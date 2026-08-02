Vremea se dă peste cap pe 3 august. România intră sub cupola de foc cu 40°C în termometre

Valul de căldură continuă să afecteze România luni, 3 august, cu temperaturi maxime care pot ajunge la 40 de grade Celsius în vestul țării. Administrația Națională de Meteorologie anunță caniculă și disconfort termic ridicat în mai multe regiuni, în special în Crișana, Banat, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. În unele zone, minimele nocturne vor depăși 20 de grade, ceea ce va determina apariția nopților tropicale. Cele mai ridicate valori sunt prognozate în județele din Crișana, unde temperaturile se apropie de recordurile absolute ale primei decade din august.

Vremea va fi dominată de un nou episod de căldură intensă, iar temperaturile vor rămâne la valori ridicate în cea mai mare parte a țării. Potrivit prognozei meteorologice, indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități în mai multe regiuni, ceea ce va accentua senzația de disconfort termic.

În Banat, Crișana, local în Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia, valul de căldură va continua să se manifeste prin temperaturi extreme. În special în județele din Crișana sunt așteptate valori comparabile cu recordurile absolute înregistrate pentru prima decadă a lunii august.

Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 40 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse, în general, între 19 și 25 de grade. Cele mai ridicate valori nocturne sunt prognozate în Dealurile de Vest, unde va fi caracterizată o noapte tropicală.

În restul teritoriului, vremea va fi călduroasă, iar pe alocuri caniculară, cu un disconfort termic ridicat. Cerul va fi predominant senin, însă după-amiaza și seara pot apărea înnorări temporare în zona montană, Dobrogea și extremitatea de est a Munteniei.

În Capitală, vremea va rămâne călduroasă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități, în timp ce temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade Celsius, anunță ANM.

Pe timpul nopții, cerul va fi mai mult senin, iar temperatura minimă va coborî la 16-19 grade. Vântul va sufla slab până la moderat, iar presiunea atmosferică se va menține la valori peste cele considerate normale, într-un câmp ușor anticiclonic.

În Cluj-Napoca, temperaturile vor rămâne ridicate, cu o maximă de aproximativ 33 de grade Celsius. Vremea va fi în continuare caldă, iar cerul va fi variabil, fără schimbări importante ale regimului termic.

Pe litoral, maximele vor fi mai scăzute față de restul țării, însă căldura va fi resimțită în orele amiezii. Temperaturile vor ajunge la 28-31 de grade, iar valorile minime se vor situa între 20 și 23 de grade, favorizând o noapte tropicală.

După-amiaza sunt posibile înnorări temporare și averse slabe, cu cantități de apă de 1-2 litri pe metru pătrat, precum și descărcări electrice. Vântul poate avea intensificări temporare, cu rafale de până la 45 km/h. Temperatura apei mării va fi cuprinsă între 23 și 25 de grade.

În zonele montane, vremea va fi deosebit de caldă pentru această perioadă. Cerul va fi mai mult senin dimineața și pe timpul nopții, însă în intervalul după-amiezii și al serii pot apărea înnorări temporare.

Izolat sunt posibile averse slabe, cu cantități de apă cuprinse între 2 și 8 litri pe metru pătrat, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul fenomenelor convective.

La nivel național, temperaturile vor rămâne ridicate, iar autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalul de vârf al zilei și respectarea măsurilor de protecție în perioadele cu disconfort termic accentuat.