, municipii, orașe, comune, pentru cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară.
Persoanele autorizate să efectueze operațiuni în Registrul electoral cuprinzând cetățenii români cu domiciliul sau reședința în țară sunt primarii sau persoanele desemnate de către primari, prin dispoziție, conform legii”, a informat AEP.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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