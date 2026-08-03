După respingerea din Senat, proiectul ANI intră într-o nouă etapă. Calendarul a fost stabilit

Camera Deputaților se va reuni în această săptămână într-o nouă sesiune extraordinară, pe ordinea de zi aflându-se și propunerea legislativă privind integritatea, redepusă în Parlament de PNL și USR după respingerea variantei inițiale în Senat.

Proiectul referitor la modificarea și completarea unor acte normative în domeniul integrității este primul punct important de pe agenda sesiunii extraordinare. Camera Deputaților este prima sesizată pentru această inițiativă legislativă.

Potrivit programului aprobat de Biroul Permanent al Camerei Deputaților, activitatea parlamentară va începe luni, când comisiile de specialitate se vor reuni între orele 12:00 și 16:00 pentru dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. Ședința de plen este programată să înceapă la ora 16:00.

Marți, deputații vor avea doar activități în comisii, urmând ca miercuri să fie programată ședința de plen în care vor fi supuse votului final proiectele legislative aflate pe agendă. Pentru ziua de joi sunt prevăzute din nou ședințe ale comisiilor.

Propunerea legislativă privind integritatea a fost introdusă din nou în procedură parlamentară după ce forma anterioară, considerată jalon în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a fost respinsă de Senat.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a anunțat vineri că proiectul a fost redepus la Parlament, după ce inițiativa adoptată anterior a fost respinsă în urma unor dispute legate de amendamente introduse în procesul legislativ.

„Este un proiect pro-transparenţă şi care respectă Constituţia”, a declarat Mircea Abrudean, cerând „PSD şi aliaţilor săi să nu introducă amendamente otrăvite, neconstituţionale”.

PNL și USR au susținut că respingerea variantei inițiale a intervenit după introducerea unor amendamente pe care le-au considerat neconstituționale. Noua propunere legislativă urmărește modificarea și completarea unor acte normative din domeniul integrității, urmând să parcurgă procedura parlamentară în Camera Deputaților.

Pe lângă proiectul referitor la integritate, agenda sesiunii extraordinare include și alte inițiative legislative adoptate deja de Senat în calitate de primă Cameră sesizată.

Calendarul stabilit de conducerea Camerei Deputaților prevede alternarea activităților din comisii cu ședințele de plen, în funcție de etapele necesare dezbaterii și votării proiectelor legislative.

Reunirea într-o sesiune extraordinară permite parlamentarilor să continue procesul legislativ pe perioada stabilită prin programul special aprobat de conducerea Camerei. Proiectul privind integritatea urmează să fie analizat de comisiile de specialitate și apoi supus dezbaterilor din plen, înaintea votului final programat pentru miercuri.