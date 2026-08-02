Închirierea unei mașini poate dubla costul vacanței. Țările în care taxele ascunse îi surprind pe turiști

Închirierea unei mașini poate deveni una dintre cele mai costisitoare cheltuieli ale unei vacanțe, din cauza taxelor suplimentare aplicate după rezervare sau la ridicarea vehiculului. În sezonul estival 2026, autoritățile pentru protecția consumatorilor și organizațiile independente avertizează că turiștii întâmpină frecvent costuri neprevăzute în mai multe destinații europene. Irlanda, Spania, Italia, Portugalia și Grecia se află printre țările în care utilizatorii reclamă cel mai des astfel de practici. Specialiștii recomandă verificarea atentă a contractului și a tuturor serviciilor incluse înainte de semnare.

Închirierea unei mașini este promovată, de cele mai multe ori, prin tarife atractive, însă suma finală achitată poate crește semnificativ odată cu adăugarea asigurărilor, garanțiilor, taxelor pentru combustibil, șofer suplimentar, trecerea frontierelor sau utilizarea unor sisteme electronice de taxare.

Datele publicate în 2026 de Competition and Consumer Protection Commission (CCPC) din Irlanda arată că 43% dintre persoanele care au închiriat o mașină în străinătate au întâmpinat probleme, cele mai frecvente fiind taxele ascunse, timpii mari de așteptare și diferențele dintre mașina rezervată și cea primită. În plus, 31% au plătit mai mult decât estimaseră inițial, iar cele mai frecvente costuri suplimentare au fost cele legate de taxele de drum și politica de alimentare cu combustibil.

O altă concluzie importantă este legată de asigurări. Potrivit aceluiași studiu, 70% dintre clienți au cumpărat cel puțin o asigurare suplimentară, iar cei care au făcut acest lucru direct la ghișeul companiei de închirieri au avut o probabilitate de două ori mai mare să depășească bugetul planificat. De asemenea, 76% dintre companii au solicitat un card de credit pentru blocarea garanției, condiție care poate crea dificultăți turiștilor care dețin doar carduri de debit.

Organizația britanică Which?, care a analizat în 2026 experiențele a peste 3.600 de clienți ai companiilor de rent-a-car, avertizează că lipsa transparenței privind costul final rămâne una dintre cele mai mari probleme ale industriei. Studiul arată că un client din opt a fost taxat peste suma comunicată inițial, iar dificultățile apar atât la rezervare, cât și la preluarea sau returnarea autovehiculului.

În sezonul estival, unele dintre cele mai frecvente reclamații provin din destinații turistice precum Spania, Italia, Portugalia, Grecia și Irlanda, unde presiunea asupra flotelor este ridicată, iar cererea mare favorizează aplicarea unor costuri suplimentare pentru asigurări, combustibil, echipamente opționale sau modificarea rezervării.

Experții atrag atenția că diferențele dintre ofertele afișate online și suma plătită efectiv sunt generate, de multe ori, de servicii opționale adăugate la ghișeu sau de condiții contractuale insuficient înțelese înainte de semnare.

Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă ca turiștii să verifice cu atenție tipul asigurării incluse în ofertă și valoarea franșizei, deoarece aceasta poate ajunge la câteva mii de euro, chiar dacă prețul de închiriere este redus. În multe cazuri, companiile încearcă să vândă asigurări suplimentare direct la ridicarea mașinii, ceea ce poate majora semnificativ factura finală.

Totodată, politica de alimentare cu combustibil și sistemele electronice pentru plata taxelor de autostradă reprezintă surse frecvente de costuri neprevăzute. CCPC recomandă verificarea atentă a acestor condiții înainte de confirmarea rezervării și fotografierea vehiculului atât la preluare, cât și la predare, pentru a evita eventualele dispute privind deteriorările.

Consumatorii sunt sfătuiți să compare costul total al ofertei, nu doar tariful zilnic afișat, să citească integral condițiile contractuale și să se informeze dacă sunt percepute taxe pentru șofer suplimentar, ieșirea cu mașina din țara de închiriere, returnarea într-o altă locație sau întârzierile la predare. Aceste elemente pot transforma o ofertă aparent avantajoasă într-o cheltuială mult mai mare decât cea estimată inițial.