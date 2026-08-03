ANM a actualizat prognoza: județele unde canicula atinge niveluri extreme în următoarele zile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteorologică și mai multe avertizări de cod galben, cod portocaliu și cod roșu de caniculă, valabile în intervalul 3 august, ora 10:00 – 7 august, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt valul de căldură, canicula, temperaturile extreme, disconfortul termic și nopțile tropicale.

Potrivit meteorologilor, luni și marți, 3 și 4 august, valul de căldură va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării. Temperaturile vor fi ridicate, iar în mai multe regiuni va fi caniculă și disconfort termic accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 28 și 33 de grade pe litoral și vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 26 de grade, se vor manifesta pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul țării, iar din noaptea de miercuri spre joi, 5 spre 6 august, fenomenul este prognozat în cea mai mare parte a țării.

Prima avertizare cod galben este valabilă în intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00. Sunt vizate fenomene precum val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală. Zonele afectate sunt Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei, precum și sudul Transilvaniei.

Luni, 3 august, în aceste regiuni valul de căldură va fi persistent. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, iar local va fi caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 22 de grade.

Avertizarea cod portocaliu este valabilă în același interval, 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș.

În județele aflate sub cod portocaliu, luni, 3 august, valul de căldură va fi persistent și intens. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade.

Pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad a fost emis cod roșu de caniculă, valabil în perioada 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00. Fenomenele vizate sunt val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală.

În aceste județe, temperaturile extreme sunt comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor ajunge la 37-38 de grade în județul Satu Mare și la 39-40 de grade în județele Bihor și Arad.

Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de până la 24-25 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile Crișanei.

ANM a emis noi avertizări pentru intervalul 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00. Codul galben vizează Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și a Olteniei, precum și estul și sud-estul Transilvaniei.

Marți, 4 august, valul de căldură se va extinde și se va intensifica în aceste regiuni. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 31-32 de grade pe litoral și în estul Transilvaniei și 37-38 de grade în Oltenia și sud-vestul Munteniei. Pe alocuri, noaptea va fi tropicală, cu minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate pe litoral.

Pentru același interval a fost emis cod portocaliu pentru Maramureș, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, nord-estul Moldovei și sud-vestul Olteniei.

Marți, 4 august, în zonele aflate sub cod portocaliu, valul de căldură se va extinde și se va intensifica. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în județele Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj.

Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local, noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime între 20 și 24 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile Banatului.

Codul roșu emis pentru intervalul 4 august, ora 10:00 – 5 august, ora 10:00 vizează județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș. Fenomenele prognozate sunt val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și noapte tropicală.

În aceste județe, valul de căldură intens va persista, iar temperaturile vor fi comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 38-39 de grade în județul Satu Mare și de 39-41 de grade în județele Bihor, Arad și Timiș.

Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va fi tropicală, cu temperaturi minime de până la 24-26 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în dealurile Crișanei.